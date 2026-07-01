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KONYA Haberleri

Konya’da “pes’’ dedirten görüntüler!

Cumali Özer
Muhabir

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Konya’da “pes’’ dedirten görüntüler!

Konya'nın Karapınar ilçesinde doğaya bırakıldığı öne sürülen büyükbaş hayvan leşleri, çevrede yaşayan vatandaşların tepkisine neden oldu. Avşar ile Sırnık mevkileri arasındaki alanda bulunan hayvan leşlerinin çevreye kötü koku yaydığı, bazı leşlerin ise sokak hayvanları tarafından parçalandığı görüldü.

VATANDAŞ GÖRÜNTÜLEYİP TEPKİ GÖSTERDİ

Bölgede yaşayan bir vatandaş, karşılaştığı manzarayı cep telefonu kamerasıyla kayıt altına aldı. Görüntülerde açık araziye bırakılan büyükbaş hayvan leşleri dikkat çekerken, vatandaş bu durumun çevre kirliliğine yol açtığını ve halk sağlığını tehdit edebileceğini belirterek yetkililerin harekete geçmesini istedi.

HALK SAĞLIĞI ENDİŞESİ OLUŞTURDU

Çevrede oluşan kötü kokunun yaşam kalitesini olumsuz etkilediğini ifade eden vatandaşlar, açık alanda bırakılan hayvan leşlerinin hastalık riskini de beraberinde getirebileceğini dile getirdi. Leşlerin sokak hayvanları tarafından parçalanmasının da endişeleri artırdığı kaydedildi.

YETKİLİLERE İNCELEME ÇAĞRISI

Çevre sakinleri, olayla ilgili gerekli incelemelerin başlatılmasını ve sorumlular hakkında işlem yapılmasını talep etti. Vatandaşlar, benzer görüntülerin tekrar yaşanmaması için ölen hayvanların ilgili mevzuata uygun şekilde bertaraf edilmesi gerektiğini vurguladı.

(Cumali Özer)

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