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Bakan Fidan: Türkiye Avrupa güvenliğinin merkezi aktörlerinden biri

Bakan Fidan: Türkiye Avrupa güvenliğinin merkezi aktörlerinden biri
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Avrupa güvenliğinin yalnızca Avrupa Birliği çerçevesinde ele alınamayacağını belirterek, Türkiye’nin güçlü savunma sanayisi, diplomatik kapasitesi ve NATO’daki konumuyla Avrupa güvenliğinin merkezi aktörlerinden biri olduğunu söyledi.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Dışişleri Bakanlığı Stratejik Araştırmalar Merkezi (SAM) ve Chatham House tarafından Ankara'da düzenlenen "Ankara Zirvesi Sonrası Avrupa Güvenliği: Avrupa genelinde NATO müttefikleri arasındaki iş birliğinin güçlendirilmesi" başlıklı etkinlikte hitapta bulundu.

NATO'nun yeni dönemde stratejik kapasite inşasına odaklanması gerektiğine işaret eden Fidan, NATO'nun yalnızca mevcut tehditlere tepki veren bir yapı olmaktan çıkıp, daha uzun vadeli ve bütüncül bir güvenlik vizyonu geliştirmesi gerektiğini belirtti.

Fidan, ABD ile Avrupa arasında bazı gerilimler olmasına rağmen, bu gerilimlerin NATO Zirvesi'nde kontrolsüz bir krize dönüşmeyeceğini ve yönetilebileceğini, ABD Başkanı Donald Trump'ın NATO Zirvesi'ne katılmasının sorunların yönetimi açısından önem arz ettiğini kaydetti.

Avrupa güvenliğinde Türkiye'nin merkezi rolü

Avrupa güvenliğinin AB'ye indirgenemeyeceğini ve daha bütüncül bir yaklaşım gerektirdiğini vurgulayan Fidan, bu çerçevede Türkiye'nin merkezi rolünü vurguladı.

Fidan, Türkiye'nin, Ukrayna'nın toprak bütünlüğü ve egemenliğini desteklediğini aktararak, Ankara'nın Rusya'yla diplomatik temas ve diyalog kanallarının açık tutulmasının da Avrupa güvenliği açısından gerekli olduğunu ifade etti.

NATO'nun savunma sanayi kapasitesinin yalnızca AB merkezli düşünülmemesi gerektiğinin altını çizen Fidan, Türkiye ve İngiltere gibi güçlü savunma sanayisine sahip ülkelerin de Avrupa güvenliği kapsamındaki savunma iş birliğinin doğal ve gerekli aktörleri olarak görüldüğünü söyledi.

Fidan, Avrupa'nın, ABD'den gelen yük paylaşımı uyarılarını psikolojik bir baskı veya tehdit olarak görmemesi ve Avrupa'nın daha fazla sorumluluk alması gerektiğini belirtti.

Avrupa'nın savunma kapasitesini artırmanın NATO'nun geleceği kadar Avrupa'nın stratejik dayanıklılığı açısından da gerekli olduğuna değinen Fidan, NATO Ankara Zirvesi'nde Avrupa ve ABD'nin birbirini suçlama psikolojisinin çok baskın olmayacağını dile getirdi.

Fidan, zirvenin en zor kısmının Trump'ı zirveye katılmaya ikna etmek olduğunu ve bunu başararak zor kısmın aşıldığını belirtti.

Kaynak: AA

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