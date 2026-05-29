Sağanak vurdu! Üretici paylaşımıyla gülümsetti

Sivas'ta mayıs ayında etkili olan sağanak yağışlar hayatı olumsuz etkiledi. Kent genelinde bazı bölgelerde yağış sele dönüşürken, tarım arazilerinde de hasar meydana geldi.
Yağışlardan en çok etkilenen bölgelerden biri ise Akıncılar ilçesi oldu. İlçede bir üreticinin tarlasındaki arpalar yoğun yağış ve rüzgar nedeniyle yere yattı.
Yaşadığı durumu sosyal medya hesabından paylaşan çiftçi, ortaya çıkan manzarayı espirili sözlerle anlattı. Videoda yere yatan arpalar görüntülenirken üreticinin, "Sabah oldu kalkın, lütfen kalkar mısınız?” ifadeleri izleyenleri gülümsetti.
Kaynak: Haber Merkezi