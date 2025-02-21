Konya Meram’da aşırı hız kazaya neden oldu: 50 günde 5 ceza alan sürücü takla attı!
Konya’da aşırı hız nedeniyle kontrolden çıkan otomobil kaldırımdaki ağaca çarparak cadde üzerine takla attı. Ters dönerek duran araçta bulunan sürücü ve yolcu yaralanırken, kaza yapan sürücünün 50 gün içerisinde 5 trafik cezası yediği öğrenildi.
Kaza, saat 09.45 sıralarında merkez Meram ilçesi Yaka Mahallesi Yeni Meram Caddesi üzerinde meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre, merkez istikametinden Meram son durak istikametine seyir halinde olan 21 yaşındaki A.A. idaresindeki 42 FG 884 plakalı Fiat Tofaş marka otomobil, aşırı hız nedeniyle sürücüsünün kontrolünden çıkararak kaldırımdaki ağaca çarptıktan sonra takla attı.
Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sürücü ve yanında bulunan yolcu ters dönen araç içerisinde sıkıştı. Sürücü A.A. ile araçta yolcu olarak bulunan 21 yaşındaki H.İ. kısa sürede araçtan çıkarıldı.
Yaralılar yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Meram Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.
Son 50 günde 5 trafik cezası kesilmiş
Öte yandan, sürücü A.A.'ya son 50 günde 5 kez trafik cezası kesildiği ortaya çıktı. Sürücü A.A.'ya 2 kez emniyet kemeri kullanım ihlali, 2 farklı noktada hız ihlali, 1 kez kırmızı ışık ihlalinden trafik cezası kesildiği öğrenildi.
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