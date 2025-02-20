Konya Meram’da okullar tatil mi, açıklama geldi mi? Konya Valiliği Duyurdu! Meram’da 20-21 Şubat okullar var mı?

Konya’da kar yağışı akşam saatlerinden itibaren etkisini artırarak sabah saatlerine kadar devam etti. Yeni başlayan yağışla birlikte, Konya’nın merkez dahil 31 ilçesinde vatandaşlar okulların tatil olup olmadığını merak etmeye başladı. Özellikle öğrenci, öğretmen ve veliler, Konya Valiliği’nden gelecek açıklamaları yakından takip ediyor. İşte 20,21 Şubat Konya, Selçuklu, Meram, Karatay, Ereğli ve diğer ilçelerde tatil olan okullar.

Konya'da okullar tatil mi? 20-21 Şubat 2025 tarihlerinde eğitim öğretime ara verilip verilmeyeceği konusunda yetkililerin duyuruları bekleniyor. Kar fırtınasının etkili olduğu şehirlerde olumsuz hava koşullarına karşı uyarılar yapılırken, tatil kararıyla ilgili güncel bilgiler de takip ediliyor. Peki, Konya Meram'da okullar tatil mi? Açıklama geldi mi? 20 Şubat Perşembe Konya Meram'da Okullar Tatil Mi? Konya'nın Meram ilçesinde 20 Şubat Perşembe günü okulların tatil edilip edilmediği merak ediliyor. Konya Valiliği tarafından yapılan açıklamaya göre, yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı ilçelerde okullar tatil edildi. Ancak Meram ilçesi için henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Güncel duyurular takip edilerek, Meram'daki tatil durumuna ilişkin bilgi paylaşılacaktır. Konya Meram'da 21 Şubat Cuma Günü Okullar Tatil Mi? 21-22 Şubat tarihlerinde Konya'da okulların tatil olup olmayacağı konusunda vatandaşlar araştırmalarına devam ediyor. Meram ilçesinde 21 Şubat Cuma günü okullar tatil mi sorusuna dair resmi bir açıklama henüz yapılmadı. Konuyla ilgili gelişmeler oldukça haberimiz güncellenecektir. Kaynak: Haber Merkezi

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