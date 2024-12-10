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Konya’nın 19 ilçesine sağanak yağış geliyor! | Konya ve 31 ilçesinde hava durumu

Meltem Gürbüz
İnternet Editörü

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Konya’nın 19 ilçesine sağanak yağış geliyor! | Konya ve 31 ilçesinde hava durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Konya'nın 19 ilçesinde etkili olacak sağanak yağış konusunda uyarıda bulundu. Tahminlere göre, yağışlar 11 Aralık Çarşamba günü sabah saatlerinden itibaren başlayacak ve gün boyu devam edecek.

13 Aralık Cuma

Yetkililer, özellikle yağışların yoğun olduğu bölgelerde su baskınları, ani sel ve trafikte aksamalara karşı vatandaşların tedbirli olmaları gerektiğini vurguladı.

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HAVA SICAKLIĞI DÜŞECEK

Sağanak yağışla birlikte hava sıcaklıklarının birkaç derece düşmesi bekleniyor. Özellikle gece saatlerinde meydana gelebilecek soğuk hava dalgasına karşı vatandaşların dikkatli olması önemle tavsiye ediliyor.

11 Aralık Çarşamba

HAFTA SONUNA DİKKAT!

Meteoroloji yetkilileri, Konya'da hafta sonuna doğru hava sıcaklıklarının ciddi şekilde düşeceğini duyurdu. Tahminlere göre, şehir genelinde etkili olacak yağmurla birlikte sıcaklıklar 7-8 dereceye kadar azalacak.

SON DAKİKA HAVA DURUMU | Konya'nın 31 ilçesi tamamen diken üstünde! 3 gün aralıksız geliyor

VATANDAŞLARA UYARI YAPILDI

Yağışlı havanın etkisiyle Konya genelinde özellikle sabah ve gece saatlerinde hissedilir bir soğuma bekleniyor. Vatandaşların hava koşullarına uygun önlemler alması ve özellikle açık alanlarda yapılacak planlarını buna göre ayarlaması öneriliyor.

Konya İçin 5 Günlük Hava Durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Konya için 5 günlük hava durumu tahmini:

Bugün için Konya hava durumu Bulutlu, sıcaklık 15°

Yarın için Konya hava durumu Yağmurlu, sıcaklık 15°

12 Aralık 2024 Perşembe Konya hava durumu Bulutlu, sıcaklık 9°

13 Aralık 2024 Cuma Konya hava durumu Sisli, sıcaklık 3°

14 Aralık 2024 Cumartesi Konya hava durumu Sisli, sıcaklık 3°

Konya İçin 5 Günlük Hava Durumu

(Meltem Gürbüz)

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