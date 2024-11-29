Konya’nın 2 ilçesini birbirine bağlıyor! 2,6 km’lik çalışma tamamlandı: 4.800 TON SICAK ASFALT KULLANILDI!

Konya Büyükşehir Belediyesi, şehir merkezinin önemli arterlerinden biri olan Dr. Ahmet Özcan Caddesi’nin Pirebi Mahallesi kesişimi ile Çeçenistan Caddesi arasında kalan bölümde su ve kanalizasyon şebekesi ıslah çalışmalarının ardından başlattığı sıcak asfalt çalışmasını çift taraflı olarak tamamladı. Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, 2,6 kilometrelik alanda 4.800 ton yüksek kaliteli sıcak asfalt kullanılan caddede standardın yükseldiğini söyledi.

Konya Büyükşehir Belediyesi, Dr. Ahmet Özcan Caddesi'nde standardı yükseltmek için yürüttüğü altyapı ıslah ve sıcak asfalt çalışmasını tamamladı.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, köprülü kavşaklar ve yeni caddelerle şehir içi ulaşımı daha konforlu, güvenli ve akışkan hale getirirken bir taraftan da mevcut yollardaki kaliteyi ve konforu artırmak için yoğun bir gayret içerisinde olduklarını ifade etti.

4.800 TON SICAK ASFALT KULLANILDI

Ulaşım altyapısını geliştirmek için çalışmaların aralıksız sürdüğünü dile getiren Başkan Altay, "Konya'mızın merkezinde ve tüm ilçelerinde vatandaşlarımızın günlük yaşamını kolaylaştırmak ve ulaşımda kaliteyi artırmak için yatırımlarımıza devam ediyoruz. Merkezdeki en önemli ana arterlerden birini oluşturan Dr. Ahmet Özcan Caddesi'nin Pirebi Mahallesi kesişimi ile Çeçenistan Caddesi arasında kalan bölümde su ve kanalizasyon şebekesi ıslah çalışmalarının ardından başlattığımız sıcak asfalt çalışmasını da çift taraflı olarak tamamladık” diye konuştu.

Dr. Ahmet Özcan Caddesi'nde gerçekleştirilen sıcak asfalt çalışması ile Meram ve Karatay ilçelerini birbirine bağlayan bu önemli güzergahı daha modern bir hale getirdiklerini kaydeden Başkan Altay, "Yenilenen yollarımız ve kavşak düzenlemelerimizle trafik akışını daha güvenli ve konforlu hale getirdik. Şehrimize hayırlı olmasını diliyorum” ifadelerini kullandı.

Konya Büyükşehir Belediyesi gidiş geliş 2,6 kilometrelik yolda 4.800 ton yüksek kaliteli sıcak asfalt kullandı.

(Selman Kaya)