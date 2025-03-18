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Konya’nın 4 ilçesine yoğun kar yağışı geliyor!

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Konya’nın 4 ilçesine yoğun kar yağışı geliyor!

Konya Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), 19 Mart Çarşamba günü itibarıyla Konya'nın bazı ilçelerinde karla karışık yağmur ve yoğun kar yağışının etkili olacağını duyurdu. Vatandaşların olası olumsuzluklara karşı dikkatli olması istendi.

Kuvvetli Kar Yağışı Kapıda

Meteoroloji verilerine göre, Konya'nın Karapınar, Ereğli, Halkapınar ve Emirgazi ilçelerinde karla karışık yağmur ve yer yer kuvvetli kar yağışı bekleniyor. Özellikle yüksek kesimlerde kar yağışının yoğun olacağı ve günlük yaşamı olumsuz etkileyebileceği bildirildi.

Fırtına ve Kuvvetli Rüzgara Dikkat!

Bölge genelinde saatte 50-70 km hızında esmesi beklenen kuvvetli rüzgar, yüksek kesimlerde ise 70-90 km/s hızında tam fırtına olarak etkisini gösterebilir. Fırtınanın çatı uçması, ağaç devrilmesi gibi olumsuzluklara yol açabileceği belirtiliyor.

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Buzlanma ve Don Riski

Kar yağışı ve kuvvetli rüzgar nedeniyle bölgede buzlanma ve don olayı bekleniyor. Yetkililer, sürücülerin özellikle gece saatlerinde dikkatli olmalarını, zincirsiz ve kış lastiği olmadan trafiğe çıkmamalarını öneriyor.

19 Mart Çarşamba

Yetkililer, vatandaşların resmi duyuruları takip etmelerini ve tedbirli olmalarını vurguladı.

 

Kaynak: Haber Merkezi

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