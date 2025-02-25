Konya’nın bir ilçesinde Ramazan ayına özel fırsat! Tereyağlık 5 kg krema 1100 TL, 20 KG Tereyağlık Krema 4400 TL..

Konya'nın Karapınar ilçesinde Ramazan ayına özel büyük bir indirim kampanyası başladı. Tereyağı yapmak için krema arayan vatandaşlar için kaçırılmayacak fırsatlar sunuluyor.
Karapınar Süt Üreticileri Birliği tarafından başlatılan kampanya kapsamında, Ramazan ayı boyunca geçerli olacak özel fiyatlar şu şekilde belirlendi:
20'lik Krema: 4.400 TL
6'lık Krema: 1.320 TL
5'lik Krema: 1.100 TL
Bunun yanı sıra, tüm diğer ürünlerde de yüzde 5 indirim uygulanacak.
İndirimden faydalanmak isteyen vatandaşların Karapınar Süt Üreticileri Birliği şubelerine müracaat etmeleri gerekiyor. Kampanya Ramazan ayı boyunca devam edecek.
Kaçırılmayacak bu fırsattan yararlanmak için acele edin!
(Meltem Gürbüz)