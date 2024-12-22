Konya’nın bu ilçesinde muhtarlık seçimi yapıldı

Konya’nın Kulu ilçesinde bir mahallede muhtarlık seçimi yapıldı. Detaylar haberimizde...
Kulu ilçesine bağlı 17 km uzaklıktaki Altılar Mahallesinde tüm azaların istifa etmesinden dolayı mahallede Yüksek Seçim Kurulunun (YSK) aldığı kararı ile yeniden seçime gidildi.
450 seçmenin bulunduğu mahalle de yapılan seçim ile birlikte 175 oy alan Adil Demir yeniden Muhtar oldu.
Seçime katılan diğer aday Orhan Gezer ise 128 oy aldı.
Seçimi Adil Demir kazandı!
Toplam oy kullanan seçmen 309 olurken, 303 geçerli, geçersiz oy ise 6 olduğu öğrenildi.
Geçtiğimiz 31 Mart Yerel seçimlerinde Aday gösterilen ve Muhtar seçilen Adil Demir, 2005 yılında almış olduğu cezayı infaz etmesinden sonra yasal şartların oluşmasına istinaden memnu hakların iadesine hak kazanarak yeniden seçime girdi ve kazandı.
Önemli Not:
Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir.
Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Bu habere henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu siz yapın!
X
Yorum Yazma Sözleşmesi
“Sayfamızın takipçileri suç teşkil edecek, yasal olarak takip gerektirecek,hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı,
küçük düşürücü, kaba, ahlaka aykırı, müstehcen, toplumca genel olarak kabul görmüş kurallara aykırı,
kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir
yorumu bu web sitesinin hiçbir sayfasında paylaşamazlar.
Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk yorumu gönderen takipçiye aittir. yenikonya.com.tr'ye yapılan yorumlar arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Konhaber başta yukarıda sayılan hususlar olmaz üzere kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen yorum yapan takipçilerine ait ip bilgilerini ve yapmış olduğu yorumları paylaşabileceğini beyan eder ”