Konya’nın en büyük ilçesinde 2 mahalleye geliyor! RESMEN AÇILACAK: Sayılı gün kaldı!

Selçuklu Belediyesi sağlık konusunda sürdürdüğü yatırım ve iş birliklerine bir yenisini daha ekledi. Bu kapsamda Işıklar ve Yazır Mahallelerine kazandırılacak olan Aile Sağlığı Merkezlerinin protokolü düzenlenen törenle gerçekleşti.

Selçuklu Belediyesi, Konya İl Sağlık Müdürlüğü ve hayırseverler işbirliğiyle Selçuklu'ya yeni sağlık yatırımları kazandırılmaya devam ediyor. Bu kapsamda 2 mahalleye yapılacak olan yeni sağlık tesislerinin protokolü Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, Konya İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Mehmet Koç ile hayırseverler İsmail Kamber ve Fikri Kamber tarafından imzalandı.

Selçuklu Belediyesi, imzalanan protokolle birlikte Işıklar Mahallesi'nde arsasını temin ettiği alana 5 hekimlik aile sağlığı merkezini, hayırsever iş insanı Fikri Kamber de Yazır Mahallesi'nde 5 hekimlik aile sağlığı merkezi kazandıracak.

Başkan Pekyatırmacı: "Son 5 yıl içerisinde 32 sağlık projesini ilçemize kazandırmış olduk"

Selçuklu için önemli 2 yatırımın protokol imzası için bir araya geldiklerini ifade eden Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, "Öncelikle İl Sağlık Müdürümüze ve hayırseverlerimize teşekkür ediyorum. İlçemize bugüne kadar çok sayıda aile sağlığı merkezi ve 112 acil sağlık hizmetleri istasyonunu birlikte kazandırdık. Son 5 yıl içerisinde ilçemizde belediyemizin yer teminini yaptığı ve yapımını da üstlendiği 16 tanesi 112 acil sağlık hizmetleri istasyonu, 14 tanesi de aile sağlığı merkezi, 1 tanesi Tarihi Hemşirelik Binası'nın Ayakta Fizik Tedavi ve GETAT Merkezi olarak düzenlenmesi, 1 tane de Aile Gelişim Merkezi Projesi olmak üzere toplam 32 projeyi ilçemize kazandırmış olduk. En son olarak da Toplum Ruh Sağlığı Merkezi ve Sağlıklı Hayat Merkezi Projesini tamamladık, İl Sağlık Müdürlüğümüze teslimini gerçekleştirdik. Şu anda faaliyete geçti ve inşallah önümüzdeki günlerde de resmi açılışını gerçekleştireceğiz. Yine ilçemizde 3 tanesi aile sağlığı merkezi, 8 tanesi de 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu olmak üzere 11 sağlık tesisini de hayırseverlerimizin katkılarıyla hayata geçirmiş olduk" dedi.

"Sağlık alanında ve farklı alanlarda iş birliği yapmaya devam edeceğiz"

Sağlık yatırımlarına 2 yeni tesisi daha eklemiş olacaklarını belirten Başkan Ahmet Pekyatırmacı, "Işıklar Mahallemizde yapımını gerçekleştireceğimiz 5 hekimlik aile sağlığı merkezini Selçuklu Belediyesi olarak hem arsasını temin ettik hem de yapımını inşallah hızlı bir şekilde gerçekleştireceğiz. Işıklar Mahallemizde aile sağlığı merkezi ihtiyacı yoğun bir şekilde devam ediyordu ama yer temini noktasında sıkıntılarımız vardı. Bunu hızlı bir şekilde çözdük ve proje çalışmalarını tamamladık. İnşallah ihalesini de yaparak yine en hızlı şekilde binamızı tamamlayıp İl Sağlık Müdürlüğümüze teslimini gerçekleştirmiş olacağız. Yine Yazır Mahallesi'nde şu anda yapımı devam eden bir külliye inşaatımız var. Burada cami merkezli külliyede çocuk mektebi, millet kıraathanesi ve aile sağlığı merkezi binalarımız olacak. Camiyi hayırseverimiz tamamlamak üzere inşaatı hızlı bir şekilde devam ediyor. Yine çocuk mektebini bir hayırseverimiz üstlendi. Onu da inşallah önümüzdeki günlerde protokolünü yaparak teslimini yapmış olacağız. Millet Kıraathanesi'nin yapımını belediyemiz gerçekleştirecek. Yine aile sağlığı merkezini de Süper Linyit olarak Fikri Kamber amcamız üstlenmiş durumda. Ben kendilerine teşekkür ediyorum. Buradaki yapılacak olan aile sağlığı merkezi de aynı şekilde 5 hekimlik bir aile sağlığı merkezi olacak. Yazır Mahallesi bugün nüfus itibariyle ilçemizin en kalabalık, en yoğun mahallesi ve bütün sağlık hizmetleri, eğitim hizmetleri sosyal hizmetler noktasında da sürekli ihtiyaçları devam eden bir mahallemiz. Çok önemli bir hizmeti, yatırımı inşallah mahallemizde belediye, İl Sağlık Müdürlüğü ve hayırsever iş birliğiyle gerçekleştirmiş olacağız. Hayırseverimize çok teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. İnşallah ilçemizde yine hayırseverlerimizle birlikte hem eğitim alanında hem sağlık alanında farklı alanlarda iş birliği yapmaya bundan sonra da devam edeceğiz. Bu yatırımlarda, hizmetlerde hem bize destek oldukları için hem de ilçemizin eksiklerinin tamamlanması noktasında çok üstün gayretli çalışmalardan ötürü İl Sağlık Müdürümüze ve ekibine ayrıca teşekkür ediyorum. Her iki yatırımımızın her iki protokolümüzün hayırlı olmasını temenni ediyorum" şeklinde konuştu.

İl Sağlık Müdürü Koç: "Selçuklu Belediyemizin katkılarıyla bugüne kadar çok güzel ve büyük eserler halkımızın hizmetine sunuldu"

Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı'ya teşekkür eden İl Sağlık Müdürü Mehmet Koç da, "Gerçekten Konya'da özellikle Selçuklu ilçemizde, Selçuklu Belediyemizin katkılarıyla çok güzel eserlere imza attık. Çok büyük yatırımlar, güzel yatırımlar halkımızın hizmetine sunuldu. Tabii bu bir model şeklinde bakanlığımız, belediyelerimiz ve hayırseverlerimizle birleşince sayı olarak da Konya ilinde Selçuklu ilçemiz en büyük olmasına rağmen sağlık adına olan problemleri çok aza indirgeniyor. Bugün de bu iki projemizle birlikte inşallah çok ihtiyaç olan iki alanımızda bir rahatlama hissedeceğiz. Özellikle Yazır bölgemizde mevcut 4 hekimli aile sağlığı merkezimizin fiziki şartları çok kötü. Zorunlu olduğu için orada geçici hizmet veriyordu. 4 hekimlik aile sağlığı merkezimizi 5 hekimlik olarak genişleterek yeni gelişecek nüfusa da temkinli olarak, rezerv alan bırakarak buraya taşıyacağız inşallah. Yine Işıklar Mahallesi'nde mevcut 1 Nolu Sağlık Ocağımızın nüfusu aşırı yükseldi ve burada artık yeni nüfus kaydedilemiyordu. Başkanımız yine arsanın çok kıymetli olduğu bir alanda bir arsa oluşturdu ve Selçuklu Belediyemiz hem arsayla hem binayla bu sağlık tesisimizi yapacak. Ben ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Tabii özellikle hayırseverlerimizin de bu konuda çok büyük katkıları oldu. Fikri Kamber amcamıza ve ailesine sağlıklı ömürler diliyorum. Rabbim bu hayırlarını kabul etsin. Ülkemiz adına çok güzel örnekleri vermenin gururunu yaşıyoruz. Herkese emeklerinden dolayı teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından Işıklar ve Yazır Mahallelerine kazandırılacak olan sağlık yatırımlarının protokolü taraflarca imzalandı.

Kaynak: Haber Merkezi