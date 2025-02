Konya’nın nüfusu en çok artan ilçesi belli oldu!

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan “Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi” sonuçlarına göre Karatay’ın 2023 yılında 375 bin 919 olan nüfusu 2024 yılında artarak 385 bin 432’ye yükseldi. Yükselen nüfus oranıyla sorumluluklarının daha da katlandığını söyleyen Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca; Karatay’ın gelişimini yeni yatırımlarla taçlandıracaklarını belirtti.

Konya'nın en hızlı gelişen ilçelerinden biri olan Karatay nüfus artışını sürdürüyor. Konya'nın merkez ilçelerinden biri olan Karatay, son yıllarda aldığı yatırımlar, gelişen altyapısı ve sunduğu yaşam kalitesiyle dikkat çekiyor.

KARATAY BELEDİYESİ'NİN YATIRIMLARI DİKKAT ÇEKİYOR

Her geçen gün daha fazla insanın yaşamayı tercih ettiği Karatay, Konya'nın en büyük ve en yoğun nüfuslu ilçelerinden biri olarak büyümeye devam ediyor. 2023 yılında 375 bin 919 olan Karatay'ın nüfusu, 2024 yılı itibarıyla 385 bin 432'ye ulaştı. Bu artış oranıyla Konya'nın ilçeleri içerisinde nüfusu en çok artan ilçe oldu. Yine Karatay bu oranla Konya'nın nüfus artış hızında nüfusunu arttırmış oldu. Karatay Belediyesi'nin yürüttüğü hizmet ve projeler ile sanayi bölgesi konumunda olması istihdam olanaklarını genişletirken, bu durum ilçenin nüfus artışına da doğrudan katkı sağladı.

İLÇEMİZİN GELİŞİMİNİ YENİ YATIRIMLARIMIZLA TAÇLANDIRACAĞIZ

Karatay'ın artan nüfus oranını değerlendiren Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, yükselen nüfus oranlarıyla sorumluluklarının daha da arttığını ifade etti.

Hasan Kılca açıklamasında şu ifadelere yer verdi; "Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan

"Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi” sonuçları itibariyle nüfusumuzun yükselmesinden memnuniyet duymaktayız. Bugüne kadar hayata geçirdiğimiz yatırımlar neticesinde oluşan nüfus artışı Karatay'ımızın her geçen daha fazla tercih edildiğinin açık bir göstergesidir. Belediye olarak, hizmetlerimizle hemşehrilerimizin hayatını kolaylaştırıyoruz. Karatay, yalnızca merkezde değil, uzak mahallelerde de büyük bir dönüşüm geçiriyor. Mahallelerimize yönelik yürüttüğümüz projelerle her köşeyi güzelleştiriyoruz. Nüfus artışı, bizim için aynı zamanda büyük bir sorumluluk ve bu sorumluluğun bilincindeyiz. Fiziksel yatırımlardan, tarihi eserlerin korunmasına, kentsel dönüşümden sosyal sorumluluk projelerine, sağlıktan çevreye, kültürden sanata, eğitimden spora, çevreden tarımsal yatırımlara kadar her alanda ortaya koyduğumuz vizyonel bakış açımızı açıklanan nüfusla birlikte daha da ileriye taşıyacağız. Karatay'ımızın hem mevcut yapısını güzelleştirmek hem de bugünden geleceğe güzel eserler emanet etmek için daha çok çalışacağız.”