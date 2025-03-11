Konya’nın saklı cenneti! Doğayla baş başa kalmak isteyenler için eşsiz bir alternatif sunuyor

Konya’nın Seydişehir ilçesindeki Karakışla Yaylasında baharın müjdecisi olan çiğdemler açtı. Sarı ve mor renkleriyle doğayı süsleyen çiğdemler, kartpostallık görüntüler oluşturdu.

Şehir hayatının gürültüsünden ve bunaltıcı sıcak havadan kaçmak isteyenler için yaylalar, doğal güzellikleri ve serin havasıyla adeta bir kaçış noktası oluyor. Baharın gelişiyle birlikte açan rengârenk çiçekler, sessizlik içinde yankılanan kuş sesleri ve temiz hava, doğaseverleri kendine çekiyor.

İlçe merkezine sadece 30 kilometre uzaklıkta

Konya'nın Seydişehir ilçesi, doğal güzellikleriyle dikkat çeken bir bölge. Bu güzelliklerden biri de ilçe merkezine sadece 30 kilometre uzaklıkta bulunan Karakışla Yaylası. Yemyeşil doğası, tertemiz havası ve huzur veren manzarasıyla Karakışla Yaylası, doğayla baş başa kalmak isteyenler için eşsiz bir alternatif sunuyor.

Yaylada çiğdemler açtı!

Yayla da baharın gelmesiyle birlikte karlar erimeye başladı. Baharın müjdecisi çiğdemlerin açmasıyla da yaylada şu sıralar renk cümbüşü yaşanıyor. Bolluk ve bereket açısından büyük bir öneme sahip olduğu belirtilen çiğdem çiçekleri, kısa boylarına rağmen sarı ve mor renkleriyle görenleri mest ediyor.

Yayla sakinlerinden tepki

Kar örtüsünün içinden çıkan zarif çiçekler yaylada fotoğraf tutkunlarına ve doğaseverlere kartpostallık görüntüler de oluşturuyor. Yaz aylarında off road yapanlarda Torosların yolunu tutuyor. Hal böyle olunca bilinçsizce yapılan turlar çiğdemlerin doğal yetişme alanlarına zaman zaman zararda veriyor. Yayla sakinleri de bu duruma oldukça tepkili.