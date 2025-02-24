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Konya’nın sevilen markasından müjde! Uygun fiyatlı et satışına başlıyor

Mustafa İlker Şen
Muhabir

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Konya’nın sevilen markasından müjde! Uygun fiyatlı et satışına başlıyor

Konya'nın sevilen markalarından biri olan Ekrem Coşkun, Konyalıları sevindirecek müjdeli bir haber verdi.

Yakında hizmete açılıyor!

Etliekmek, tost ve dönerde uygun fiyatlarıyla dikkat çeken Ekrem Coşkun, şimdi de fabrika satış mağazalarını açarak kıyma ve kuşbaşı et satışı yapmaya hazırlanıyor. Çok uygun fiyatlarla satışa başlayacaklarını duyuran Coşkun, piyasayı şaşırtacak seviyede ekonomik fiyatlar sunacaklarını belirtti.

"Vatandaşımızın gözü önünde taze çekilecek kıyma kuşbaşı satışlarımız çok yakında''

Sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Ekrem Coşkun, Ramazan öncesi müjdeli bir haberim var! Bu mübarek günlerde sofralar bereketlensin, herkes gönül rahatlığıyla et yiyebilsin diye fabrika satış mağazamızı çok kısa süre içinde hizmete açıyoruz. Kıyma ve kuşbaşı et satışına, gerçekten tüm piyasayı şaşırtacak çok uygun fiyatlarla başlıyoruz! Amacımız sadece et satmak değil; bu mübarek ayda gönüllere dokunmak, aile bütçelerine nefes aldırmak, evlerde huzur ve mutluluk dolu sofralar kurulmasına vesile olmak. Ramazan ayında ve sonrasında da devam edecek şekilde halkımızın yanında olmaya, sofralara bereket katmaya devam edeceğiz. Vatandaşımızın gözü önünde taze çekilecek kıyma kuşbaşı satışlarımız çok yakında! İnşallah hayırlı olacağına inandığımız bu güzel adıma hep birlikte şahit olacağız'' ifadelerine yer verdi.

 

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