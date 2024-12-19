Konya’nın yerli markasından Türkiye’de bir ilk! Meyve suyu üretiminde ezber bozuyor

TORKU, meyve suyu üretiminde Türkiye’de bir ilke imza atarak, ürünlerinde tünel pastörizasyon teknolojisini kullanan tek marka olma özelliğini koruyor. Hiçbir koruyucu ve katkı maddesi içermeyen TORKU meyve suları, tünel pastörizasyon teknolojisi sayesinde 1 yıl boyunca taze sıkılmış lezzetini koruyor

Bir çiftçi kooperatifi iştiraki olan ve gerçekleştirdiği nihai ürün üretimi ile bölge çiftçisinin tarımsal üretim gelirini arttırmayı ve gelir kaynaklarını çeşitlendirmeyi hedef alan TORKU Meyve Suyu, Sirke ve Pekmez Üretim Tesisi, üretimlerine aralıksız devam ediyor.

Türkiye'de ilk ve tek tünel pastörizasyon teknolojisi kullanılan TORKU yüzde 100 meyve suları, içerisinde hiçbir katkı maddesi olmaması dolayısıyla tercih edilen meyve suyu markaları arasında ilk sırada yer alıyor. TORKU meyve suları, yüzde 100 taze sıkılmış meyve suyu olduğu gibi hiçbir ilave işlem görmeksizin taze olarak şişelenip tünel pastörizasyon teknolojisi sayesinde kendi şişesinde pastörize ediliyor ve raflarda ilk günkü tazeliğini 1 yıl boyunca koruyor.

HER AŞAMA TİTİZLİKLE TAKİP EDİLİYOR

TORKU Meyve Suyu, Sirke ve Pekmez Üretim Tesisinin bağlı olduğu Panagro Et ve Süt Gıda Kompleksi Genel Müdürü Zeynep Kurtkaya, TORKU meyve sularının üretim aşamasını anlattı. Kurtkaya, üretim sürecinin titizlikle takip edildiği bilgisini paylaşırken şu açıklamalarda bulundu; "Fabrikamızın bulunduğu bölge elma ve üzüm açısından oldukça zengin. Çiftçilerimizden aldığımız elma, üzüm ve narlar, ilk olarak havuzlara alınarak tazyikli su ile yıkanıyor. Yıkama işleminin ardından havalandırma işlemine alınan meyvelerin sapı ve çöpünün yüzeye çıkması sağlanıyor. Yüzeye çıkan sap ve çöpler, ayıklama makinesinden geçiyor ve ürünler tekrar duşlama ünitesinden geçerek üretim için hazır hale getiriliyor. Duşlama işleminin ardından meyveler hareketli bantlar yardımı ile fabrikaya alınarak kontrol ediliyor ve kullanıma uygun olmayan meyveler ayıklanıyor. Bu aşamada kaliteli ve sofralık meyvelerin tercih edilmesi önemlidir çünkü; TORKU yüzde 100 meyve suları, hiçbir katkı maddesi kullanılmadan ve herhangi bir ilave işlem uygulanmadan şişelenmektedir. Bu nedenle raf ömrü boyunca lezzet ve nefasetini koruyabilmesi açısından meyvelerin kalitesi önemlidir. Ayıklanan meyveler, sıkma ünitesinde preslenerek taze sıkma işleminden geçiriliyor ve püre haline getiriliyor. Püre halindeki meyveler tekrar preslenerek yüzde 100 meyve suyu elde ediliyor. Tazyikli suyla yıkanarak hijyeni sağlanan cam şişelere kapalı sistemde dolum yapılan TORKU yüzde 100 meyve suları, şişelendiği haliyle pastörizasyon tünelinden geçirilerek sevke hazır hale geliyor. Tüm aşamalarda kalite kontrollerinden geçerek uygunluk almış ürünler güvenle müşterilere sevk ediliyor.

ANNELERİN KONSERVE SİSTEMİ UYGULANIYOR

Tünel pastörizasyon sistemini kullanan Türkiye'de ilk ve tek fabrikanın Torku Meyve Suyu, Sirke ve Pekmez Üretim Tesisi olduğu bilgisini de paylaşan Kurtkaya, ürünlerin kesinlikle meyve konsantresinden değil taze meyvelerden sıkma işlemi ile üretildiğinin de altını çizdi.

Bu sistem ile ürünlerin 1 yıl boyunca raflarda tazeliğini koruduğunu da sözlerine ekleyen Kurtkaya, "Ürünlerin dolumu gerçekleştirildikten sonra tünel pastörizasyon işlemi yapılıyor. Bu işlem annelerin evde yaptığı konserve sistemi ile aynıdır. Tünel pastörizasyon işlemi ile taze sıkılmış TORKU yüzde 100 meyve suları, hiçbir katkı maddesi kullanmadan üretiliyor. Meyve sularının tüm kalite kontrolleri tamamlanıp onay aldıktan sonra sevkiyata hazır hale geliyor. Çiftçilerden satın alınan mahsullerin hasat aşamasından başlayarak tüketiciye sunulacak nihai ürün oluncaya kadar geçen süreçte her aşama kalite ekiplerince titizlikle kontrol ve takip ediliyor.” ifadelerine yer verdi.

(Sibel Elmas)