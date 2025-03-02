KONYA SAHUR VAKTİ SAAT KAÇTA? Konya sahura ne kadar kaldı? Konya sahur saatleri saat kaçta bitiyor? Konya 2025 Ramazan İmsakiyesi
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Konya’da 3 Mart 2025 tarihi itibarıyla Ramazan ayının sahur vakti merak konusu oldu. Müslümanlar, bu gece sahura kalkacak ve oruç ibadetini yerine getirecekler. Peki, Konya’da sahur saati ne zaman? Sahur vakti ne kadar kaldı? Sahur, saat kaçta başlıyor ve hangi saatte sona eriyor? İşte, 3 Mart 2025 Konya sahur ve imsak saati bilgileri…
Konya'da Ramazan ayı boyunca sahur vakitleri araştırılmaya devam ediyor. 3 Mart 2025 tarihiyle birlikte sahura kalkacak olan Konya halkı, iftar öncesinde bu özel vakitlerde oruç ibadetini yerine getirecek.
Peki, Konya'da sahur saati ne zaman? Sahura kaç dakika kaldı? Konya'da sahur ne zaman başlıyor ve saat kaçta sona eriyor? Konya 2025 Ramazan İmsakiyesi! İşte 3 Mart 2025 Konya sahur ve imsak vakti...
2025 KONYA RAMAZAN İMSAKİYESİ
KONYA SAHUR VAKTİ SAAT KAÇTA?
Konya sahur vakti saat kaçta? Diyanet 3 Mart 2025 Konya Ramazan imsak vakti saat kaçta okunuyor? Bugün sahura ne zaman kalkacağız?
3 Mart 2025, Konya sahur vakti saati 05:52 vaktinde okunacak. Şimdiden hayırlı sahurlar...
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