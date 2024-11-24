Konya Valiliği’nden kritik uyarı! Bazı yollar trafiğe kapalı: “Zorunlu olmadıkça trafiğe çıkmayın’’

Konya Valiliği, il genelinde etkili olan yoğun kar yağışı, tipi ve fırtına nedeniyle ulaşımda yaşanan aksamalarla ilgili vatandaşlara önemli bir uyarıda bulundu.

Can ve mal güvenliğini sağlamak amacıyla alınan tedbirler kapsamında bazı yolların durumları şöyle açıklandı:

Konya-Afyonkarahisar Yolu: Tüm araçlar için kontrollü olarak trafiğe açık.

Konya-Ankara Yolu: Konya ile Altınekin ilçesi arasındaki yol, her iki istikamette de tüm araçlara trafiğe kapalı.

Konya-Aksaray Yolu: Yol her iki istikamette tüm araçlara trafiğe kapalı.

Konya-Adana Yolu: Konya ile Karapınar arasındaki yol, her iki istikamette de trafiğe kapalı.

Konya-Karaman Yolu: Yol açık.

Konya-Antalya Yolu: Konya ile Seydişehir arasındaki yol, her iki istikamette de tüm araçlara trafiğe kapalı.

Konya-Beyşehir Yolu: Yol açık.

Konya-Isparta Yolu: Yol açık.

Valilikten vatandaşlara çağrı

Konya Valiliği, olumsuz hava koşullarının yol açtığı riskler nedeniyle vatandaşların zorunlu olmadıkça trafiğe çıkmamalarını önemle duyurdu. Ayrıca, ilgili tüm birimlerin 7/24 esasına göre çalışmalarını sürdürdüğü belirtilerek, araç sahiplerinden kar lastiği ve zincir gibi ekipmanları kullanmaları istendi.

Yetkililer, hava koşullarının etkisini sürdürebileceğini belirterek, vatandaşları dikkatli ve tedbirli olmaya davet etti.

(Selman Kaya)