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Konya Valiliği’nden kritik uyarı! Bazı yollar trafiğe kapalı: “Zorunlu olmadıkça trafiğe çıkmayın’’

Selman Kaya
Muhabir
Konya Valiliği’nden kritik uyarı! Bazı yollar trafiğe kapalı: “Zorunlu olmadıkça trafiğe çıkmayın’’

Konya Valiliği, il genelinde etkili olan yoğun kar yağışı, tipi ve fırtına nedeniyle ulaşımda yaşanan aksamalarla ilgili vatandaşlara önemli bir uyarıda bulundu.

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Can ve mal güvenliğini sağlamak amacıyla alınan tedbirler kapsamında bazı yolların durumları şöyle açıklandı:

Konya-Afyonkarahisar Yolu: Tüm araçlar için kontrollü olarak trafiğe açık.  

Konya-Ankara Yolu: Konya ile Altınekin ilçesi arasındaki yol, her iki istikamette de tüm araçlara trafiğe kapalı.  

Konya-Aksaray Yolu: Yol her iki istikamette tüm araçlara trafiğe kapalı.  

Konya-Adana Yolu: Konya ile Karapınar arasındaki yol, her iki istikamette de trafiğe kapalı.  

Konya-Karaman Yolu: Yol açık.  

Konya-Antalya Yolu: Konya ile Seydişehir arasındaki yol, her iki istikamette de tüm araçlara trafiğe kapalı.  

Konya-Beyşehir Yolu: Yol açık.  

Konya-Isparta Yolu: Yol açık.

Valilikten vatandaşlara çağrı

Konya Valiliği, olumsuz hava koşullarının yol açtığı riskler nedeniyle vatandaşların zorunlu olmadıkça trafiğe çıkmamalarını önemle duyurdu. Ayrıca, ilgili tüm birimlerin 7/24 esasına göre çalışmalarını sürdürdüğü belirtilerek, araç sahiplerinden kar lastiği ve zincir gibi ekipmanları kullanmaları istendi.

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Yetkililer, hava koşullarının etkisini sürdürebileceğini belirterek, vatandaşları dikkatli ve tedbirli olmaya davet etti. 

(Selman Kaya)

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