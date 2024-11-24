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Konya Valisi Akın’dan öğretmenler günü mesajı

Konya Valisi Akın’dan öğretmenler günü mesajı

Konya Valisi İbrahim Akın Öğretmenler Günü dolayısıyla yayımladığı mesajda şu ifadelere yer verdi:

24 Kasım Öğretmenler Günü vesilesiyle, ülkemizin dört bir yanında özveriyle çalışan, bilgiyi ve sevgiyi öğrencilerinin yüreğine işleyen tüm öğretmenlerimize en derin saygılarımızı sunuyoruz. Sizler, genç dimağları aydınlatan birer meşale, cehalet karanlığında bilgiyle yol açan kutlu yolculuğun rehberleri, bir milletin geleceğini inşa eden mimarlarsınız. Ektiğiniz bilgi ve değer tohumları, bireylerin karakterinde ve toplumun ruhunda kök salarak güçlü, erdemli ve bilinçli nesillerin yetişmesine vesile olmaktadır.

Bilginizle yeşeren her genç dimağ, bu ülkenin yarınlarına doğru büyüyen birer çınardır. Sınıflarınızda fısıldadığınız her söz, bir gönül işi; aktardığınız her bilgi ise bu büyük ülkeye diktiğiniz altın bir tuğladır. Her dersiniz, öğrencilere bir pusula; her yönlendirmeniz, hayat yolunda bir fenerdir. Sabrınız, bilgiyi harf harf işlediğiniz gönül tezgâhında bir dantel gibi şekillenirken, ülkemizin yarınlarına yeni ışıklar hazırlıyorsunuz. Geleceğin bilim insanlarını, sanatçılarını, liderlerini ve düşünürlerini yetiştirirken, aynı zamanda onlara ahlak, adalet, vatan sevgisi ve insanlık değerlerini de kazandırıyorsunuz. Sizlerin emekleriyle neslimizin ufkunda yeni yollar, ülkemiz için yeni umutlar filizleniyor.

Bu anlamlı gününüzde, başta Başöğretmen Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere ebediyete irtihal eden tüm öğretmenlerimizi rahmet ve minnetle anarken, ülkemizi yarınlara taşıyan siz değerli öğretmenlerimize sağlıklı, mutlu ve başarılı bir ömür diliyoruz. Ülkemizin geleceğine emeklerinizle yazılan umut dolu yarınlar için minnettarız.

Öğretmenler Gününüz Kutlu Olsun!

Kaynak: Haber Merkezi

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