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Konya ve Ereğli arasında yaşıyor! Konya’dan yurt dışına kaçırılıyorlar

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Konya ve Ereğli arasında yaşıyor! Konya’dan yurt dışına kaçırılıyorlar
Ereğli Toros Kurbağası, yalnızca Orta Toroslar’da, Konya-Ereğli Bolkar Dağları’ndaki Karagöl ve Çinigöl bölgelerinde yaşayan endemik bir türdür.

Özellikle 2.500 metre yükseklikteki Karagöl, bu özel türün barındığı alanlardan biri olup, göl çevresinde daha fazla Toros kurbağasına rastlanırken, 2.600 metre yükseklikteki Çinigöl'de ise sayılar daha sınırlıdır.

Toros Kurbağası

Yurt dışına kaçırılıyor!

Konya'daki Toros kurbağalarının sayısı geçmiş yıllara göre önemli ölçüde azalmıştır. Karagöl'deki ekosistemi tehdit eden en büyük faktörlerden biri, göle bırakılan aynalı sazan balığının, kurbağaların yumurtalarını tüketmesidir. Aynı zamanda kaçak avcıların, balık avlamak amacıyla gölde dinamitle gerçekleştirdiği avlanma faaliyetleri, kurbağaların yaşam alanlarını yok etmektedir. Bunun yanı sıra, bazı yasa dışı toplama faaliyetleriyle kurbağalar yurt dışına kaçırılmaktadır.

Toros Kurbağası

Göl çevresinde barınıyorlar!

Toros kurbağası, 1984 yılında Uluslararası Bern Sözleşmesi ile koruma altına alınmıştır. Ancak, yaşam alanlarının giderek daralması ve tehditlerin artması, türün hayatta kalma mücadelesini zorlaştırmaktadır. Kurbağalar, özellikle göl çevresindeki çayırlık alanlarda barınmakta olup, Karagöl çevresindeki çayırlar, daha geniş alanlar sunarak bu türün daha fazla bireyine ev sahipliği yapmaktadır. Bu nadir türün korunması için daha etkin koruma tedbirlerine ihtiyaç duyulmaktadır.

Toros Kurbağası

Kaynak: Haber Merkezi

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