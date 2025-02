Konya’ya 59 milyonluk yeni eğitim yatırımı!

Karatay Belediyesi’nin katkıları ve hayırsever Osman Benlilerin destekleriyle Nakipoğlu Mahallesi’ne kazandırılan ve toplamda 59 milyon 465 bin TL’ye mâl olan Karatay Belediyesi Osman Benliler İlkokulu’nun resmi açılışı yapıldı.

Nakipoğlu Mahallesi'nde inşa edilen 24 derslikli Karatay Belediyesi Osman Benliler İlkokulu'nun açılışı, düzenlenen törenle gerçekleştirildi. Modern eğitim altyapısıyla öğrencilerin hizmetine sunulan okul, bölgedeki eğitim kalitesine önemli katkı sağlayacak.

OKUL MODERN DONANIMA SAHİP

4 bin 222 metrekare inşaat alanına sahip Osman Benliler İlkokulu'nda 24 dersliğin yanı sıra görsel sanatlar ve müzik atölyeleri, kütüphane, 2 faaliyet ve oyun odası ile okul öncesi yemekhanesi bulunuyor. Okul ve çevresindeki düzenlemeler kapsamında 2200 m² alanda 650 ton asfalt ve 600 m² tretuvar çalışması da gerçekleştirildi. Modern donanımı ve geniş sosyal alanlarıyla öğrencilerin hem akademik hem de sosyal gelişimlerine katkı sunacak olan okul, ilçeye büyük bir değer katacak.

Nakipoğlu Mahallesi'nde 7 bin 825 metrekarelik alanda yapılan kamulaştırma çalışmasıyla bölgeye 117 milyonluk okul, sağlık tesisi ve park kazandırıldı.

EĞİTİM BİZİM İÇİN HER ŞEYİN TEMEL TAŞI

Programın açılış konuşmasını gerçekleştiren Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca; eğitime verdikleri öneme dikkat çekerek; eğitimi her şeyin temel taşı olarak gördüklerini söyledi.

Hasan Kılca; "Eğitim, yalnızca dört duvar arasında alınan bir ders değildir. Eğitim, bir toplumu inşa eden en güçlü temel, bir ülkeyi ileriye taşıyan en büyük güçtür. Bu bilinçle Karatay Belediyesi olarak eğitime yapılan her yatırımı, geleceğimize yapılan en değerli yatırım olarak görüyoruz. Karatay Belediyesi olarak bizler, eğitimi her şeyin temel taşı olarak görüyor ve çocuklarımızın en iyi şartlarda yetişmesi için var gücümüzle çalışıyoruz. Çünkü inanıyoruz ki, şehri imar ederken nesli de ihya edemezsek, gerçek başarıya ulaşamayız. İlk emri "Oku” olan bir dinin mensupları olarak eğitime verdiğimiz önemi her alanda gösteriyoruz. Burası önceden yaklaşık 10 bin metrekare arsa Vakıflara ait bir arsaydı. Okulumuzun yapıldığı alan 4 bin metrekareye tekabül ediyor. Hemen arkasında bir sağlık ocağımız var oranın yapımını da tamamlayarak Sağlık Müdürlüğümüze verdik ve arada da büyük bir park yaptık. Şehrin kentsel dönüşümünün de hızlı bir şekilde ilerlediği için ben vakıflarımıza teşekkür ediyorum. Karatay Belediyesi olarak hem eğitime hem de sağlığa önemli yatırımlar yaptık. Bugüne kadar ilçemize 7 eğitim tesisi, gençlik merkezleri, kapalı spor salonları, tenis kortları ve FIFA standartlarında halı sahalar kazandırdık. İlkokul birinci sınıfa başlayan her çocuğumuza çanta ve kırtasiye desteği sağladık. TÜBİTAK Popüler Bilim Yayınları Kütüphaneleri kurarak bilimle iç içe nesiller yetişmesine katkı sunduk. Üniversiteye yeni başlayan Karataylı gençlerimize eğitim desteğinde bulunduk. Bugün açılışını yaptığımız Osman Benliler İlkokulu da bu vizyonun en güzel yansımasıdır” dedi.

OKULDA MODERN EĞİTİM İÇİN TÜM İMKANLAR MEVCUT

Başkan Hasan Kılca, Osman Benliler İlkokulu ile ilgili şu bilgilere yer verdi; "Çağın gereksinimlerine uygun, modern, güvenli ve donanımlı bir eğitim yuvası olarak tasarlanan okulumuz; 4 bin 222 metrekarelik inşaat alanına sahip, 59 milyon 465 bin liralık maliyetiyle modern eğitim için tüm imkânları barındırıyor. Yemekhane, oyun ve etkinlik odaları, sanat ve müzik atölyeleriyle çocuklarımızın hem akademik hem sosyal gelişimine katkı sağlayacak. İbadethanesi, idari bölümleri, teknik/destek alanları ve 13 araçlık otoparkıyla sadece öğrencilerimize değil, mahallemize de önemli bir kazanım sunacak. Ayrıca, okulun hemen yanında yer alan 1886 metrekarelik Anafartalar Sokak Parkı, yürüyüş yolları, oyun ve dinlenme alanlarıyla mahallemize yeni bir nefes olacak. Biz burada sağlık tesisi, park ve okul alanlarını kapsayan 7825 metrekarelik bir bölgede 117 Milyon liralık bir kamulaştırma çalışması yaparak önemli hizmetleri ilçemize kazandırmış olduk.”

BURASI SADECE OKUL DEĞİL YARINLARIMIZI İNŞA EDECEK İLİM YUVASI

Eğitime yapılan yatırımın, geleceğe yapılan en kıymetli yatırım olduğunu dile getiren Hasan Kılca sözlerini şöyle tamamladı; "Açılışını yaptığımız bu okul, sadece bir bina değil, yarınlarımızı inşa edecek bir ilim yuvasıdır. Çünkü biliyoruz ki, okuyan, sorgulayan, üreten bir nesil yetiştirirsek; sadece bireysel değil, toplumsal anlamda da güçlü bir geleceğe sahip oluruz. Bu vesileyle, eğitime katkılarından dolayı hayırsever Osman Benliler'e ve bu projede emeği geçen herkese yürekten teşekkür ediyorum. Osman Benliler İlkokulu'nun çocuklarımıza, mahallemize ve Karatay'ımıza hayırlı olmasını diliyorum.”

KONYA EĞİTİM ALANINDA ÖNCÜ BİR ŞEHİR

Konya İl Milli Eğitim Müdürü Murat Yiğit; Konya'nın eğitim konusunda öncü bir şehir olduğunu ifade ederek bu yatırımla birlikte Nakipoğlu Mahallesi'nde önemli bir ihtiyacın giderildiğini belirtti.

Murat Yiğit; "Devletimiz, eğitim söz konusu olduğunda tüm imkânları ortaya koyuyor. Artan nüfusumuz ve gelişen eğitim standartları karşısında, yerel yönetimlerimiz ve hayırseverlerimizin ortaya koydukları gayret ve sundukları katkılar büyük bir ihtiyaca cevap vermektedir. Pek çok konuda olduğu gibi bu noktada da Konya'mız, önde ve öncü bir şehir. Gerek Büyükşehir gerekse ilçe belediyelerimizin okullarımıza ve genel anlamda eğitime verdikleri destek ve Konyalı hayırseverlerimizin cömert yaklaşımları her türlü takdirin üzerinde. Hayırsever Osman Benliler'in katkılarıyla Nakipoğlu Mahallemize Karatay Belediyesi tarafından kazandırılan 24 derslikli Karatay Belediyesi Osman Benliler İlkokulu bu söylediğimize en güzel örneklerden biri oldu. Şehir merkezinde yer alan ve nüfus yoğunluğu fazla olan mahallemizin büyük bir eksiği bu okulumuzla giderilmiştir. Bu duygu ve düşüncelerle Karatay Belediye Başkanımız Hasan Kılca'ya ve hayırseverimiz Osman Benliler'e bu anlamlı eğitim yatırımı vesilesiyle teşekkür ediyorum” diye konuştu.

EĞİTİM İÇİN TÜM İMKANLARIMIZI SEFERBER EDİYORUZ

Konya Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mustafa Uzbaş eğitimin önemine vurgu yaptığı konuşmasında belediyelerin eğitimin her kademesinde tüm olanaklarını seferber ettiğini kaydetti.

Uzbaş şunları söyledi; "Günümüzde eğitime yapılan her yatırım güçlü yarınlara atılan en kıymetli adımların başındadır. Eğitimin her kademesinde tüm olanaklarımızı seferber ederek hükümetimizle, ilçe belediyelerimizle ve tüm hayırseverlerimizle güçlü bir eğitim ortamı oluşturmanın gayretini içerisindeyiz. Karatay Belediyemizin büyük gayretleri ve hayırsever Osman Benlilerin desteğiyle, şehrimizde kazandırılan 24 derslikli modern eğitim olanaklarına sahip bir okul olmasıyla öne çıkıyor. Karatay Belediye Başkanımız Sayın Hasan Kılca, hayırsever hemşehrimiz Osman Benliler ve bu eserde emeği geçen herkese yürekten teşekkür ediyorum.”

EĞİTİME YAPILAN YATIRIM GELECEĞE YAPILAN YATIRIMDIR

AK Parti Konya Milletvekili Mustafa Hakan Osman Özer; Osman Benliler İlkokulu'nun Karatay'a ve Konya'ya hayırlı olmasını dileyerek; eğitime yapılan her yatırımın, geleceğe yapılan önemli bir yatırım olduğunu dile getirdi.

Mustafa Hakan Özer; "Osman Benliler İlkokulu sadece bugünü değil, yarınlarımızı da şekillendiren yatırımlardandır. Bizler bugünden geleceğimizi en güzel şekliyle inşa etmenin çabası içerisindeyiz. Hayırseverlerimiz, hükümetimiz, kamu kurum ve kuruluşlarımız, belediyelerimiz ve diğer kurumlarımızla birlikte şehrimize yakışır eserler ve hizmetler kazandırmaya devam edeceğiz. Bu düşünlerle Karatay Belediyesi Osman Benliler İlkokulunu hayata geçiren başta Karatay Belediye Başkanımız Hasan Kılca'ya ve mesai arkadaşlarına, hayırseverimize, Milli Eğitim Müdürlüğümüze, kıymetli Valimize teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

KARATAY BELEDİYEMİZ ŞEHRİN EĞİTİM HAYATINA KATKI SUNUYOR

Konya Valisi İbrahim Akın; Karatay Belediyesi'nin şehrin eğitimine önemli katkı sunduğunu ifade ederek; Okulun kazandırılmasındaki katkılarından dolayı hayırsever Osman Benliler'e teşekkür etti.

Vali Akın; "Öncelikle şehrimizin eğitimine büyük katkılar sunan Karatay Belediye Başkanımız Hasan Kılca'ya ve okulumuzun inşasına vesile olan hayırsever Osman Benliler'e şükranlarımı ifade ediyorum. Bu hayırlı hizmetin Karatay'ımız, eğitim camiamız ve bu okulda eğitim alacak evlatlarımız için hayırlı olmasını temenni ediyorum. Osman Benliler İlkokulumuz sadece taş ve harçla değil, hayırseverimizin gönül genişliği, yöneticilerimizin hizmet aşkı ve milletimizin ilme olan sadakati ile yükselmiştir. Karatay Belediyemizin Nakipoğlu Mahallesi'nde kazandırdığı Osman Benliler İlkokulu'nun 24 dersliği, atölyeleri, kütüphaneleri ve oyun alanlarıyla istikbale atılan bir tohum olduğuna canı gönülden inanıyorum. Buralarda yetişen her bir evladımız istikbalimizin mimarı olacaktır. Bu hayırlı hizmette emeği geçen herkese tekrar teşekkür ediyorum” açıklamalarına yer verdi.

Osman Benliler İlkokulu'nun açılış törenine Konya Valisi İbrahim Akın, Hayırsever Osman Benliler, AK Parti Konya Milletvekili Mustafa Hakan Özer, Konya Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mustafa Uzbaş, Karatay Kaymakamı Cengiz Ayhan, Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, Konya İl Milli Eğitim Müdürü Murat Yiğit, Büyük Birlik Partisi İl Başkanı Seyit Özcan, AK Parti Karatay İlçe Başkanı Akif Demirci, Milliyetçi Hareket Partisi Karatay İlçe Başkanı Mustafa Ünver, Kavaje Belediye Başkanı Fisnik Qosja ve beraberindeki heyet, Karatay İlçe Milli Eğitim Müdürü Turan Kayacılar, Selçuklu İlçe Milli Eğitim Müdürü Sami Sağdıç, Karatay İlçe Müftüsü Musa İmamoğlu, AK Parti Karatay İlçe Kadın Kolları Başkanı Hülya Işık, muhtarlar ve vatandaşlar katıldı.

Konuşmaların ardından Nakipoğlu Mahallesi'ne kazandırılan 24 derslikli Karatay Belediyesi Osman Benliler İlkokulu'nun açılışı dualarla gerçekleştirildi.

Kaynak: Bülten