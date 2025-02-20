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Konya’ya iz bırakan Tokatlı! Mahalleye ismi verildi

Sibel Elmas
Muhabir

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Konya’ya iz bırakan Tokatlı! Mahalleye ismi verildi

İnsanlık tarihi boyunca çok önemli bir şehir olan Konya özellikle Selçuklu döneminde büyük bir ilim yuvasına dönüşmüştü. Mevlana gibi birçok ilim irfan sahibi zat Konya'ya yerleşti. 

Konya'ya iz bırakan Tokatlı!

Kalenderî tarikatının halifelerinden biri olan Ebubekir-i Niksari aslen Tokatlıdır. Niksari ismi buradan geliyor. Bir süre Şam'da kalan Ebubekir-i Niksari, Mevlana döneminde Konya'ya gelerek müritleri ile birlikte zaviye kurdu. Mevlana ile yakın ilişkiler kuran Niksari Kalender Baba olarak anıldı. 

Mahalleye ismi verildi!

Vefatının ardından Konya'ya defnedilen Kalender Baba'nın zaviyesinin bulunduğu alan Kalenderhane Mahallesi olarak Osmanlı ve Cumhuriyet dönemi kayıtlarında yer alıyor Karatay ilçesine bağlı olan mahallenin sınırları yıllar içinde değişti. Bugün Kalender Baba'nın kümbetinin bulunduğu alan Ferit Paşa Mahallesi olarak Selçuklu sınırlarında yer alıyor. 

2 kapılı Türbe!

Kalender Baba'nın Konya'daki türbesi mimari olarak çok güzel bir kümbettir. Türbenin üst bölümüne ayrı, cenazelik olan alt katına ayrı bir kapıdan giriliyor. Türbeye ait kitabe yok o yüzden mimari bilgiler sınırlıdır.

(Sibel Elmas)

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