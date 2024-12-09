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Konya’ya yağış geliyor! Tarih verildi | Konya bugün, yarın ve 5 günlük hava durumu

Meltem Gürbüz
İnternet Editörü

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Konya’ya yağış geliyor! Tarih verildi | Konya bugün, yarın ve 5 günlük hava durumu
Meteoroloji Konya ve ilçeleri için güncel hava tahmin raporlarını paylaştı. Buna göre Konya’da yağış var mı, Konya’da sıcaklık düşecek mi? Konya için hava durumu bugün nedir? Konya için yarın ve 5 günlük hava durumu nasıl olacak? İşte Konya hava durumu

Konyalılar hazır olun! Meteoroloji "Geliyor!'' dedi. Kent genelinde sağanak yağış beklenirken AKOM (Konya Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi ) resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda Konya'da perşembe günü kar yağışının etkili olacağını söyledi.  Konya için hava durumu sağanak yağmurlu mu, parçalı bulutlu veya beklenen sıcaklık kaç derece olacak? Konya yakınında 3 günlük ve yarınki hava durumu ne olacak? İşte Konya'da hava durumu

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31 İLÇEDE SAĞANAK ETKİLİ OLACAK: TARİH VERİLDİ

Konya'nın merkez dahil 31 ilçesinde, 11 Aralık Çarşamba günü itibarıyla yağışlı hava etkili olacak. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre, beklenen yağışla birlikte hava sıcaklıklarında da önemli bir düşüş yaşanacak.

11 Aralık Çarşamba

 Vatandaşların soğuk hava ve yağışa karşı hazırlıklı olmaları ve tedbirli davranmaları önemle tavsiye ediliyor.

 

14 Aralık Cumartesi

KONYA'YA KAR YAĞIŞI GELİYOR MU?

Konya Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi tarafından yapılan paylaşıma göre kent genelinde Perşembe günü kar yağışının etkili olması bekleniyor. Konya genelinde ulaşımda aksaklık yaşanmaması için sürücüler dikkatli olmaya davet edilirken, yağış nedeniyle oluşabilecek olumsuzluklara karşı uyarılar yapıldı.

Yapılan paylaşımda;

"Bu hafta Konya'da soğuk ve yer yer kar yağışlı hava koşulları etkili olacak.

Gündüz sıcaklıkları 6°C ile 14°C arasında, Gece sıcaklıkları -3°C ile 3°C arasında değişiklik gösterecek.

Perşembe günü kar yağışı bekleniyor, hafta boyunca soğuk hava dalgası ve gece ayazları etkili olacak.

Dışarı çıkmadan önce hava durumunu göz önünde bulundurmayı unutmayın.'' ifadeleri kullanıldı.

Konya İçin 5 Günlük Hava Durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Konya için 5 günlük hava durumu tahmini:

Bugün için Konya hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 14°

Yarın için Konya hava durumu Bulutlu, sıcaklık 15°

11 Aralık 2024 Çarşamba Konya hava durumu Yağmurlu, sıcaklık 15°

12 Aralık 2024 Perşembe Konya hava durumu Bulutlu, sıcaklık 10°

13 Aralık 2024 Cuma Konya hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 6°

Konya İçin 5 Günlük Hava Durumu

(Meltem Gürbüz)

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