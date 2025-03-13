Konya’ya yağış geliyor! Tarih verildi | Konya bugün, yarın ve 5 günlük hava durumu
Meteoroloji Konya ve ilçeleri için güncel hava tahmin raporlarını paylaştı. Buna göre Konya’da yağış var mı, Konya’da sıcaklık düşecek mi? Konya için hava durumu bugün nedir? Konya için yarın ve 5 günlük hava durumu nasıl olacak? İşte Konya hava durumu
31 İLÇEDE SAĞANAK ETKİLİ OLACAK: TARİH VERİLDİ
Konya'nın merkez dahil 31 ilçesinde, 18 Mart Salı günü yağışlı hava etkili olacak. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre, beklenen yağışla birlikte hava sıcaklıklarında da 1-2 derece düşüş yaşanacak.
KONYA'YA YAĞIŞ GELİYOR: SALI GÜNÜ HAVA DEĞİŞİYOR
Konya'da bir süredir etkili olan sıcak hava yerini yağışa bırakıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre, 18 Mart Salı günü şehir genelinde yağış bekleniyor.
Uzmanlar, hava sıcaklıklarının birkaç derece düşeceğini ve yağışın yer yer etkili olacağını belirtti. Vatandaşların şemsiye ve yağmurluk gibi önlemler alması tavsiye edilirken, sürücülerin de dikkatli olması gerektiği vurgulandı.
Yağışın, hafta ortasına kadar devam etmesi öngörülüyor.
Konya İçin 5 Günlük Hava Durumu
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Konya için 5 günlük hava durumu tahmini:
Bugün için Konya hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 23°
Yarın için Konya hava durumu Açık, Güneşli, sıcaklık 25°
15 Mart 2025 Cumartesi Konya hava durumu Açık, Güneşli, sıcaklık 27°
16 Mart 2025 Pazar Konya hava durumu Açık, Güneşli, sıcaklık 29°
17 Mart 2025 Pazartesi Konya hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 28°
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