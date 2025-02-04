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KOSKİ UYARDI | Konya’da su kesintisi yaşanacak! Bu tarih ve saatlere dikkat

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KOSKİ UYARDI | Konya’da su kesintisi yaşanacak! Bu tarih ve saatlere dikkat
KOSKİ 4 Şubat 2025 günü Konya’da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Peki sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte KOSKİ 4 Şubat Konya su kesintisi saatleri...

Konya'da 4 Şubat 2025 tarihinde su kesintisi yaşanacak ilçeler belli oldu. 

Peki, su kesintileri ne zaman başlayacak ve ne zaman sona erecek? İşte KOSKİ'nin 4 Şubat Konya su kesintisi saatleri...

KONYA 4 ŞUBAT SU KESİNTİSİ

Konya'da 4 Şubat günü su kesintisi uygulanacak ilçeler açıklandı. KOSKİ Selçuklu, Karatay, Meram, Ereğli ve Akşehir ilçelerinde bugün belirli saatlerde su kesintileri yaşanacağını bildirdi.

Vatandaşlar, su kesintisinin ne zaman sonlanacağını ve suyun saat kaçta geri geleceğini merak ediyor. 

Güncel Konya su kesintileri hakkında bilgi almak için aşağıdaki linke tıklayarak, bulunduğunuz ilçeyi seçebilir ve bölgenizdeki KOSKİ su kesintilerine dair detayları öğrenebilirsiniz.

KONYA 4 ŞUBAT SU KESİNTİ LİSTESİ

(Berna Ata)

Kaynak: Haber Merkezi

  • #Konya #KOSKİ #Su kesintisi

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