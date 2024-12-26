Kulu’da okul servisleri denetlendi

Konya’nın Kulu ilçesinde polis ve jandarma ekipleri tarafından öğrencilerin huzurlu ve güvenli seyahatleri için okul servisleri denetlendi.
Kulu İlçe Jandarma Komutanlığı, İlçe Emniyet Müdürlüğü trafik ekipleri ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce ilçeye bağlı mahallelerden öğrenci taşıyan okul servisleri üzerinde ilçe girişleri başta olmak üzere okul önlerinde kontroller yapıldı.
Denetim noktalarında ekipler tarafından servis sürücülerinin belge ve emniyet kemeri kontrolleri yapıldı.
Öğrenci ve okul servis sürücülerine hız konusunda dikkatli olmaları konusunda uyarılarda bulunulurken, servisten inme, binme, emniyet kemeri kullanımı ve genel trafik kuralları konuları hatırlatıldı.
Kontrollere ilerleyen günlerde de devam edileceği belirtildi. Denetimlere, İlçe Milli Eğitim Müdürü Hacı Bakırtaş ve Şube Müdürü Hasan Karagedik de katıldı.
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