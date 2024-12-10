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Kulu Kızılay Temsilciliğine yeni atama!

Kulu Kızılay Temsilciliğine yeni atama!
Kızılay Kulu Temsilciliğine bir atama gerçekleştirildi. Mehmet Çavuşoğlu Başkan olurken, yeni yönetimde belli oldu.

Mehmet Çavuşoğlu, Kulu Kızılay Temsilciliği Başkanlığı görevine getirildi. Bölgedeki yardımların daha etkin bir şekilde organize edilmesi ve Kızılay'ın misyonunun yaygınlaştırılması adına önemli bir rol üstlenen Başkan Çavuşoğlu, yeni göreviyle birlikte Kulu ilçesindeki yardım faaliyetlerini güçlendirmeyi hedefliyor.

Başkan Mehmet Çavuşoğlu, göreve başlamasıyla birlikte yaptığı açıklamada, "Kızılay'ın köklü geçmişi ve topluma sunduğu hizmetler, Kulu ilçesinde de büyük bir önem taşıyor. Yeni görevimde, hem mevcut faaliyetlerin sürdürülmesi hem de daha fazla kişiye ulaşılması için elimizden geleni yapacağız. Kulu ilçesindeki tüm vatandaşlarımızı da bu sürece destek olmaya davet ediyorum." ifadelerini kullandı.

(Ertan Özkök)

Kaynak: Haber Merkezi

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