MEDAŞ UYARIYOR | Konya’da 17 Ekim’de uzun süreli elektrik kesintisi! Hazırlıklı olun!

Konya'da bugün gerçekleştirilecek planlı elektrik kesintisi enerji altyapısının güçlendirilmesi adına önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.
MEDAŞ vatandaşların belirtilen saatlerde bu durumu göz önünde bulundurarak planlarını yapmalarını önerdi.
Vatandaşların dikkatine
Kesintiler sırasında elektrikle çalışan cihazların zarar görmemesi için vatandaşların önlem alması önerildi.
Ayrıca kesinti süresince su pompaları gibi cihazların çalışmayacağını hatırlatan yetkililer acil durumlarda alternatif çözümler üretilmesi gerektiğini bildirdi.
İşte 17 Ekim'de kesintinin yaşanacağı ilçeler:
ALTINEKİN
17.10.2024 10:00 - 17.10.2024 13:00 tarihleri arasında Bakım Çalışması nedeni ile
KONYA ALTINEKİN YENİKUYU MAHALLESİ 20109. Sokak
17.10.2024 10:30 - 17.10.2024 11:30 tarihleri arasında Özel Elektrikçi Mühendis Çalışması nedeni ile
KONYA ALTINEKİN YENİYAYLA MAHALLESİ 20451. Sokak
17.10.2024 14:00 - 17.10.2024 16:00 tarihleri arasında Özel Elektrikçi Mühendis Çalışması nedeni ile
KONYA ALTINEKİN SARNIÇ MAHALLESİ 20318. Sokak
ÇUMRA
17.10.2024 09:00 - 17.10.2024 12:00 tarihleri arasında Bakım Çalışması nedeni ile
KONYA ÇUMRA BAĞLAR MAHALLESİ 72203. Sokak
KONYA ÇUMRA BAĞLAR MAHALLESİ 72204. Sokak
KONYA ÇUMRA BAĞLAR MAHALLESİ 72205. Sokak
KONYA ÇUMRA BAĞLAR MAHALLESİ 72206. Sokak
KONYA ÇUMRA BAĞLAR MAHALLESİ 72207. Sokak
KONYA ÇUMRA BAĞLAR MAHALLESİ 72226. Sokak
KONYA ÇUMRA BAĞLAR MAHALLESİ 72228. Sokak
KONYA ÇUMRA BAĞLAR MAHALLESİ 72229. Sokak
KONYA ÇUMRA BAĞLAR MAHALLESİ 72231. Sokak
KONYA ÇUMRA BAĞLAR MAHALLESİ 72232. Sokak
KONYA ÇUMRA BAĞLAR MAHALLESİ KAZIM KARABEKİR Caddesi
KONYA ÇUMRA BAĞLAR MAHALLESİ KAZIM KARABEKİR Caddesi
KONYA ÇUMRA BAĞLAR MAHALLESİ MİHMANDARLI Caddesi
17.10.2024 13:30 - 17.10.2024 15:30 tarihleri arasında Bakım Çalışması nedeni ile
KONYA ÇUMRA BAĞLAR MAHALLESİ 72212. Sokak
KONYA ÇUMRA BAĞLAR MAHALLESİ 72219. Sokak
KONYA ÇUMRA BAĞLAR MAHALLESİ 72234. Sokak
KONYA ÇUMRA BAĞLAR MAHALLESİ MUSTAFA KEMAL Caddesi
KONYA ÇUMRA BARDAKÇI MAHALLESİ 72112. Sokak
KONYA ÇUMRA BARDAKÇI MAHALLESİ 72113. Sokak
KONYA ÇUMRA BARDAKÇI MAHALLESİ YAVUZ SULTAN SELİM Caddesi
DOĞANHİSAR
17.10.2024 10:00 - 17.10.2024 14:00 tarihleri arasında Bakım Çalışması nedeni ile
KONYA DOĞANHİSAR DEŞTİĞİN MAHALLESİ 85909. Sokak
KONYA DOĞANHİSAR DEŞTİĞİN MAHALLESİ 85911. Sokak
KONYA DOĞANHİSAR DEŞTİĞİN MAHALLESİ 85912. Sokak
KONYA DOĞANHİSAR DEŞTİĞİN MAHALLESİ 85913. Sokak
KONYA DOĞANHİSAR DEŞTİĞİN MAHALLESİ ŞEHİT METİN AKALIN CD Caddesi
KONYA DOĞANHİSAR DEŞTİĞİN MAHALLESİ ŞEHİT MEVLÜT BAYDUR Sokak
KARATAY
17.10.2024 09:00 - 17.10.2024 12:00 tarihleri arasında Bakım Çalışması nedeni ile
KONYA KARATAY İSMİL MAHALLESİ 21912. Sokak
KONYA KARATAY İSMİL MAHALLESİ 21913. Sokak
KONYA KARATAY İSMİL MAHALLESİ 21914. Sokak
KONYA KARATAY İSMİL MAHALLESİ HOCA AHMET EFENDİ Caddesi
17.10.2024 10:00 - 17.10.2024 13:00 tarihleri arasında Bakım Çalışması nedeni ile
KONYA KARATAY YAVŞANKUYU MAHALLESİ 21352. Sokak
17.10.2024 13:00 - 17.10.2024 18:00 tarihleri arasında Bakım Çalışması nedeni ile
KONYA KARATAY İSMİL MAHALLESİ 21909. Sokak
KONYA KARATAY İSMİL MAHALLESİ 21910. Sokak
KONYA KARATAY İSMİL MAHALLESİ 21911. Sokak
KONYA KARATAY İSMİL MAHALLESİ 21928. Sokak
KONYA KARATAY İSMİL MAHALLESİ 21930. Sokak
KONYA KARATAY İSMİL MAHALLESİ 21931. Sokak
KONYA KARATAY İSMİL MAHALLESİ 21932. Sokak
KONYA KARATAY İSMİL MAHALLESİ 21934. Sokak
KONYA KARATAY İSMİL MAHALLESİ 22062. Sokak
MERAM
17.10.2024 09:00 - 17.10.2024 13:00 tarihleri arasında Şebeke Bakımı nedeni ile
KONYA MERAM KÖYCEĞİZ MAHALLESİ DEĞER Sokak
KONYA MERAM KÖYCEĞİZ MAHALLESİ DESTAR Sokak
KONYA MERAM KÖYCEĞİZ MAHALLESİ EREĞİLMEZ Sokak
KONYA MERAM KÖYCEĞİZ MAHALLESİ GÖKÇEYER Sokak
KONYA MERAM KÖYCEĞİZ MAHALLESİ HÜKÜMDAR Sokak
KONYA MERAM KÖYCEĞİZ MAHALLESİ KUBBE Sokak
KONYA MERAM KÖYCEĞİZ MAHALLESİ NAZAR Sokak
KONYA MERAM KÖYCEĞİZ MAHALLESİ PEŞREV Sokak
KONYA MERAM KÖYCEĞİZ MAHALLESİ SEBAT Sokak
KONYA MERAM KÖYCEĞİZ MAHALLESİ ŞEHİT MUHARREM ÖKSÜZ Sokak
KONYA MERAM YAKA MAHALLESİ GÖKÇEYER Sokak
KONYA MERAM YAKA MAHALLESİ KÖYCEĞİZ Caddesi
17.10.2024 09:00 - 17.10.2024 17:00 tarihleri arasında Yeni Tesis Yapılması nedeni ile
KONYA MERAM AYDOĞDU MAHALLESİ ABDÜLVAHİT Sokak
KONYA MERAM AYDOĞDU MAHALLESİ ALTINBİLEZİK Sokak
KONYA MERAM AYDOĞDU MAHALLESİ ARA-BÖLDÜREN Caddesi
KONYA MERAM AYDOĞDU MAHALLESİ BAHAVELET Sokak
KONYA MERAM AYDOĞDU MAHALLESİ CEFAKAR Sokak
KONYA MERAM AYDOĞDU MAHALLESİ ÇİM Sokak
KONYA MERAM AYDOĞDU MAHALLESİ DARICA Sokak
KONYA MERAM AYDOĞDU MAHALLESİ DERYA Sokak
KONYA MERAM AYDOĞDU MAHALLESİ DONANMALI Sokak
KONYA MERAM AYDOĞDU MAHALLESİ EMELİ Sokak
KONYA MERAM AYDOĞDU MAHALLESİ ERDOĞMUŞ Sokak
KONYA MERAM AYDOĞDU MAHALLESİ GÖKÇEŞME Sokak
KONYA MERAM AYDOĞDU MAHALLESİ GÖMEÇ HATUN Sokak
KONYA MERAM AYDOĞDU MAHALLESİ GÜMÜŞBİLEZİK Sokak
KONYA MERAM AYDOĞDU MAHALLESİ HADIMALİ PAŞA Sokak
KONYA MERAM AYDOĞDU MAHALLESİ KUMKALE Sokak
KONYA MERAM AYDOĞDU MAHALLESİ MARİF Sokak
KONYA MERAM AYDOĞDU MAHALLESİ MEHMETŞAH Sokak
KONYA MERAM AYDOĞDU MAHALLESİ MURAT DAĞI Sokak
KONYA MERAM AYDOĞDU MAHALLESİ NURSAÇAN Sokak
KONYA MERAM AYDOĞDU MAHALLESİ PEMBE FÜRÜŞAN Sokak
KONYA MERAM AYDOĞDU MAHALLESİ SİLAHŞÖR Sokak
KONYA MERAM AYDOĞDU MAHALLESİ ŞEYH SİNAN Sokak
KONYA MERAM AYDOĞDU MAHALLESİ TABİP CÜNEYT Sokak
KONYA MERAM AYDOĞDU MAHALLESİ TAHINCILAR Sokak
KONYA MERAM AYDOĞDU MAHALLESİ TAŞPAZAR Sokak
KONYA MERAM AYDOĞDU MAHALLESİ TİMURPAŞA Sokak
KONYA MERAM AYDOĞDU MAHALLESİ TURANCILAR Sokak
KONYA MERAM AYDOĞDU MAHALLESİ TURGUTBEY Sokak
KONYA MERAM AYDOĞDU MAHALLESİ YAPILCAN Sokak
17.10.2024 10:00 - 17.10.2024 15:00 tarihleri arasında Şebeke Bakımı nedeni ile
KONYA MERAM DERE MAHALLESİ BEYŞEHİR Caddesi
KONYA MERAM DERE MAHALLESİ SALALI YAYLASI Sokak
17.10.2024 14:00 - 17.10.2024 17:00 tarihleri arasında Şebeke Bakımı nedeni ile
KONYA MERAM YAKA MAHALLESİ BEYÇAYIR Sokak
KONYA MERAM YAKA MAHALLESİ KÖYCEĞİZ Caddesi
(Berna Ata)
Kaynak: Haber Merkezi