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METEOROLOJİ DUYURDU! Konya’ya lapa lapa kar yağacak! Sıcaklık 10 derece birden düşüyor

Meltem Gürbüz
İnternet Editörü
METEOROLOJİ DUYURDU! Konya’ya lapa lapa kar yağacak! Sıcaklık 10 derece birden düşüyor
Konya’da kar kapıya dayandı. 31 ilçede lapa lapa yağacak. Konya’ya ne zaman kar yağacak, Konya’da kar yağışı kaç gün sürecek? Meteoroloji’den alınan güncel verilere göre Konya’ya bu hafta kar geliyor. İşte Konya bugün, yarın ve 5 günlük hava durumu

Konya'da uzun süredir beklenen kar yağışı nihayet geliyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre, 5 Şubat Çarşamba günü Konya genelinde kar yağışı etkili olacak. 31 ilçeyi de kapsayan yağışla birlikte hava sıcaklıklarında önemli bir düşüş yaşanacak.

5 Şubat Çarşamba

GECE SICAKLIKLARI -15 DERECEYE DÜŞECEK

Kar yağışıyla birlikte hava sıcaklıkları hissedilir derecede azalacak. Özellikle gece saatlerinde bazı ilçelerde sıcaklık -15 dereceye kadar düşecek. Yetkililer, don ve buzlanmaya karşı sürücüleri uyarırken, vatandaşların da tedbirli olması gerektiğini belirtti.

6 Şubat Perşembe

KONYA GENELİNDE YOĞUN KAR BEKLENİYOR

Meteoroloji uzmanları, Konya'nın merkez ve yüksek kesimlerinde yoğun kar yağışı görülebileceğini ifade ediyor. Kar yağışının ulaşımı olumsuz etkileyebileceği belirtilirken, sürücülerin kış lastiği ve zincir kullanımı konusunda dikkatli olmaları istendi.

Yetkililer, soğuk hava dalgasının hafta boyunca etkisini sürdürebileceğini belirterek, vatandaşların özellikle sabah ve akşam saatlerinde buzlanmaya karşı dikkatli olması gerektiğini vurguladı.

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Konya İçin 5 Günlük Hava Durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Konya için 5 günlük hava durumu tahmini:

Bugün için Konya hava durumu Yağmurlu, sıcaklık 8°

Yarın için Konya hava durumu Kar Yağışı, sıcaklık 0°

6 Şubat 2025 Perşembe Konya hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 0°

 7 Şubat 2025 Cuma Konya hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 0°

8 Şubat 2025 Cumartesi Konya hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 2°

Konya İçin 5 Günlük Hava Durumu

(Meltem Gürbüz)

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