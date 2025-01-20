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METEOROLOJİ VERİLERİ GÜNCELLEDİ | Konya’da yağışlı hava etkisini gösteriyor! 31 ilçede karla karışık yağmur bekleniyor

Meltem Gürbüz
İnternet Editörü

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METEOROLOJİ VERİLERİ GÜNCELLEDİ | Konya’da yağışlı hava etkisini gösteriyor! 31 ilçede karla karışık yağmur bekleniyor
Konya’da bu hafta yağışlı hava hakim olacak. Konya’da kar ve sağanak bekleniyor. Konya’ya ne zaman kar yağacak, Konya’da yağış var mı? Konya bugün, yarın ve 5 günlük hava durumu

Konya, bu hafta yağışlı havanın etkisi altına giriyor. Meteoroloji verilerine göre, 22 Ocak Çarşamba günü Konya'nın 31 ilçesinde yağış bekleniyor. Yağışların bazı bölgelerde karla karışık yağmur şeklinde etkili olacağı bildirildi.

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KONYA'YA KARLA KARIŞIK YAĞMUR GELİYOR

Yağışlı hava 23 Ocak Perşembe günü de devam edecek. Özellikle yüksek kesimlerde yağışların karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde olması bekleniyor.

23 Ocak Perşembe

31 İLÇEDE YAĞIŞ ETKİLİ OLACAK

Meteorolojik tahminlere göre, 25 Ocak Cumartesi günü ise Konya merkez dahil olmak üzere tüm ilçelerde karla karışık yağmur etkili olacak.

25 Ocak Cumartesi

Uzmanlar, sürücülere ve vatandaşlara olumsuz hava koşullarına karşı tedbirli olmaları yönünde uyarıda bulundu.

Konya'yı 48 saat etkisi altına alacak! Meteoroloji'den Konyalılara uyarı! | Konya ve 31 ilçede hava durumu

KONYA'DA HAVA SICAKLIĞI DÜŞÜYOR

Yetkililer, yağışlı hava ile birlikte hava sıcaklıklarında düşüş yaşanacağını belirterek, vatandaşların günlük planlarını bu durumu göz önünde bulundurarak yapmalarını tavsiye ediyor.

Konya İçin 5 Günlük Hava Durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Konya için 5 günlük hava durumu tahmini:

Bugün için Konya hava durumu Açık, Güneşli, sıcaklık 8°

Yarın için Konya hava durumu Az Bulutlu, sıcaklık 10°

22 Ocak 2025 Çarşamba Konya hava durumu Sağanak Yağmur, sıcaklık 10°

23 Ocak 2025 Perşembe Konya hava durumu Yağmurlu, sıcaklık 9°

24 Ocak 2025 Cuma Konya hava durumu Sisli, sıcaklık 10°

Konya İçin 5 Günlük Hava Durumu

(Meltem Gürbüz)

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