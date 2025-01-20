METEOROLOJİ VERİLERİ GÜNCELLEDİ | Konya’da yağışlı hava etkisini gösteriyor! 31 ilçede karla karışık yağmur bekleniyor

Konya’da bu hafta yağışlı hava hakim olacak. Konya’da kar ve sağanak bekleniyor. Konya’ya ne zaman kar yağacak, Konya’da yağış var mı? Konya bugün, yarın ve 5 günlük hava durumu

Konya, bu hafta yağışlı havanın etkisi altına giriyor. Meteoroloji verilerine göre, 22 Ocak Çarşamba günü Konya'nın 31 ilçesinde yağış bekleniyor. Yağışların bazı bölgelerde karla karışık yağmur şeklinde etkili olacağı bildirildi. KONYA'YA KARLA KARIŞIK YAĞMUR GELİYOR Yağışlı hava 23 Ocak Perşembe günü de devam edecek. Özellikle yüksek kesimlerde yağışların karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde olması bekleniyor. 31 İLÇEDE YAĞIŞ ETKİLİ OLACAK Meteorolojik tahminlere göre, 25 Ocak Cumartesi günü ise Konya merkez dahil olmak üzere tüm ilçelerde karla karışık yağmur etkili olacak. Uzmanlar, sürücülere ve vatandaşlara olumsuz hava koşullarına karşı tedbirli olmaları yönünde uyarıda bulundu. KONYA'DA HAVA SICAKLIĞI DÜŞÜYOR Yetkililer, yağışlı hava ile birlikte hava sıcaklıklarında düşüş yaşanacağını belirterek, vatandaşların günlük planlarını bu durumu göz önünde bulundurarak yapmalarını tavsiye ediyor. Konya İçin 5 Günlük Hava Durumu Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Konya için 5 günlük hava durumu tahmini: Bugün için Konya hava durumu Açık, Güneşli, sıcaklık 8° Yarın için Konya hava durumu Az Bulutlu, sıcaklık 10° 22 Ocak 2025 Çarşamba Konya hava durumu Sağanak Yağmur, sıcaklık 10° 23 Ocak 2025 Perşembe Konya hava durumu Yağmurlu, sıcaklık 9° 24 Ocak 2025 Cuma Konya hava durumu Sisli, sıcaklık 10° Konya İçin 5 Günlük Hava Durumu (Meltem Gürbüz)

#KONYA #KONYA HAVA DURUMU #konyada kar #konyada sağanak #sağanak konya #kar konya

Son dakika gelişmelerden anında haberdar olmak için WhatsApp haber grubumuza katılabilirsiniz. Yeni Konya WhatsApp haber kanalımız için tıklayınız!

Yorum Yap Yorum yazma kurallarını okudum ve kabul ediyorum. Önemli Not: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Bu habere henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu siz yapın!