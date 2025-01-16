Meteoroloji verileri güncellendi! Konya’nın bu ilçelerine kar geliyor! Konya bugün, yarın ve 5 günlük hava durumu

Meteoroloji verileri güncelledi. Konya’nın 3 ilçesinde hafif kar yağışı etkili olacak. Konya’ya ne zaman kar geliyor? Konya bugün yarın ve 5 günlük hava durumu
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre, 17 Ocak Cuma günü Konya'nın 3 ilçesinde hafif kar yağışı bekleniyor.
İlçelerde kar yağışının aralıklarla etkili olacağı tahmin edilirken, özellikle sabah ve akşam saatlerinde buzlanma ve don olaylarına karşı vatandaşların tedbirli olması istendi.
Hadim, Halkapınar ve Taşkent ilçelerinde görülecek kar yağışının hava sıcaklıklarını da düşürmesi bekleniyor. Uzmanlar, ulaşımda yaşanabilecek aksamalara karşı sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyardı.
Vatandaşların, hava koşullarına uygun önlemler alarak günlük planlamalarını yapmaları önerildi.
Konya İçin 5 Günlük Hava Durumu
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Konya için 5 günlük hava durumu tahmini:
Bugün için Konya hava durumu Bulutlu, sıcaklık 7°
Yarın için Konya hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 7°
18 Ocak 2025 Cumartesi Konya hava durumu Sisli, sıcaklık 9°
19 Ocak 2025 Pazar Konya hava durumu Az Bulutlu, sıcaklık 10°
20 Ocak 2025 Pazartesi Konya hava durumu Sisli, sıcaklık 10°
Konya İçin 5 Günlük Hava Durumu
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