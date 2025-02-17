Sadece Konya’da yetişiyor! Kendi kendini yiyip bitiriyor

Konya’nın yalnızca belirli bölgelerinde yetişen ve bilim dünyasında büyük ilgi gören (Cuscuta obtusata) türü, yerel endemik bir bitki olarak dikkat çekiyor.

Kahkahaçiçeğigiller (Convolvulaceae) ailesine ait olan bu tür, ilk kez 1845 yılında ünlü taksonomist Heldreich tarafından Konya yakınlarında toplanmış, 1907 yılında ise Trabut tarafından bilimsel olarak tanımlanarak literatüre kazandırılmıştır.

Cinsaçı diğer adıyla Cuscuta obtusata, dünyada yalnızca Konya'dan bilinen ve doğal olarak bu bölgeye özgü olan bir parasitik bitki türüdür. Dünya Bitki Koruma Konseyi tarafından yapılan değerlendirmeye göre, bu bitki türü nesli tehlike altında olan bitkiler arasında yer almakta ve IUCN Kırmızı Liste'sinde DD (Veri Eksikliği) kategorisinde sınıflandırılmaktadır.

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Bu bitki, köksüz ve renksiz pullar halinde gelişen yapraklara sahip olup, tam anlamıyla asalak bir yaşam sürer. Bitki, büyüme aşamasında başka bitkilerin üzerine sarılır, beslenmek için komşu bitkilerin besinlerini tüketir. Gençken, tohumlarındaki besin maddelerini hızla tüketerek büyür ve destek alacak bitkileri arar. Bu süreçte, destek bulamadığı takdirde kendi dokularını tüketmeye başlar, ölümle yüzleşir ve organik maddelerle beslenerek yeniden bir destek arayışına girer. Bulduğu desteğe tamamen sarılarak emici hortumlarıyla beslenir.

Doğal ortamındaki ekosistem açısından önemli bir yer tutan Cuscuta obtusata, neslinin korunması için daha fazla araştırmaya ihtiyaç duymaktadır.

Kaynak: Haber Merkezi