Sınav heyecanı yaşayan üniversitelilere Meram Belediyesi Gençlik Meclisi’nden çorba ikramı

Meram Belediyesi Gençlik Meclisi, final sınavları haftasında üniversite öğrencilerinin yanında oldu. Meram Gençlik Meclisi Üyeleri, sınav heyecanı yaşayan Necmettin Erbakan Üniversitesi öğrencilerine sıcak çorba ikram etti. Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş’un da katıldığı çorba ikramı renkli görüntülere ve sıcak sohbetlere sahne oldu.

Meram Belediyesi Gençlik Meclisi, üniversite gençlerinın sınav dönemlerindeki yoğun temposuna destek olmak amacıyla anlamlı bir etkinlik düzenledi. Gençlik meclisi üyeleri, Necmettin Erbakan Üniversitesi Köyceğiz Kampüsü ve Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi'nde eğitim gören üniversite öğrencilerine çorba ikramında bulundu. Öğrencilerden büyük ilgi gören etkinlikte Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş da üniversite yöneticileriyle birlikte Meram Gençlik Meclisi Üyeleri ve üniversite öğrencileriyle bir araya geldi.

ÜNİVERSİTE GENÇLİĞİ; "MERAM BELEDİYESİNİN MORAL DOKUNUŞLARI BİZİM İÇİN ÇOK KIYMETLİ”

Çorba dağıtımına katılarak sınav hazırlıkları nedeniyle yoğun bir dönem geçiren gençlere moral kaynağı olan Başkan Kavuş, dağıttığı çorbalarla ayrıca soğuk kış günlerinde öğrencilerin içini ısıttı. Renkli görüntülere ve sıcak sohbetlere sahne olan etkinlikte Başkan Kavuş, ayrıca gençlerin taleplerini ve görüşlerini de dinledi. Çorbalarını Başkan Kavuş'un elinden alan öğrenciler, hem Başkan Kavuş ile sohbet etmenin hem de belediyenin bu anlamlı desteğini görmenin mutluluğunu da yaşadı. Sınav stresiyle mücadele eden gençlerin yüzünü güldüren etkinlikte gençler, bu tür etkinliklerin kendilerini motive ettiğini ve önemsendiklerini hissettirdiğini belirterek, özellikle sınav dönemlerinde Meram Belediyesinin yaptığı böyle dokunuşların kendileri için çok kıymetli olduğunu ifade ettiler.

BAŞKAN KAVUŞ; "SADECE ÇORBA DEĞİL, GENÇLERİMİZE SEVGİMİZİ VE DESTEĞİMİZİ DE SUNDUK”

Meram Gençlik Meclisinin, sınav döneminde olan üniversite öğrencilerine moral vermek, destek olmak ve aile sıcaklığını hissettirmek amacıyla böylesi anlamlı bir çalışma gerçekleştirdiğini belirten Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, etkinlik ile ilgili yaptığı açıklamada şu görüşlere yer verdi; "Bir aile olmanın gereğini yerine getirerek öğrencilerimize sıcak bir dokunuş gerçekleştiren gençlik meclisi başkanı ve üyelerine şükranlarımı sunuyorum. Hem sınav hazırlıkları nedeniyle yoğun bir dönem geçiren öğrencilere moral kaynağı hem de bizim gençlerle buluşmamıza vesile oldular. Gençlerimizin bu zorlu dönemlerinde yanlarında olmak aile olmanın bir gereği. Burada sadece bir çorba değil, gençlerimize olan sevgimizi ve desteğimizi de sunduk. Sınavlarında ve hayatlarında başarılar diliyorum.”

(Selman Kaya)