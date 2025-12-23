SON DAKİKA DEPREM | Konya bugün sallandı mı? Konya’da son deprem nerede oldu? Son depremler listesi
AFAD ve Kandilli Rasathanesi ülkemizde yaşanan depremlerin detaylarını vatandaşlar ile paylaşıyor. Peki Konya’da son deprem ne zaman oldu, Konya’da deprem mi oldu? İşte Konya son depremler listesi..
Konyalılar AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından Konya ve ilçelerinde en son ne zaman, nerede deprem oldu sorusuna cevap arıyor.
Konya bugün sallandı mı?
AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nden alınan güncel verilere göre Konya'da son deprem Selçuklu ilçesinde oldu. Konya'da son deprem SARICILAR-SELÇUKLU (KONYA) konumunda saat 22:20'de oldu. 3.5 şiddetindeki deprem 23 Aralık 2025 tarihinde meydana geldi.
Konya'da son deprem nerede oldu?
Konya'da son deprem Selçuklu ilçesinde 3.5 şiddetinde meydana geldi.
AFAD VE KANDİLLİ AÇIKLADI
AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından yapılan açıklamalarda, meydana gelen depremin 3,5 büyüklüğünde olduğu belirtildi.
İlk tespitlere göre deprem sonrası herhangi bir can kaybı ya da maddi hasar yaşanmazken, yetkililerin bölgedeki durumu yakından izlemeyi sürdürdüğü bildirildi.
