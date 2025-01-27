SON DAKİKA HAVA DURUMU | Konya’da göz gözü görmeyecek! 31 ilçede etkili olacak: SÜRÜCÜLER DİKKAT!

Konya'da 28 Ocak Salı günü parçalı bulutlu ve puslu bir hava bekleniyor. Meteoroloji verilerine göre kent genelinde puslu hava etkisini sürdürecek.
Hava sıcaklıklarının 1 Şubat Cumartesi gününe kadar 1 ila 2 derece artış göstermesi öngörülüyor. Ancak, puslu havayla birlikte gece saatlerinde bazı ilçelerde sıcaklıkların sıfırın altına düşmesi bekleniyor.
Uzmanlar, puslu hava nedeniyle görüş mesafesinin azalabileceği konusunda sürücülere dikkatli olmaları çağrısında bulundu. Ayrıca gece saatlerinde yaşanabilecek düşük sıcaklıkların tarımsal faaliyetleri olumsuz etkileyebileceği belirtiliyor.
Vatandaşların soğuk hava ve olası buzlanmalara karşı tedbirli olmaları tavsiye ediliyor.
Konya İçin 5 Günlük Hava Durumu
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Konya için 5 günlük hava durumu tahmini:
Bugün için Konya hava durumu Sisli, sıcaklık 11°
Yarın için Konya hava durumu Sisli, sıcaklık 12°
29 Ocak 2025 Çarşamba Konya hava durumu Sisli, sıcaklık 13°
30 Ocak 2025 Perşembe Konya hava durumu Sisli, sıcaklık 14°
31 Ocak 2025 Cuma Konya hava durumu Sisli, sıcaklık 14°
Konya İçin 5 Günlük Hava Durumu
(Meltem Gürbüz)