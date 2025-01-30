GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM YAŞAM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
Son Dakika
KONYA Haberleri

SON DAKİKA HAVA DURUMU | Konya’ya sağanak yağış geliyor: Tarih verildi! Konya bugün, yarın ve 5 günlük hava durumu

Meltem Gürbüz
İnternet Editörü
SON DAKİKA HAVA DURUMU | Konya’ya sağanak yağış geliyor: Tarih verildi! Konya bugün, yarın ve 5 günlük hava durumu

Konya'da 31 Ocak Cuma gününden itibaren yoğun sis etkili olacak. 3 Şubat Pazartesi gününe kadar devam etmesi beklenen sisli havanın, sürücüler için görüş mesafesini düşürerek trafikte dikkatli olunmasını gerektirdiği bildirildi.

Resim

Konya'da Sisli Günler! Yağış İçin Tarih Belli Oldu

Meteoroloji verilerine göre, 4 Şubat Salı günü itibarıyla Konya genelinde yağış bekleniyor. Yağışlı hava dalgasının Konya'nın 31 ilçesinde etkili olacağı tahmin ediliyor.

4 Şubat Salı

Yetkililer, özellikle sabah ve akşam saatlerinde sis nedeniyle yaşanabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşları tedbirli olmaya çağırdı.

(Meltem Gürbüz)

Son dakika gelişmelerden anında haberdar olmak için WhatsApp haber grubumuza katılabilirsiniz. Yeni Konya WhatsApp haber kanalımız için tıklayınız!

Yorum Yap

Önemli Not: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Bu habere henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu siz yapın!
X
Yorum Yazma Sözleşmesi
“Sayfamızın takipçileri suç teşkil edecek, yasal olarak takip gerektirecek,hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, ahlaka aykırı, müstehcen, toplumca genel olarak kabul görmüş kurallara aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir yorumu bu web sitesinin hiçbir sayfasında paylaşamazlar. Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk yorumu gönderen takipçiye aittir. yenikonya.com.tr'ye yapılan yorumlar arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Konhaber başta yukarıda sayılan hususlar olmaz üzere kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen yorum yapan takipçilerine ait ip bilgilerini ve yapmış olduğu yorumları paylaşabileceğini beyan eder ”
İlginizi Çekebilir
BENZER HABERLER