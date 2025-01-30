SON DAKİKA HAVA DURUMU | Konya’ya sağanak yağış geliyor: Tarih verildi! Konya bugün, yarın ve 5 günlük hava durumu

Konya'da 31 Ocak Cuma gününden itibaren yoğun sis etkili olacak. 3 Şubat Pazartesi gününe kadar devam etmesi beklenen sisli havanın, sürücüler için görüş mesafesini düşürerek trafikte dikkatli olunmasını gerektirdiği bildirildi.
Konya'da Sisli Günler! Yağış İçin Tarih Belli Oldu
Meteoroloji verilerine göre, 4 Şubat Salı günü itibarıyla Konya genelinde yağış bekleniyor. Yağışlı hava dalgasının Konya'nın 31 ilçesinde etkili olacağı tahmin ediliyor.
Yetkililer, özellikle sabah ve akşam saatlerinde sis nedeniyle yaşanabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşları tedbirli olmaya çağırdı.
(Meltem Gürbüz)