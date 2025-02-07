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SON DAKİKA! Medaş Duyurdu | Konya’nın 3 ilçesinde 3 gün elektrikler kesilecek! Saat verildi

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SON DAKİKA! Medaş Duyurdu | Konya’nın 3 ilçesinde 3 gün elektrikler kesilecek! Saat verildi
MEDAŞ Konya’nın bazı ilçelerinde 3 gün belli aralıklarla elektrik kesintisi yaşanacağını duyurdu. İşte sokak sokak Konya’da elektrik kesintisi yaşanılacak bölgeler listesi…

MEDAŞ yetkilileri yaşanacak olan kesintinin zorunlu bakım ve onarım çalışmalarından kaynaklanacağını belirtti.

Elektrik hatlarında yapılacak onarım ve yenileme çalışmaları ile kesintilerin minimuma indirilmesi hedefleniyor.

Birçok ilçe etkilenecek!

Konya'nın çeşitli ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacağı duyuruldu. 

Vatandaşlar hangi bölgelerde elektriklerin kesileceğini araştırıyor.

İşte 7 Şubat 2025 Konya elektrik kesintisi…

ALTINEKİN

07.02.2025 09:00 - 07.02.2025 12:30 tarihleri arasında Özel Elektrikçi Mühendis Çalışması nedeni ile

KONYA ALTINEKİN          AKINCILAR MAHALLESİ 19631. Sokak    

KONYA ALTINEKİN          AKINCILAR MAHALLESİ 19632. Sokak    

KONYA ALTINEKİN          AKINCILAR MAHALLESİ 19634. Sokak    

KONYA ALTINEKİN          AKINCILAR MAHALLESİ 19635. Sokak    

KONYA ALTINEKİN          AKINCILAR MAHALLESİ 19636. Sokak    

KONYA ALTINEKİN          AKINCILAR MAHALLESİ 19637. Sokak    

KONYA ALTINEKİN          AKINCILAR MAHALLESİ 19640. Sokak    

KONYA ALTINEKİN          AKINCILAR MAHALLESİ 19642. Sokak    

KONYA ALTINEKİN          AKINCILAR MAHALLESİ 19643. Sokak    

KONYA ALTINEKİN          AKINCILAR MAHALLESİ 19651. Sokak    

KONYA ALTINEKİN          AKINCILAR MAHALLESİ 19652. Sokak    

KONYA ALTINEKİN          AKINCILAR MAHALLESİ 19653. Sokak    

KONYA ALTINEKİN          AKINCILAR MAHALLESİ 19654. Sokak    

KONYA ALTINEKİN          AKINCILAR MAHALLESİ 19657. Sokak    

KONYA ALTINEKİN          AKINCILAR MAHALLESİ 19660. Sokak    

KONYA ALTINEKİN          AKINCILAR MAHALLESİ 19671. Sokak    

KONYA ALTINEKİN          AKINCILAR MAHALLESİ 19694. Sokak    

KONYA ALTINEKİN          AKINCILAR MAHALLESİ AKINCILAR BEYAZIT Caddesi      

KONYA ALTINEKİN          AKINCILAR MAHALLESİ KONYA Caddesi

07.02.2025 10:00 - 07.02.2025 12:00 tarihleri arasında Bakım Çalışması nedeni ile

KONYA ALTINEKİN          AKÇAŞAR MAHALLESİ    19302. Sokak    

KONYA ALTINEKİN          AKÇAŞAR MAHALLESİ    20001. Sokak    

KONYA ALTINEKİN          AKÇAŞAR MAHALLESİ    20002. Sokak    

KONYA ALTINEKİN          AKÇAŞAR MAHALLESİ    20003. Sokak    

KONYA ALTINEKİN          AKÇAŞAR MAHALLESİ    20004. Sokak    

KONYA ALTINEKİN          AKÇAŞAR MAHALLESİ    20005. Sokak    

KONYA ALTINEKİN          AKÇAŞAR MAHALLESİ    20006. Sokak    

KONYA ALTINEKİN          AKÇAŞAR MAHALLESİ    20007. Sokak    

KONYA ALTINEKİN          AKÇAŞAR MAHALLESİ    20010. Sokak    

07.02.2025 13:00 - 07.02.2025 18:00 tarihleri arasında Özel Elektrikçi Mühendis Çalışması nedeni ile

KONYA ALTINEKİN          AKINCILAR MAHALLESİ 19525. Sokak    

KONYA ALTINEKİN          AKINCILAR MAHALLESİ 19610. Sokak    

KONYA ALTINEKİN          AKINCILAR MAHALLESİ 19611. Sokak    

KONYA ALTINEKİN          AKINCILAR MAHALLESİ 19612. Sokak    

KONYA ALTINEKİN          AKINCILAR MAHALLESİ 19613. Sokak    

KONYA ALTINEKİN          AKINCILAR MAHALLESİ 19613. Sokak    

KONYA ALTINEKİN          AKINCILAR MAHALLESİ 19614. Sokak    

KONYA ALTINEKİN          AKINCILAR MAHALLESİ 19615. Sokak    

KONYA ALTINEKİN          AKINCILAR MAHALLESİ 19615. Sokak    

KONYA ALTINEKİN          AKINCILAR MAHALLESİ 19616. Sokak    

KONYA ALTINEKİN          AKINCILAR MAHALLESİ 19617. Sokak    

KONYA ALTINEKİN          AKINCILAR MAHALLESİ 19618. Sokak    

KONYA ALTINEKİN          AKINCILAR MAHALLESİ 19619. Sokak    

KONYA ALTINEKİN          AKINCILAR MAHALLESİ 19620. Sokak    

KONYA ALTINEKİN          AKINCILAR MAHALLESİ 19621. Sokak    

KONYA ALTINEKİN          AKINCILAR MAHALLESİ 19622. Sokak    

KONYA ALTINEKİN          AKINCILAR MAHALLESİ 19623. Sokak    

KONYA ALTINEKİN          AKINCILAR MAHALLESİ 19624. Sokak    

KONYA ALTINEKİN          AKINCILAR MAHALLESİ 19625. Sokak    

KONYA ALTINEKİN          AKINCILAR MAHALLESİ 19626. Sokak    

KONYA ALTINEKİN          AKINCILAR MAHALLESİ 19627. Sokak    

KONYA ALTINEKİN          AKINCILAR MAHALLESİ 19628. Sokak    

KONYA ALTINEKİN          AKINCILAR MAHALLESİ 19629. Sokak    

KONYA ALTINEKİN          AKINCILAR MAHALLESİ 19629. Sokak    

KONYA ALTINEKİN          AKINCILAR MAHALLESİ 19630. Sokak    

KONYA ALTINEKİN          AKINCILAR MAHALLESİ 19631. Sokak    

KONYA ALTINEKİN          AKINCILAR MAHALLESİ 19632. Sokak    

KONYA ALTINEKİN          AKINCILAR MAHALLESİ 19633. Sokak    

KONYA ALTINEKİN          AKINCILAR MAHALLESİ 19634. Sokak    

KONYA ALTINEKİN          AKINCILAR MAHALLESİ 19635. Sokak    

KONYA ALTINEKİN          AKINCILAR MAHALLESİ 19636. Sokak    

KONYA ALTINEKİN          AKINCILAR MAHALLESİ 19637. Sokak    

KONYA ALTINEKİN          AKINCILAR MAHALLESİ 19638. Sokak    

KONYA ALTINEKİN          AKINCILAR MAHALLESİ 19639. Sokak    

KONYA ALTINEKİN          AKINCILAR MAHALLESİ 19640. Sokak    

KONYA ALTINEKİN          AKINCILAR MAHALLESİ 19641. Sokak    

KONYA ALTINEKİN          AKINCILAR MAHALLESİ 19642. Sokak    

KONYA ALTINEKİN          AKINCILAR MAHALLESİ 19643. Sokak    

KONYA ALTINEKİN          AKINCILAR MAHALLESİ 19644. Sokak    

KONYA ALTINEKİN          AKINCILAR MAHALLESİ 19645. Sokak    

KONYA ALTINEKİN          AKINCILAR MAHALLESİ 19646. Sokak    

KONYA ALTINEKİN          AKINCILAR MAHALLESİ 19647. Sokak    

KONYA ALTINEKİN          AKINCILAR MAHALLESİ 19648. Sokak    

KONYA ALTINEKİN          AKINCILAR MAHALLESİ 19649. Sokak    

KONYA ALTINEKİN          AKINCILAR MAHALLESİ 19650. Sokak    

KONYA ALTINEKİN          AKINCILAR MAHALLESİ 19651. Sokak    

KONYA ALTINEKİN          AKINCILAR MAHALLESİ 19652. Sokak    

KONYA ALTINEKİN          AKINCILAR MAHALLESİ 19653. Sokak    

KONYA ALTINEKİN          AKINCILAR MAHALLESİ 19654. Sokak    

KONYA ALTINEKİN          AKINCILAR MAHALLESİ 19655. Sokak    

KONYA ALTINEKİN          AKINCILAR MAHALLESİ 19656. Sokak    

KONYA ALTINEKİN          AKINCILAR MAHALLESİ 19657. Sokak    

KONYA ALTINEKİN          AKINCILAR MAHALLESİ 19658. Sokak    

KONYA ALTINEKİN          AKINCILAR MAHALLESİ 19659. Sokak    

KONYA ALTINEKİN          AKINCILAR MAHALLESİ 19660. Sokak    

KONYA ALTINEKİN          AKINCILAR MAHALLESİ 19661. Sokak    

KONYA ALTINEKİN          AKINCILAR MAHALLESİ 19662. Sokak    

KONYA ALTINEKİN          AKINCILAR MAHALLESİ 19663. Sokak    

KONYA ALTINEKİN          AKINCILAR MAHALLESİ 19664. Sokak    

KONYA ALTINEKİN          AKINCILAR MAHALLESİ 19665. Sokak    

KONYA ALTINEKİN          AKINCILAR MAHALLESİ 19666. Sokak    

KONYA ALTINEKİN          AKINCILAR MAHALLESİ 19667. Sokak    

KONYA ALTINEKİN          AKINCILAR MAHALLESİ 19668. Sokak    

KONYA ALTINEKİN          AKINCILAR MAHALLESİ 19669. Sokak    

KONYA ALTINEKİN          AKINCILAR MAHALLESİ 19670. Sokak    

KONYA ALTINEKİN          AKINCILAR MAHALLESİ 19671. Sokak    

KONYA ALTINEKİN          AKINCILAR MAHALLESİ 19672. Sokak    

KONYA ALTINEKİN          AKINCILAR MAHALLESİ 19674. Sokak    

KONYA ALTINEKİN          AKINCILAR MAHALLESİ 19675. Sokak    

KONYA ALTINEKİN          AKINCILAR MAHALLESİ 19676. Sokak    

KONYA ALTINEKİN          AKINCILAR MAHALLESİ 19677. Sokak    

KONYA ALTINEKİN          AKINCILAR MAHALLESİ 19678. Sokak    

KONYA ALTINEKİN          AKINCILAR MAHALLESİ 19679. Sokak    

KONYA ALTINEKİN          AKINCILAR MAHALLESİ 19679. Sokak    

KONYA ALTINEKİN          AKINCILAR MAHALLESİ 19680. Sokak    

KONYA ALTINEKİN          AKINCILAR MAHALLESİ 19680. Sokak    

KONYA ALTINEKİN          AKINCILAR MAHALLESİ 19681. Sokak    

KONYA ALTINEKİN          AKINCILAR MAHALLESİ 19682. Sokak    

KONYA ALTINEKİN          AKINCILAR MAHALLESİ 19683. Sokak    

KONYA ALTINEKİN          AKINCILAR MAHALLESİ 19684. Sokak    

KONYA ALTINEKİN          AKINCILAR MAHALLESİ 19685. Sokak    

KONYA ALTINEKİN          AKINCILAR MAHALLESİ 19686. Sokak    

KONYA ALTINEKİN          AKINCILAR MAHALLESİ 19686. Sokak    

KONYA ALTINEKİN          AKINCILAR MAHALLESİ 19687. Sokak    

KONYA ALTINEKİN          AKINCILAR MAHALLESİ 19687. Sokak    

KONYA ALTINEKİN          AKINCILAR MAHALLESİ 19688. Sokak    

KONYA ALTINEKİN          AKINCILAR MAHALLESİ 19689. Sokak    

KONYA ALTINEKİN          AKINCILAR MAHALLESİ 19694. Sokak    

KONYA ALTINEKİN          AKINCILAR MAHALLESİ 19695. Sokak    

KONYA ALTINEKİN          AKINCILAR MAHALLESİ 19696. Sokak    

KONYA ALTINEKİN          AKINCILAR MAHALLESİ AKINCILAR ALTINEKİN Caddesi 

KONYA ALTINEKİN          AKINCILAR MAHALLESİ AKINCILAR ALTINEKİN Caddesi 

KONYA ALTINEKİN          AKINCILAR MAHALLESİ AKINCILAR BEYAZIT Caddesi      

KONYA ALTINEKİN          AKINCILAR MAHALLESİ AKINCILAR İSTİKLAL Caddesi      

KONYA ALTINEKİN          AKINCILAR MAHALLESİ AKINCILAR İSTİKLAL Caddesi      

KONYA ALTINEKİN          AKINCILAR MAHALLESİ AKINCILAR MEVLANA Caddesi  

KONYA ALTINEKİN          AKINCILAR MAHALLESİ AKINCILAR MEVLANA Caddesi  

KONYA ALTINEKİN          AKINCILAR MAHALLESİ AKINCILAR VATAN Caddesi        

KONYA ALTINEKİN          AKINCILAR MAHALLESİ AKINCILAR VATAN Caddesi        

KONYA ALTINEKİN          AKINCILAR MAHALLESİ AZİZİYE Caddesi

KONYA ALTINEKİN          AKINCILAR MAHALLESİ BOSNA HERSEK Caddesi

KONYA ALTINEKİN          AKINCILAR MAHALLESİ BOSNA HERSEK Caddesi

KONYA ALTINEKİN          AKINCILAR MAHALLESİ KONYA Caddesi

KONYA ALTINEKİN          AKINCILAR MAHALLESİ KONYA Caddesi

KONYA ALTINEKİN          AKINCILAR MAHALLESİ KURTULUŞ Caddesi        

KONYA ALTINEKİN          AKINCILAR MAHALLESİ KURTULUŞ Caddesi

CİHANBEYLİ 

07.02.2025 10:00 - 07.02.2025 14:00 tarihleri arasında Bakım Çalışması nedeni ile

KONYA CİHANBEYLİ        KUŞÇA MAHALLESİ         66829. Sokak    

KONYA CİHANBEYLİ        KUŞÇA MAHALLESİ         66830. Sokak    

KONYA CİHANBEYLİ        KUŞÇA MAHALLESİ         66853. Sokak    

KONYA CİHANBEYLİ        KUŞÇA MAHALLESİ         ÇINAR Caddesi 

KONYA CİHANBEYLİ        KÜTÜKUŞAĞI MAHALLESİ           65164. Sokak    

KONYA CİHANBEYLİ        KÜTÜKUŞAĞI MAHALLESİ           67011. Sokak    

KONYA CİHANBEYLİ        KÜTÜKUŞAĞI MAHALLESİ           67023. Sokak    

KONYA CİHANBEYLİ        KÜTÜKUŞAĞI MAHALLESİ           KÜTÜKUŞAĞI Caddesi   

KONYA CİHANBEYLİ        KÜTÜKUŞAĞI MAHALLESİ           PİR SULTAN ABDAL Caddesi

KADINHANI  

07.02.2025 09:00 - 07.02.2025 17:00 tarihleri arasında Özel Elektrikçi Mühendis Çalışması nedeni ile

KONYA KADINHANI        ŞAHÖREN MAHALLESİ   ŞAHÖREN Caddesi          

07.02.2025 13:00 - 07.02.2025 18:00 tarihleri arasında Özel Elektrikçi Mühendis Çalışması nedeni ile

KONYA KADINHANI        KOLUKISA BERATLI MAHALLESİ KOLUKISA Caddesi

KARATAY

07.02.2025 09:00 - 07.02.2025 12:00 tarihleri arasında Bakım Çalışması nedeni ile

KONYA KARATAY             SARAÇOĞLU MAHALLESİ             AKYARLAR Sokak            

KONYA KARATAY             SARAÇOĞLU MAHALLESİ             BATIÇAY Sokak 

KONYA KARATAY             SARAÇOĞLU MAHALLESİ             FECİR Sokak      

KONYA KARATAY             SARAÇOĞLU MAHALLESİ             GERÇEK Sokak  

KONYA KARATAY             SARAÇOĞLU MAHALLESİ             İZZET SK Sokak 

KONYA KARATAY             SARAÇOĞLU MAHALLESİ             MECİDİYE SOKAK Sokak

KONYA KARATAY             SARAÇOĞLU MAHALLESİ             PİRİNÇ Sokak    

KONYA KARATAY             SARAÇOĞLU MAHALLESİ             TEKİRDAĞ Sokak             

KONYA KARATAY             SARAÇOĞLU MAHALLESİ             VELİ BEY Sokak 

KONYA KARATAY             SARAÇOĞLU MAHALLESİ             YAZMA Sokak   

KONYA KARATAY             SARAÇOĞLU MAHALLESİ             YENİDERE Sokak       

07.02.2025 14:00 - 07.02.2025 18:00 tarihleri arasında Bakım Çalışması nedeni ile

KONYA KARATAY             İSTİKLAL MAHALLESİ      AKKOÇAK Sokak              

KONYA KARATAY             İSTİKLAL MAHALLESİ      AKYILDIZ Sokak

KONYA KARATAY             İSTİKLAL MAHALLESİ      ALACAGÜN Sokak          

KONYA KARATAY             İSTİKLAL MAHALLESİ      BEZMİ ALEM Caddesi    

KONYA KARATAY             İSTİKLAL MAHALLESİ      VARLIKLI Sokak

KONYA KARATAY             İSTİKLAL MAHALLESİ      VİLAYETLİ Sokak              

KONYA KARATAY             İSTİKLAL MAHALLESİ      YELDA Sokak     

KONYA KARATAY             İSTİKLAL MAHALLESİ      YUKARIÖZ Sokak             

KONYA KARATAY             İSTİKLAL MAHALLESİ      YUVACIK Sokak

SARAYÖNÜ

07.02.2025 09:00 - 07.02.2025 17:00 tarihleri arasında Özel Elektrikçi Mühendis Çalışması nedeni ile

KONYA SARAYÖNÜ        KURŞUNLU MAHALLESİ 150904. Sokak 

KONYA SARAYÖNÜ        KURŞUNLU MAHALLESİ HARMAN Caddesi          

KONYA SARAYÖNÜ        LADİK MAHALLESİ           150591. Sokak 

KONYA SARAYÖNÜ        LADİK MAHALLESİ           150595. Sokak 

KONYA SARAYÖNÜ        LADİK MAHALLESİ           150597. Sokak 

KONYA SARAYÖNÜ        LADİK MAHALLESİ           YENİ İSTANBUL Caddesi

KONYA SARAYÖNÜ        LADİK MAHALLESİ           YİĞİTLER Caddesi

SELÇUKLU  

07.02.2025 09:00 - 07.02.2025 16:00 tarihleri arasında Özel Elektrikçi Mühendis Çalışması nedeni ile

KONYA SELÇUKLU           FERHUNİYE MAHALLESİ AHMET HİLMİ NALÇACI Caddesi

KONYA SELÇUKLU           FERİTPAŞA MAHALLESİ AHMET HİLMİ NALÇACI Caddesi

KONYA SELÇUKLU           FERİTPAŞA MAHALLESİ BADEM Sokak   

KONYA SELÇUKLU           FERİTPAŞA MAHALLESİ CAMPINAR Sokak           

KONYA SELÇUKLU           FERİTPAŞA MAHALLESİ İNCEKAYA Sokak             

KONYA SELÇUKLU           FERİTPAŞA MAHALLESİ MÜRŞİTPINAR Sokak    

KONYA SELÇUKLU           FERİTPAŞA MAHALLESİ SARIHAN Sokak

KONYA SELÇUKLU           FERİTPAŞA MAHALLESİ TELGIRAFCI HAMDİ BEY Caddesi              

KONYA SELÇUKLU           MUSALLA BAĞLARI MAHALLESİ AHMET HİLMİ NALÇACI Caddesi

KONYA SELÇUKLU           MUSALLA BAĞLARI MAHALLESİ TELGIRAFCI HAMDİBEY Caddesi

KONYA SELÇUKLU           NİŞANTAŞ MAHALLESİ  AHMET HİLMİ NALÇACI Caddesi

07.02.2025 10:00 - 07.02.2025 13:30 tarihleri arasında Özel Elektrikçi Mühendis Çalışması nedeni ile

KONYA SELÇUKLU           SANCAK MAHALLESİ      ARSLANŞAH Sokak         

KONYA SELÇUKLU           SANCAK MAHALLESİ      AYAZAĞA Sokak              

KONYA SELÇUKLU           SANCAK MAHALLESİ      VEYSEL KARANİ Caddesi              

07.02.2025 14:00 - 07.02.2025 18:00 tarihleri arasında Özel Elektrikçi Mühendis Çalışması nedeni ile

KONYA SELÇUKLU           BUHARA MAHALLESİ     ATAY Sokak       

KONYA SELÇUKLU           BUHARA MAHALLESİ     BAYRAMOĞLU Sokak    

KONYA SELÇUKLU           BUHARA MAHALLESİ     EDİPOĞLU Caddesi        

KONYA SELÇUKLU           BUHARA MAHALLESİ     EŞMELİ Sokak   

KONYA SELÇUKLU           BUHARA MAHALLESİ     GURBET Sokak 

KONYA SELÇUKLU           BUHARA MAHALLESİ     GÜRTUNA Sokak            

KONYA SELÇUKLU           BUHARA MAHALLESİ     YÜCELER Sokak

8-9 Şubat tarihinde hangi ilçelerde elektriklerin kesileceğini öğrenmek istiyorsanız aşağıdaki linke tıklayın.

8-9 ŞUBAT ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

(Berna Ata)

Kaynak: Haber Merkezi

  • #Konya #MEDAŞ #Son Dakika #Konya elektrik kesintisi

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