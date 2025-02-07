SON DAKİKA! Medaş Duyurdu | Konya’nın 3 ilçesinde 3 gün elektrikler kesilecek! Saat verildi

MEDAŞ yetkilileri yaşanacak olan kesintinin zorunlu bakım ve onarım çalışmalarından kaynaklanacağını belirtti.
Elektrik hatlarında yapılacak onarım ve yenileme çalışmaları ile kesintilerin minimuma indirilmesi hedefleniyor.
Birçok ilçe etkilenecek!
Konya'nın çeşitli ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacağı duyuruldu.
Vatandaşlar hangi bölgelerde elektriklerin kesileceğini araştırıyor.
İşte 7 Şubat 2025 Konya elektrik kesintisi…
ALTINEKİN
07.02.2025 09:00 - 07.02.2025 12:30 tarihleri arasında Özel Elektrikçi Mühendis Çalışması nedeni ile
KONYA ALTINEKİN AKINCILAR MAHALLESİ 19631. Sokak
KONYA ALTINEKİN AKINCILAR MAHALLESİ 19632. Sokak
KONYA ALTINEKİN AKINCILAR MAHALLESİ 19634. Sokak
KONYA ALTINEKİN AKINCILAR MAHALLESİ 19635. Sokak
KONYA ALTINEKİN AKINCILAR MAHALLESİ 19636. Sokak
KONYA ALTINEKİN AKINCILAR MAHALLESİ 19637. Sokak
KONYA ALTINEKİN AKINCILAR MAHALLESİ 19640. Sokak
KONYA ALTINEKİN AKINCILAR MAHALLESİ 19642. Sokak
KONYA ALTINEKİN AKINCILAR MAHALLESİ 19643. Sokak
KONYA ALTINEKİN AKINCILAR MAHALLESİ 19651. Sokak
KONYA ALTINEKİN AKINCILAR MAHALLESİ 19652. Sokak
KONYA ALTINEKİN AKINCILAR MAHALLESİ 19653. Sokak
KONYA ALTINEKİN AKINCILAR MAHALLESİ 19654. Sokak
KONYA ALTINEKİN AKINCILAR MAHALLESİ 19657. Sokak
KONYA ALTINEKİN AKINCILAR MAHALLESİ 19660. Sokak
KONYA ALTINEKİN AKINCILAR MAHALLESİ 19671. Sokak
KONYA ALTINEKİN AKINCILAR MAHALLESİ 19694. Sokak
KONYA ALTINEKİN AKINCILAR MAHALLESİ AKINCILAR BEYAZIT Caddesi
KONYA ALTINEKİN AKINCILAR MAHALLESİ KONYA Caddesi
07.02.2025 10:00 - 07.02.2025 12:00 tarihleri arasında Bakım Çalışması nedeni ile
KONYA ALTINEKİN AKÇAŞAR MAHALLESİ 19302. Sokak
KONYA ALTINEKİN AKÇAŞAR MAHALLESİ 20001. Sokak
KONYA ALTINEKİN AKÇAŞAR MAHALLESİ 20002. Sokak
KONYA ALTINEKİN AKÇAŞAR MAHALLESİ 20003. Sokak
KONYA ALTINEKİN AKÇAŞAR MAHALLESİ 20004. Sokak
KONYA ALTINEKİN AKÇAŞAR MAHALLESİ 20005. Sokak
KONYA ALTINEKİN AKÇAŞAR MAHALLESİ 20006. Sokak
KONYA ALTINEKİN AKÇAŞAR MAHALLESİ 20007. Sokak
KONYA ALTINEKİN AKÇAŞAR MAHALLESİ 20010. Sokak
07.02.2025 13:00 - 07.02.2025 18:00 tarihleri arasında Özel Elektrikçi Mühendis Çalışması nedeni ile
KONYA ALTINEKİN AKINCILAR MAHALLESİ 19525. Sokak
KONYA ALTINEKİN AKINCILAR MAHALLESİ 19610. Sokak
KONYA ALTINEKİN AKINCILAR MAHALLESİ 19611. Sokak
KONYA ALTINEKİN AKINCILAR MAHALLESİ 19612. Sokak
KONYA ALTINEKİN AKINCILAR MAHALLESİ 19613. Sokak
KONYA ALTINEKİN AKINCILAR MAHALLESİ 19613. Sokak
KONYA ALTINEKİN AKINCILAR MAHALLESİ 19614. Sokak
KONYA ALTINEKİN AKINCILAR MAHALLESİ 19615. Sokak
KONYA ALTINEKİN AKINCILAR MAHALLESİ 19615. Sokak
KONYA ALTINEKİN AKINCILAR MAHALLESİ 19616. Sokak
KONYA ALTINEKİN AKINCILAR MAHALLESİ 19617. Sokak
KONYA ALTINEKİN AKINCILAR MAHALLESİ 19618. Sokak
KONYA ALTINEKİN AKINCILAR MAHALLESİ 19619. Sokak
KONYA ALTINEKİN AKINCILAR MAHALLESİ 19620. Sokak
KONYA ALTINEKİN AKINCILAR MAHALLESİ 19621. Sokak
KONYA ALTINEKİN AKINCILAR MAHALLESİ 19622. Sokak
KONYA ALTINEKİN AKINCILAR MAHALLESİ 19623. Sokak
KONYA ALTINEKİN AKINCILAR MAHALLESİ 19624. Sokak
KONYA ALTINEKİN AKINCILAR MAHALLESİ 19625. Sokak
KONYA ALTINEKİN AKINCILAR MAHALLESİ 19626. Sokak
KONYA ALTINEKİN AKINCILAR MAHALLESİ 19627. Sokak
KONYA ALTINEKİN AKINCILAR MAHALLESİ 19628. Sokak
KONYA ALTINEKİN AKINCILAR MAHALLESİ 19629. Sokak
KONYA ALTINEKİN AKINCILAR MAHALLESİ 19629. Sokak
KONYA ALTINEKİN AKINCILAR MAHALLESİ 19630. Sokak
KONYA ALTINEKİN AKINCILAR MAHALLESİ 19631. Sokak
KONYA ALTINEKİN AKINCILAR MAHALLESİ 19632. Sokak
KONYA ALTINEKİN AKINCILAR MAHALLESİ 19633. Sokak
KONYA ALTINEKİN AKINCILAR MAHALLESİ 19634. Sokak
KONYA ALTINEKİN AKINCILAR MAHALLESİ 19635. Sokak
KONYA ALTINEKİN AKINCILAR MAHALLESİ 19636. Sokak
KONYA ALTINEKİN AKINCILAR MAHALLESİ 19637. Sokak
KONYA ALTINEKİN AKINCILAR MAHALLESİ 19638. Sokak
KONYA ALTINEKİN AKINCILAR MAHALLESİ 19639. Sokak
KONYA ALTINEKİN AKINCILAR MAHALLESİ 19640. Sokak
KONYA ALTINEKİN AKINCILAR MAHALLESİ 19641. Sokak
KONYA ALTINEKİN AKINCILAR MAHALLESİ 19642. Sokak
KONYA ALTINEKİN AKINCILAR MAHALLESİ 19643. Sokak
KONYA ALTINEKİN AKINCILAR MAHALLESİ 19644. Sokak
KONYA ALTINEKİN AKINCILAR MAHALLESİ 19645. Sokak
KONYA ALTINEKİN AKINCILAR MAHALLESİ 19646. Sokak
KONYA ALTINEKİN AKINCILAR MAHALLESİ 19647. Sokak
KONYA ALTINEKİN AKINCILAR MAHALLESİ 19648. Sokak
KONYA ALTINEKİN AKINCILAR MAHALLESİ 19649. Sokak
KONYA ALTINEKİN AKINCILAR MAHALLESİ 19650. Sokak
KONYA ALTINEKİN AKINCILAR MAHALLESİ 19651. Sokak
KONYA ALTINEKİN AKINCILAR MAHALLESİ 19652. Sokak
KONYA ALTINEKİN AKINCILAR MAHALLESİ 19653. Sokak
KONYA ALTINEKİN AKINCILAR MAHALLESİ 19654. Sokak
KONYA ALTINEKİN AKINCILAR MAHALLESİ 19655. Sokak
KONYA ALTINEKİN AKINCILAR MAHALLESİ 19656. Sokak
KONYA ALTINEKİN AKINCILAR MAHALLESİ 19657. Sokak
KONYA ALTINEKİN AKINCILAR MAHALLESİ 19658. Sokak
KONYA ALTINEKİN AKINCILAR MAHALLESİ 19659. Sokak
KONYA ALTINEKİN AKINCILAR MAHALLESİ 19660. Sokak
KONYA ALTINEKİN AKINCILAR MAHALLESİ 19661. Sokak
KONYA ALTINEKİN AKINCILAR MAHALLESİ 19662. Sokak
KONYA ALTINEKİN AKINCILAR MAHALLESİ 19663. Sokak
KONYA ALTINEKİN AKINCILAR MAHALLESİ 19664. Sokak
KONYA ALTINEKİN AKINCILAR MAHALLESİ 19665. Sokak
KONYA ALTINEKİN AKINCILAR MAHALLESİ 19666. Sokak
KONYA ALTINEKİN AKINCILAR MAHALLESİ 19667. Sokak
KONYA ALTINEKİN AKINCILAR MAHALLESİ 19668. Sokak
KONYA ALTINEKİN AKINCILAR MAHALLESİ 19669. Sokak
KONYA ALTINEKİN AKINCILAR MAHALLESİ 19670. Sokak
KONYA ALTINEKİN AKINCILAR MAHALLESİ 19671. Sokak
KONYA ALTINEKİN AKINCILAR MAHALLESİ 19672. Sokak
KONYA ALTINEKİN AKINCILAR MAHALLESİ 19674. Sokak
KONYA ALTINEKİN AKINCILAR MAHALLESİ 19675. Sokak
KONYA ALTINEKİN AKINCILAR MAHALLESİ 19676. Sokak
KONYA ALTINEKİN AKINCILAR MAHALLESİ 19677. Sokak
KONYA ALTINEKİN AKINCILAR MAHALLESİ 19678. Sokak
KONYA ALTINEKİN AKINCILAR MAHALLESİ 19679. Sokak
KONYA ALTINEKİN AKINCILAR MAHALLESİ 19679. Sokak
KONYA ALTINEKİN AKINCILAR MAHALLESİ 19680. Sokak
KONYA ALTINEKİN AKINCILAR MAHALLESİ 19680. Sokak
KONYA ALTINEKİN AKINCILAR MAHALLESİ 19681. Sokak
KONYA ALTINEKİN AKINCILAR MAHALLESİ 19682. Sokak
KONYA ALTINEKİN AKINCILAR MAHALLESİ 19683. Sokak
KONYA ALTINEKİN AKINCILAR MAHALLESİ 19684. Sokak
KONYA ALTINEKİN AKINCILAR MAHALLESİ 19685. Sokak
KONYA ALTINEKİN AKINCILAR MAHALLESİ 19686. Sokak
KONYA ALTINEKİN AKINCILAR MAHALLESİ 19686. Sokak
KONYA ALTINEKİN AKINCILAR MAHALLESİ 19687. Sokak
KONYA ALTINEKİN AKINCILAR MAHALLESİ 19687. Sokak
KONYA ALTINEKİN AKINCILAR MAHALLESİ 19688. Sokak
KONYA ALTINEKİN AKINCILAR MAHALLESİ 19689. Sokak
KONYA ALTINEKİN AKINCILAR MAHALLESİ 19694. Sokak
KONYA ALTINEKİN AKINCILAR MAHALLESİ 19695. Sokak
KONYA ALTINEKİN AKINCILAR MAHALLESİ 19696. Sokak
KONYA ALTINEKİN AKINCILAR MAHALLESİ AKINCILAR ALTINEKİN Caddesi
KONYA ALTINEKİN AKINCILAR MAHALLESİ AKINCILAR ALTINEKİN Caddesi
KONYA ALTINEKİN AKINCILAR MAHALLESİ AKINCILAR BEYAZIT Caddesi
KONYA ALTINEKİN AKINCILAR MAHALLESİ AKINCILAR İSTİKLAL Caddesi
KONYA ALTINEKİN AKINCILAR MAHALLESİ AKINCILAR İSTİKLAL Caddesi
KONYA ALTINEKİN AKINCILAR MAHALLESİ AKINCILAR MEVLANA Caddesi
KONYA ALTINEKİN AKINCILAR MAHALLESİ AKINCILAR MEVLANA Caddesi
KONYA ALTINEKİN AKINCILAR MAHALLESİ AKINCILAR VATAN Caddesi
KONYA ALTINEKİN AKINCILAR MAHALLESİ AKINCILAR VATAN Caddesi
KONYA ALTINEKİN AKINCILAR MAHALLESİ AZİZİYE Caddesi
KONYA ALTINEKİN AKINCILAR MAHALLESİ BOSNA HERSEK Caddesi
KONYA ALTINEKİN AKINCILAR MAHALLESİ BOSNA HERSEK Caddesi
KONYA ALTINEKİN AKINCILAR MAHALLESİ KONYA Caddesi
KONYA ALTINEKİN AKINCILAR MAHALLESİ KONYA Caddesi
KONYA ALTINEKİN AKINCILAR MAHALLESİ KURTULUŞ Caddesi
KONYA ALTINEKİN AKINCILAR MAHALLESİ KURTULUŞ Caddesi
CİHANBEYLİ
07.02.2025 10:00 - 07.02.2025 14:00 tarihleri arasında Bakım Çalışması nedeni ile
KONYA CİHANBEYLİ KUŞÇA MAHALLESİ 66829. Sokak
KONYA CİHANBEYLİ KUŞÇA MAHALLESİ 66830. Sokak
KONYA CİHANBEYLİ KUŞÇA MAHALLESİ 66853. Sokak
KONYA CİHANBEYLİ KUŞÇA MAHALLESİ ÇINAR Caddesi
KONYA CİHANBEYLİ KÜTÜKUŞAĞI MAHALLESİ 65164. Sokak
KONYA CİHANBEYLİ KÜTÜKUŞAĞI MAHALLESİ 67011. Sokak
KONYA CİHANBEYLİ KÜTÜKUŞAĞI MAHALLESİ 67023. Sokak
KONYA CİHANBEYLİ KÜTÜKUŞAĞI MAHALLESİ KÜTÜKUŞAĞI Caddesi
KONYA CİHANBEYLİ KÜTÜKUŞAĞI MAHALLESİ PİR SULTAN ABDAL Caddesi
KADINHANI
07.02.2025 09:00 - 07.02.2025 17:00 tarihleri arasında Özel Elektrikçi Mühendis Çalışması nedeni ile
KONYA KADINHANI ŞAHÖREN MAHALLESİ ŞAHÖREN Caddesi
07.02.2025 13:00 - 07.02.2025 18:00 tarihleri arasında Özel Elektrikçi Mühendis Çalışması nedeni ile
KONYA KADINHANI KOLUKISA BERATLI MAHALLESİ KOLUKISA Caddesi
KARATAY
07.02.2025 09:00 - 07.02.2025 12:00 tarihleri arasında Bakım Çalışması nedeni ile
KONYA KARATAY SARAÇOĞLU MAHALLESİ AKYARLAR Sokak
KONYA KARATAY SARAÇOĞLU MAHALLESİ BATIÇAY Sokak
KONYA KARATAY SARAÇOĞLU MAHALLESİ FECİR Sokak
KONYA KARATAY SARAÇOĞLU MAHALLESİ GERÇEK Sokak
KONYA KARATAY SARAÇOĞLU MAHALLESİ İZZET SK Sokak
KONYA KARATAY SARAÇOĞLU MAHALLESİ MECİDİYE SOKAK Sokak
KONYA KARATAY SARAÇOĞLU MAHALLESİ PİRİNÇ Sokak
KONYA KARATAY SARAÇOĞLU MAHALLESİ TEKİRDAĞ Sokak
KONYA KARATAY SARAÇOĞLU MAHALLESİ VELİ BEY Sokak
KONYA KARATAY SARAÇOĞLU MAHALLESİ YAZMA Sokak
KONYA KARATAY SARAÇOĞLU MAHALLESİ YENİDERE Sokak
07.02.2025 14:00 - 07.02.2025 18:00 tarihleri arasında Bakım Çalışması nedeni ile
KONYA KARATAY İSTİKLAL MAHALLESİ AKKOÇAK Sokak
KONYA KARATAY İSTİKLAL MAHALLESİ AKYILDIZ Sokak
KONYA KARATAY İSTİKLAL MAHALLESİ ALACAGÜN Sokak
KONYA KARATAY İSTİKLAL MAHALLESİ BEZMİ ALEM Caddesi
KONYA KARATAY İSTİKLAL MAHALLESİ VARLIKLI Sokak
KONYA KARATAY İSTİKLAL MAHALLESİ VİLAYETLİ Sokak
KONYA KARATAY İSTİKLAL MAHALLESİ YELDA Sokak
KONYA KARATAY İSTİKLAL MAHALLESİ YUKARIÖZ Sokak
KONYA KARATAY İSTİKLAL MAHALLESİ YUVACIK Sokak
SARAYÖNÜ
07.02.2025 09:00 - 07.02.2025 17:00 tarihleri arasında Özel Elektrikçi Mühendis Çalışması nedeni ile
KONYA SARAYÖNÜ KURŞUNLU MAHALLESİ 150904. Sokak
KONYA SARAYÖNÜ KURŞUNLU MAHALLESİ HARMAN Caddesi
KONYA SARAYÖNÜ LADİK MAHALLESİ 150591. Sokak
KONYA SARAYÖNÜ LADİK MAHALLESİ 150595. Sokak
KONYA SARAYÖNÜ LADİK MAHALLESİ 150597. Sokak
KONYA SARAYÖNÜ LADİK MAHALLESİ YENİ İSTANBUL Caddesi
KONYA SARAYÖNÜ LADİK MAHALLESİ YİĞİTLER Caddesi
SELÇUKLU
07.02.2025 09:00 - 07.02.2025 16:00 tarihleri arasında Özel Elektrikçi Mühendis Çalışması nedeni ile
KONYA SELÇUKLU FERHUNİYE MAHALLESİ AHMET HİLMİ NALÇACI Caddesi
KONYA SELÇUKLU FERİTPAŞA MAHALLESİ AHMET HİLMİ NALÇACI Caddesi
KONYA SELÇUKLU FERİTPAŞA MAHALLESİ BADEM Sokak
KONYA SELÇUKLU FERİTPAŞA MAHALLESİ CAMPINAR Sokak
KONYA SELÇUKLU FERİTPAŞA MAHALLESİ İNCEKAYA Sokak
KONYA SELÇUKLU FERİTPAŞA MAHALLESİ MÜRŞİTPINAR Sokak
KONYA SELÇUKLU FERİTPAŞA MAHALLESİ SARIHAN Sokak
KONYA SELÇUKLU FERİTPAŞA MAHALLESİ TELGIRAFCI HAMDİ BEY Caddesi
KONYA SELÇUKLU MUSALLA BAĞLARI MAHALLESİ AHMET HİLMİ NALÇACI Caddesi
KONYA SELÇUKLU MUSALLA BAĞLARI MAHALLESİ TELGIRAFCI HAMDİBEY Caddesi
KONYA SELÇUKLU NİŞANTAŞ MAHALLESİ AHMET HİLMİ NALÇACI Caddesi
07.02.2025 10:00 - 07.02.2025 13:30 tarihleri arasında Özel Elektrikçi Mühendis Çalışması nedeni ile
KONYA SELÇUKLU SANCAK MAHALLESİ ARSLANŞAH Sokak
KONYA SELÇUKLU SANCAK MAHALLESİ AYAZAĞA Sokak
KONYA SELÇUKLU SANCAK MAHALLESİ VEYSEL KARANİ Caddesi
07.02.2025 14:00 - 07.02.2025 18:00 tarihleri arasında Özel Elektrikçi Mühendis Çalışması nedeni ile
KONYA SELÇUKLU BUHARA MAHALLESİ ATAY Sokak
KONYA SELÇUKLU BUHARA MAHALLESİ BAYRAMOĞLU Sokak
KONYA SELÇUKLU BUHARA MAHALLESİ EDİPOĞLU Caddesi
KONYA SELÇUKLU BUHARA MAHALLESİ EŞMELİ Sokak
KONYA SELÇUKLU BUHARA MAHALLESİ GURBET Sokak
KONYA SELÇUKLU BUHARA MAHALLESİ GÜRTUNA Sokak
KONYA SELÇUKLU BUHARA MAHALLESİ YÜCELER Sokak
8-9 Şubat tarihinde hangi ilçelerde elektriklerin kesileceğini öğrenmek istiyorsanız aşağıdaki linke tıklayın.
8-9 ŞUBAT ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ
(Berna Ata)
Kaynak: Haber Merkezi