SON DAKİKA MEDAŞ UYARDI | Konya’da bu bölgelerde elektrik kesintisi yaşanacak! 9 Mart Konya elektrik kesintisi! İlçe ilçe listelendi

MEDAŞ 9 Mart Pazar günü Konya’nın farklı ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacağı açıkladı. Bu kesintilerin planlı kesintiler olacağı duyuruldu. Konya’da elektrikler ne zaman kesilecek? Hangi ilçelerde elektrikler kesilecek? İşte detaylar…
Konya'da yarın gerçekleştirilecek planlı elektrik kesintisiyle ilgili vatandaşlar bilgilendirildi.
Şehirdeki Enerji Dağıtım Şirketi MEDAŞ tarafından yapılan açıklamaya göre, kesintiler bakım ve onarım çalışmaları sebebiyle uygulanacak.
Vatandaşlara Uyarı
Yetkililer, vatandaşları planlı kesintiye karşı tedbirli olmaları konusunda uyardı.
Elektrikle çalışan cihazların ve özellikle buzdolapları gibi hassas eşyaların korunması için gerekli önlemlerin alınması gerektiği belirtildi.
İşte kesintinin yaşanacağı ilçeler;
AKŞEHİR
09.03.2025 09:00 - 09.03.2025 12:30 tarihleri arasında Bakım Çalışması nedeni ile
KONYA AKŞEHİR GAZİ MAHALLESİ ALPARSLAN TÜRKEŞ Caddesi
KONYA AKŞEHİR KURUÇAY MAHALLESİ 31628. Sokak
KONYA AKŞEHİR KURUÇAY MAHALLESİ 31629. Sokak
KONYA AKŞEHİR KURUÇAY MAHALLESİ ALPARSLAN TÜRKEŞ Caddesi
KONYA AKŞEHİR KURUÇAY MAHALLESİ GAZİ Caddesi
KONYA AKŞEHİR KURUÇAY MAHALLESİ ÖZGÜRLÜK Caddesi
KONYA AKŞEHİR SEYRAN MAHALLESİ 33126. Sokak
KONYA AKŞEHİR SEYRAN MAHALLESİ 33184. Sokak
KONYA AKŞEHİR SEYRAN MAHALLESİ 33185. Sokak
KONYA AKŞEHİR SEYRAN MAHALLESİ 33186. Sokak
KONYA AKŞEHİR SEYRAN MAHALLESİ 33187. Sokak
KONYA AKŞEHİR SEYRAN MAHALLESİ 33189. Sokak
KONYA AKŞEHİR SEYRAN MAHALLESİ 33192. Sokak
KONYA AKŞEHİR SEYRAN MAHALLESİ 33199. Sokak
KONYA AKŞEHİR SEYRAN MAHALLESİ 33202. Sokak
KONYA AKŞEHİR SEYRAN MAHALLESİ 33203. Sokak
KONYA AKŞEHİR SEYRAN MAHALLESİ 33204. Sokak
KONYA AKŞEHİR SEYRAN MAHALLESİ 33205. Sokak
KONYA AKŞEHİR SEYRAN MAHALLESİ 33208. Sokak
KONYA AKŞEHİR SEYRAN MAHALLESİ 33209. Sokak
KONYA AKŞEHİR SEYRAN MAHALLESİ 33210. Sokak
KONYA AKŞEHİR SEYRAN MAHALLESİ 33211. Sokak
KONYA AKŞEHİR SEYRAN MAHALLESİ 33217. Sokak
KONYA AKŞEHİR SEYRAN MAHALLESİ 33218. Sokak
KONYA AKŞEHİR SEYRAN MAHALLESİ 33219. Sokak
KONYA AKŞEHİR SEYRAN MAHALLESİ ALPARSLAN TÜRKEŞ Caddesi
KONYA AKŞEHİR SEYRAN MAHALLESİ DR.VAHDİ YAMALIK Caddesi
KONYA AKŞEHİR SEYRAN MAHALLESİ SANAYİ Caddesi
KONYA AKŞEHİR SEYRAN MAHALLESİ YENİ İSTANBUL Caddesi
ALTINEKİN
09.03.2025 09:00 - 09.03.2025 17:00 tarihleri arasında Özel Elektrikçi Mühendis Çalışması nedeni ile
KONYA ALTINEKİN BORUKKUYU MAHALLESİ 20051. Sokak
KONYA ALTINEKİN BORUKKUYU MAHALLESİ 20052. Sokak
KONYA ALTINEKİN BORUKKUYU MAHALLESİ 20054. Sokak
KONYA ALTINEKİN BORUKKUYU MAHALLESİ 20059. SOKAK Sokak
KONYA ALTINEKİN BORUKKUYU MAHALLESİ BORUKKUYU Caddesi
KONYA ALTINEKİN MANTAR MAHALLESİ 19965. Sokak
KONYA ALTINEKİN MANTAR MAHALLESİ 19978. Sokak
KONYA ALTINEKİN MANTAR MAHALLESİ MANTAR Caddesi
KADINHANI
09.03.2025 09:30 - 09.03.2025 11:00 tarihleri arasında Bakım Çalışması nedeni ile
KONYA KADINHANI KURTHASANLI MAHALLESİ TAMAMI
KARATAY
09.03.2025 09:00 - 09.03.2025 12:30 tarihleri arasında Özel Elektrikçi Mühendis Çalışması nedeni ile
KONYA KARATAY TATLICAK MAHALLESİ SAADET Caddesi
09.03.2025 10:00 - 09.03.2025 11:00 tarihleri arasında Özel Elektrikçi Mühendis Çalışması nedeni ile
KONYA KARATAY ÇATALHÜYÜK MAHALLESİ ÇANAKPINAR Sokak
KONYA KARATAY ŞEMSİTEBRİZİ MAHALLESİ AKİF PAŞA Sokak
KONYA KARATAY ŞEMSİTEBRİZİ MAHALLESİ APALILAR Sokak
KONYA KARATAY ŞEMSİTEBRİZİ MAHALLESİ DONATICI Sokak
KONYA KARATAY ŞEMSİTEBRİZİ MAHALLESİ GİLİSRALILAR Sokak
KONYA KARATAY ŞEMSİTEBRİZİ MAHALLESİ HAKİM ŞÜKRÜBEY Sokak
KONYA KARATAY ŞEMSİTEBRİZİ MAHALLESİ HATTAT MAHBUP Sokak
KONYA KARATAY ŞEMSİTEBRİZİ MAHALLESİ İÇ KARAASLAN Sokak
KONYA KARATAY ŞEMSİTEBRİZİ MAHALLESİ İSTANBUL Caddesi
KONYA KARATAY ŞEMSİTEBRİZİ MAHALLESİ KAR Sokak
KONYA KARATAY ŞEMSİTEBRİZİ MAHALLESİ KARAASLAN Sokak
KONYA KARATAY ŞEMSİTEBRİZİ MAHALLESİ KASAP SİNAN ÇIKMAZI Sokak
KONYA KARATAY ŞEMSİTEBRİZİ MAHALLESİ KASAP SİNAN Sokak
KONYA KARATAY ŞEMSİTEBRİZİ MAHALLESİ LEFKELİ Sokak
KONYA KARATAY ŞEMSİTEBRİZİ MAHALLESİ MUALLİM FERİT UĞUR Sokak
KONYA KARATAY ŞEMSİTEBRİZİ MAHALLESİ ŞERAFEDDİN Caddesi
KONYA KARATAY ŞEMSİTEBRİZİ MAHALLESİ ŞEREF ŞİRİN Sokak
KONYA KARATAY ŞEMSİTEBRİZİ MAHALLESİ ŞEYH ZİYA Sokak
KONYA KARATAY ŞEMSİTEBRİZİ MAHALLESİ YALVAÇLI HOCA Sokak
KONYA KARATAY ŞEMSİTEBRİZİ MAHALLESİ YEŞİLGÖZLER Sokak
09.03.2025 10:45 - 09.03.2025 11:30 tarihleri arasında Özel Elektrikçi Mühendis Çalışması nedeni ile
KONYA KARATAY AZİZİYE MAHALLESİ MEVLANA Caddesi
KONYA KARATAY ŞEMSİTEBRİZİ MAHALLESİ AKİF PAŞA Sokak
KONYA KARATAY ŞEMSİTEBRİZİ MAHALLESİ BİLGİN Sokak
KONYA KARATAY ŞEMSİTEBRİZİ MAHALLESİ CEVİZ İMAM Sokak
KONYA KARATAY ŞEMSİTEBRİZİ MAHALLESİ DONATICI Sokak
KONYA KARATAY ŞEMSİTEBRİZİ MAHALLESİ HATUNİYE Sokak
KONYA KARATAY ŞEMSİTEBRİZİ MAHALLESİ KAZANLI Sokak
KONYA KARATAY ŞEMSİTEBRİZİ MAHALLESİ KINACI Sokak
KONYA KARATAY ŞEMSİTEBRİZİ MAHALLESİ LEFKELİ Sokak
KONYA KARATAY ŞEMSİTEBRİZİ MAHALLESİ MEVLANA Caddesi
KONYA KARATAY ŞEMSİTEBRİZİ MAHALLESİ ŞEMS Caddesi
KONYA KARATAY ŞEMSİTEBRİZİ MAHALLESİ ŞEMS-İ TEBRİZİ Sokak
KONYA KARATAY ŞEMSİTEBRİZİ MAHALLESİ ŞERAFEDDİN Caddesi
KONYA KARATAY ŞEMSİTEBRİZİ MAHALLESİ ŞEREF ŞİRİN Sokak
KONYA KARATAY ŞEMSİTEBRİZİ MAHALLESİ ŞEYH ZİYA Sokak
09.03.2025 11:00 - 09.03.2025 13:00 tarihleri arasında Özel Elektrikçi Mühendis Çalışması nedeni ile
KONYA KARATAY AKABE MAHALLESİ SAÇLI KASAP Caddesi
KONYA KARATAY AKABE MAHALLESİ ŞEHİT BURAK AYDOĞAN CADDESİ Caddesi
KONYA KARATAY AKABE MAHALLESİ ŞEHİT HASAN HÜSEYİN CİHANGİR CADDESİ Caddesi
KONYA KARATAY İSMİL MAHALLESİ TAŞTÖMEK YAYLASI KümeEvleri
KONYA KARATAY İSTİKLAL MAHALLESİ AKKOÇAK Sokak
KONYA KARATAY İSTİKLAL MAHALLESİ AKKONAK Sokak
KONYA KARATAY İSTİKLAL MAHALLESİ AKKUYUCAK Caddesi
KONYA KARATAY İSTİKLAL MAHALLESİ AMAÇ Sokak
KONYA KARATAY İSTİKLAL MAHALLESİ ARDIÇÖNÜ Sokak
KONYA KARATAY İSTİKLAL MAHALLESİ AYPER SOKAK Sokak
KONYA KARATAY İSTİKLAL MAHALLESİ BEZMİ ALEM Caddesi
KONYA KARATAY İSTİKLAL MAHALLESİ HASAT Sokak
KONYA KARATAY İSTİKLAL MAHALLESİ KABİLE Sokak
KONYA KARATAY İSTİKLAL MAHALLESİ KANAL Caddesi
KONYA KARATAY İSTİKLAL MAHALLESİ ŞEHİT AHMET ECE Sokak
KONYA KARATAY İSTİKLAL MAHALLESİ ŞEHİT BURAK AYDOĞAN CADDESİ Caddesi
KONYA KARATAY İSTİKLAL MAHALLESİ TAKI Sokak
KONYA KARATAY İSTİKLAL MAHALLESİ YOLBOYU Caddesi
KONYA KARATAY SARAÇOĞLU MAHALLESİ ALTINYÜZÜK Sokak
KONYA KARATAY SARAÇOĞLU MAHALLESİ CEVRİ Sokak
KONYA KARATAY SARAÇOĞLU MAHALLESİ DAVUT AĞA Sokak
KONYA KARATAY SARAÇOĞLU MAHALLESİ YOLBOYU Caddesi
09.03.2025 11:15 - 09.03.2025 13:00 tarihleri arasında Özel Elektrikçi Mühendis Çalışması nedeni ile
KONYA KARATAY İSTİKLAL MAHALLESİ LAFZA Sokak
KONYA KARATAY İSTİKLAL MAHALLESİ YOLBOYU Caddesi
09.03.2025 11:30 - 09.03.2025 12:30 tarihleri arasında Özel Elektrikçi Mühendis Çalışması nedeni ile
KONYA KARATAY AZİZİYE MAHALLESİ İSTANBUL Caddesi
KONYA KARATAY AZİZİYE MAHALLESİ MEVLANA Caddesi
KONYA KARATAY ŞEMSİTEBRİZİ MAHALLESİ 19 MAYIS Sokak
KONYA KARATAY ŞEMSİTEBRİZİ MAHALLESİ İSTANBUL Caddesi
KONYA KARATAY ŞEMSİTEBRİZİ MAHALLESİ LEFKELİ Sokak
KONYA KARATAY ŞEMSİTEBRİZİ MAHALLESİ MEVLANA Caddesi
KONYA KARATAY ŞEMSİTEBRİZİ MAHALLESİ OSMAN BEY Sokak
KONYA KARATAY ŞEMSİTEBRİZİ MAHALLESİ ŞERAFEDDİN Caddesi
09.03.2025 13:00 - 09.03.2025 17:00 tarihleri arasında Özel Elektrikçi Mühendis Çalışması nedeni ile
KONYA KARATAY AZİZİYE MAHALLESİ SULTAN AHMET Sokak
KONYA KARATAY HAMZAOĞLU MAHALLESİ KÜÇÜK KUMKÖPRÜ Caddesi
09.03.2025 13:00 - 09.03.2025 19:00 tarihleri arasında Özel Elektrikçi Mühendis Çalışması nedeni ile
KONYA KARATAY FEVZİÇAKMAK MAHALLESİ HÜDAİ Caddesi
KONYA KARATAY FEVZİÇAKMAK MAHALLESİ OKYAR Caddesi
KONYA KARATAY FEVZİÇAKMAK MAHALLESİ SAADET Caddesi
KONYA KARATAY TATLICAK MAHALLESİ GEDİKTAŞ Sokak
KONYA KARATAY TATLICAK MAHALLESİ KARAKAVAK Sokak
KONYA KARATAY TATLICAK MAHALLESİ KÖKSOYLAR Sokak
KONYA KARATAY TATLICAK MAHALLESİ KÖRÜKLER Sokak
KONYA KARATAY TATLICAK MAHALLESİ KÜÇÜKSARI Sokak
KONYA KARATAY TATLICAK MAHALLESİ MEHTER Caddesi
KONYA KARATAY TATLICAK MAHALLESİ NAMIK AYAS Sokak
KONYA KARATAY TATLICAK MAHALLESİ OKÇU Sokak
KONYA KARATAY TATLICAK MAHALLESİ OKYAR Caddesi
KONYA KARATAY TATLICAK MAHALLESİ ŞEHİT ERGUN UYANIK SOKAK Sokak
KONYA KARATAY TATLICAK MAHALLESİ ŞEHİT İSMAİL KOZAN Sokak
KONYA KARATAY TATLICAK MAHALLESİ ŞEHİT MUSTAFA ÇUHADAR CADDESİ Caddesi
KONYA KARATAY TATLICAK MAHALLESİ TAŞTEPE Sokak
KONYA KARATAY TATLICAK MAHALLESİ TEVHİD SOKAK Sokak
KONYA KARATAY TATLICAK MAHALLESİ TOPACIK Sokak
KONYA KARATAY TATLICAK MAHALLESİ TOZLU Sokak
KONYA KARATAY TATLICAK MAHALLESİ ULUYATIR Sokak
KONYA KARATAY TATLICAK MAHALLESİ ÜNEN Caddesi
KONYA KARATAY TATLICAK MAHALLESİ YAPILAR Sokak
09.03.2025 14:00 - 09.03.2025 19:00 tarihleri arasında Özel Elektrikçi Mühendis Çalışması nedeni ile
KONYA KARATAY TATLICAK MAHALLESİ GÜRÇINAR Sokak
KONYA KARATAY TATLICAK MAHALLESİ GÜVENSOY Sokak
KONYA KARATAY TATLICAK MAHALLESİ HASMAVİ Sokak
KONYA KARATAY TATLICAK MAHALLESİ IŞILDAK Sokak
KONYA KARATAY TATLICAK MAHALLESİ ÖZBAKIR Sokak
MERAM
09.03.2025 10:45 - 09.03.2025 11:30 tarihleri arasında Özel Elektrikçi Mühendis Çalışması nedeni ile
KONYA MERAM SAHİBATA MAHALLESİ MEVLANA Caddesi
KONYA MERAM SAHİBATA MAHALLESİ VALİ MUAMMERBEY Caddesi
09.03.2025 11:30 - 09.03.2025 12:30 tarihleri arasında Özel Elektrikçi Mühendis Çalışması nedeni ile
KONYA MERAM SAHİBATA MAHALLESİ AHİBABA Sokak
KONYA MERAM SAHİBATA MAHALLESİ AHMET TEVFİKPAŞA Sokak
KONYA MERAM SAHİBATA MAHALLESİ BÜYÜKBEDESTEN Sokak
KONYA MERAM SAHİBATA MAHALLESİ İSTANBUL Caddesi
KONYA MERAM SAHİBATA MAHALLESİ KEBAPCILAR Sokak
KONYA MERAM SAHİBATA MAHALLESİ KÜÇÜKBEDESTEN Sokak
KONYA MERAM SAHİBATA MAHALLESİ MEVLANA Caddesi
KONYA MERAM SAHİBATA MAHALLESİ TEVFİKİYE Caddesi
KONYA MERAM SAHİBATA MAHALLESİ TÜRKOCAĞI Sokak
KONYA MERAM SAHİBATA MAHALLESİ YORGANCILAR Sokak
(Berna Ata)
Kaynak: Haber Merkezi
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