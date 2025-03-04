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TOKİ Konya’da iş yeri satıyor! TOKİ açık artırma ile iş yeri satışı ne zaman, saat kaçta, nerede olacak?

TOKİ Konya’da iş yeri satıyor! TOKİ açık artırma ile iş yeri satışı ne zaman, saat kaçta, nerede olacak?
TOKİ tarafından Konya dahil 33 ilde 454 iş yeri açık artırma ile sahiplerini bulacak. Satın almak isteyenler, iş yerlerine %15 peşinat ve 60 ay vade ile sahip olabilecek. İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyük şehirlerin de yer aldığı Konya dahil 33 ildeki iş yeri satışına online olarak da katılım sağlanabilecek. TOKİ iş yeri satışı hangi illerde yapılıyor? Hangi illerde TOKİ iş yeri satışı olacak? TOKİ iş yeri satışı yapılan iller nereler? Hangi şehirlerde iş yerleri satışa sunulacak?

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), açık artırma yöntemiyle hem iş yeri hem de konut sahibi olma fırsatı sunuyor. Satış işlemi Ankara Bilkent Otel ve TOKİ İstanbul Hizmet Binası'nda gerçekleştirilecek. Ayrıca, katılımcılar www.emlakmuzayede.com.tr adresi üzerinden de teklif verebilecek.

TOKİ Açık Artırma Tarih ve Saatleri

Tarih: 18-19 Mart 2025
Saat: 10.30
Yer: Ankara Bilkent Otel & TOKİ İstanbul Hizmet Binası

Başvuru ve teminat işlemleri Türkiye Halk Bankası AŞ ve T.C. Ziraat Bankası AŞ aracılığıyla gerçekleştirilecek. Açık artırmaya katılacak bireyler veya şirketler, belirlenen teminat bedellerini ilgili bankalara yatırarak ihaleye katılım sağlayabilecek.

İş Yeri Satışı Yapılacak İller

Afyonkarahisar, Aksaray, Ankara, Antalya, Bartın, Bingöl, Çorum, Diyarbakır, Düzce, Erzincan, Eskişehir, Gaziantep, Gümüşhane, İstanbul, İzmir, Kırıkkale, Kırklareli, Konya, Manisa, Mardin, Malatya, Muğla, Nevşehir, Niğde, Osmaniye, Sakarya, Samsun, Şanlıurfa, Tekirdağ, Trabzon, Tunceli, Uşak ve Yalova.

Satış Koşulları
Peşinat: %15
Vade: 60 ay

Katılım Teminatı Tutarları

Satın alınmak istenen taşınmazın muhammen bedeline göre yatırılması gereken teminat tutarları:

699.999 TL'ye kadar → 40.000 TL
700.000 – 1.499.999 TL arası → 100.000 TL
1.500.000 - 3.999.999 TL arası → 200.000 TL
4.000.000 TL ve üzeri → 500.000 TL

İlgilenenler detaylı bilgiye www.emlakmuzayede.com.tr adresinden ulaşabilir.

Kaynak: Haber Merkezi

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