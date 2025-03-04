TOKİ Konya’da iş yeri satıyor! TOKİ açık artırma ile iş yeri satışı ne zaman, saat kaçta, nerede olacak?

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), açık artırma yöntemiyle hem iş yeri hem de konut sahibi olma fırsatı sunuyor. Satış işlemi Ankara Bilkent Otel ve TOKİ İstanbul Hizmet Binası'nda gerçekleştirilecek. Ayrıca, katılımcılar www.emlakmuzayede.com.tr adresi üzerinden de teklif verebilecek.
TOKİ Açık Artırma Tarih ve Saatleri
Tarih: 18-19 Mart 2025
Saat: 10.30
Yer: Ankara Bilkent Otel & TOKİ İstanbul Hizmet Binası
Başvuru ve teminat işlemleri Türkiye Halk Bankası AŞ ve T.C. Ziraat Bankası AŞ aracılığıyla gerçekleştirilecek. Açık artırmaya katılacak bireyler veya şirketler, belirlenen teminat bedellerini ilgili bankalara yatırarak ihaleye katılım sağlayabilecek.
İş Yeri Satışı Yapılacak İller
Afyonkarahisar, Aksaray, Ankara, Antalya, Bartın, Bingöl, Çorum, Diyarbakır, Düzce, Erzincan, Eskişehir, Gaziantep, Gümüşhane, İstanbul, İzmir, Kırıkkale, Kırklareli, Konya, Manisa, Mardin, Malatya, Muğla, Nevşehir, Niğde, Osmaniye, Sakarya, Samsun, Şanlıurfa, Tekirdağ, Trabzon, Tunceli, Uşak ve Yalova.
Satış Koşulları
Peşinat: %15
Vade: 60 ay
Katılım Teminatı Tutarları
Satın alınmak istenen taşınmazın muhammen bedeline göre yatırılması gereken teminat tutarları:
699.999 TL'ye kadar → 40.000 TL
700.000 – 1.499.999 TL arası → 100.000 TL
1.500.000 - 3.999.999 TL arası → 200.000 TL
4.000.000 TL ve üzeri → 500.000 TL
İlgilenenler detaylı bilgiye www.emlakmuzayede.com.tr adresinden ulaşabilir.
Kaynak: Haber Merkezi