Türkiye’nin en modern ve kapsamlı Güzel Sanatlar Lisesi’nin yapımı tamamlanıyor

Selçuklu Belediyesi Türkiye’nin en kapsamlı ve modern Güzel Sanatlar Lisesi’ni Konya’ya kazandırmaya hazırlanıyor. Çalışmalarda fiziki ilerleme oranı % 95’e ulaşan yatırım, Selçuklu Vizyonu’nu eğitimde de ortaya koyuyor.

Konya'ya kazandırdığı eğitim yatırımlarıyla dikkat çeken Selçuklu Belediyesi Türkiye'nin en modern ve en kapsamlı Güzel Sanatlar Lisesi'ni de eğitim camiasıyla buluşturmaya hazırlanıyor. Yapımında sona yaklaşılan Güzel Sanatlar Lisesi, eğitimde Selçuklu vizyonu ile sanatın her dalında öğrencilere en iyi imkanları sunarken yetenekli gençlerin keşfedilmesine de imkan sağlayacak.

Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, Selçuklu vizyonu ile Türkiye'de örnek gösterilecek nitelikte bir eğitim tesisini Konya'ya kazandırmanın heyecan ve mutluluğunu yaşadıklarını ifade etti.

Başkan Pekyatırmacı: "Güzel Sanatlar Lisesi ile eğitim yatırımlarımızı taçlandırıyoruz"

Selçuklu'yu ilçeye kazandırılan yatırımlar ile eğitimin önemli bir merkezi haline getirdiklerini ifade eden Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı: "Selçuklu Belediyesi olarak hem Konya'nın eğitim hayatına değer katmaya hem de Türkiye'ye örnek olacak işlere imza atmaya devam ediyoruz. Eğitim yatırımları, belediyecilik hizmetleri içerisinde yapmaktan en çok keyif aldığımız işler arasında ilk sırada yer alıyor. Çünkü çocuklarımızı çok seviyoruz. Onların en iyi fiziki koşullarda eğitim almaları için tüm imkanları sunuyor, elimizi taşın altına koyuyoruz. Bu noktada tüm eğitim yatırımlarımızı taçlandıracak ve Konyamızın eğitim hayatına değer katacak olan Güzel Sanatlar Lisesi'nin yapımında artık sona yaklaştık. İnşallah en kısa sürede buradaki kalan işimizi de tamamlayıp okulumuzu İl ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüze teslim edeceğiz. İnşaat kapasitesi, derslik ve atölye sayıları ile önemli bir donanıma sahip olacak okulumuzda çok sayıda yetenekli gencimiz eğitim alacak ve ülkenin önde gelen sanatçılarının yetişmesine katkı sağlanacak. Konyamıza çok yakışacak olan bu değerli eğitim yatırımımız şehrimize ve eğitim camiamıza hayırlı olsun" şeklinde konuştu.

Güzel Sanatlar Lisesi modern tasarımı ve fiziksel donatılarıyla dikkat çekiyor

Parsana Mahallesi'nde 10 bin 885 metrekare inşaat alanında yapılan Türkiye'nin en kapsamlı ve modern Güzel Sanatlar Lisesi, bodrum, zemin ve 1 kattan oluşacak. Lisede 16 adet kültür dersliği, 2 adet laboratuvar, 11 adet atölye, 7 adet müzik dersliği, 34 adet bireysel çalışma odası, kütüphane, kantin, çok amaçlı salon, sergi alanı, müze, 450 kişilik konferans salonu ve fuaye alanı yer alacak.

Kaynak: Bülten