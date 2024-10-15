Vali Akın’dan Başkan Kavuş’a ziyaret

Konya Valisi İbrahim Akın, Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş’u ziyaret etti. Başkan Kavuş Vali İbrahim Akın’a Meram ve ilçede yürütülen projeler hakkında bilgi verirken Vali Akın da her alanda önemli mesafeler katetmiş olan Konya ve Meram’ı daha ileriye götürmek adına iş birliği içinde çalışmaya devam edeceklerinin altını çizdi.
Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, Konya Valisi İbrahim Akın'ı ağırladı. Vali Akın'a ziyaretinden dolayı şükranlarını sunan Başkan Kavuş, Vali Akın'a Meram hakkında ve Meram Belediyesinin yürüttüğü imar ve şehircilik çalışmaları, kentsel dönüşüm ve sosyal hizmet projeleri ile gençlik ve spor faaliyetleri gibi konularda bilgi verdi.
Konya'nın, kurumlar arası birlik, beraberlik ve iş birliğinin en güzel örneklerinin verildiği şehirlerin başında geldiğine dikkat çeken Başkan Kavuş, "Bu samimi iş birliğinden kazanan daima şehrimiz ve hemşehrilerimiz olmuştur. Bu sebeple kazanımlarımızı artırmak adına bu birlikteliğimizi ve iş birliğimizi güçlendirmeye gayret ediyoruz.” diye konuştu.
Ziyaretinde yerel yönetimlerle iş birliğinin güçlendirilmesinin önemine vurgu yapan Konya Valisi İbrahim Akın ise Konya ve Meram'ın güzelliğine duyduğu hayranlıktan söz etti. Belediyelerin çalışmalarıyla bu güzelliklere pek çok artı değer katmasından duyduğu memnuniyeti dile getiren Vali Akın, Meram'ın doğal güzellikleri ve tarihi zenginliğiyle Konya'nın cazibe merkezlerinden biri olduğunu belirterek bunu daha da ileriye götürmek adına tüm kurum ve kuruluşların iş birliği içinde çalışmaya devam edeceğini kaydetti.
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