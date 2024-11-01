Vatandaşlar Dikkat! 1 Kasım’da Konya karanlığa gömülüyor! Elektrik kesintisi ne kadar sürecek?

Konya'da 1 Kasım 2024 tarihinde gerçekleştirilecek olan planlı elektrik kesintileri bazı mahallelerde günlük yaşamı olumsuz etkileyecek.
Meram Elektrik Perakende Satış Anonim Şirketi (MEDAŞ) yapılan altyapı çalışmaları nedeniyle kesintilerin kaç saat süreceği ve hangi bölgelerde olacağına dair bilgileri paylaştı.
MEDAŞ'tan uyarı!
Yapılan açıklamalara göre elektrik kesintisi sabah saat 09:00'da başlayacak ve gün içerisinde belirli saatlerde devam edecek.
Kesintiden etkilenecek bölgeler arasında Meram ve Karatay ilçeleride yer alıyor. MEDAŞ vatandaşların kesintilerden olumsuz etkilenmemeleri için gerekli önlemleri almalarını önerdi.
Konya'daki elektrik kesintileri vatandaşların günlük yaşamını etkileyecek olsa da, yapılan çalışmaların uzun vadede fayda sağlayacağı öngörülüyor.
MEDAŞ kesintilerle ilgili güncellemeleri vatandaşlarla paylaşmaya devam edecek.
İşte Konya'da 1 Kasım elekrriklerin kesileceği bölgeler:
AKŞEHİR
01.11.2024 09:00 - 01.11.2024 12:00 tarihleri arasında Küçük Ek Tesis Çalışması nedeni ile
KONYA AKŞEHİR SEYRAN MAHALLESİ 33106. Sokak
KONYA AKŞEHİR SEYRAN MAHALLESİ 33207. Sokak
KONYA AKŞEHİR SEYRAN MAHALLESİ 33212. Sokak
KONYA AKŞEHİR SEYRAN MAHALLESİ 33215. Sokak
KONYA AKŞEHİR SEYRAN MAHALLESİ 33216. Sokak
KONYA AKŞEHİR SEYRAN MAHALLESİ 33218. Sokak
ÇUMRA
01.11.2024 09:00 - 01.11.2024 17:00 tarihleri arasında Şebeke Bakımı nedeni ile
KONYA ÇUMRA KARKIN MAHALLESİ 22455. Sokak
KONYA ÇUMRA KARKIN MAHALLESİ 75221. Sokak
KONYA ÇUMRA KARKIN MAHALLESİ 75222. Sokak
KONYA ÇUMRA KARKIN MAHALLESİ 75227. Sokak
KONYA ÇUMRA KARKIN MAHALLESİ 75282. Sokak
KONYA ÇUMRA KARKIN MAHALLESİ 75287. Sokak
KONYA ÇUMRA KARKIN MAHALLESİ 75290. Sokak
KONYA ÇUMRA KARKIN MAHALLESİ 75327. Sokak
KONYA ÇUMRA KARKIN MAHALLESİ 75330. Sokak
KONYA ÇUMRA KARKIN MAHALLESİ 75345. Sokak
KONYA ÇUMRA KARKIN MAHALLESİ 75364. Sokak
KONYA ÇUMRA KARKIN MAHALLESİ AKMESCİT Caddesi
KONYA ÇUMRA KARKIN MAHALLESİ ÇUMRA Caddesi
KONYA ÇUMRA KARKIN MAHALLESİ HÜRRİYET Caddesi
KONYA ÇUMRA KARKIN MAHALLESİ KARAHÖYÜK Caddesi
KONYA ÇUMRA KARKIN MAHALLESİ KARKIN KÜÇÜKKÖY Caddesi
KONYA ÇUMRA KARKIN MAHALLESİ MEHMET AKİF Caddesi
EREĞLİ
01.11.2024 09:00 - 01.11.2024 12:00 tarihleri arasında Bakım Çalışması nedeni ile
KONYA EREĞLİ HACIMUSTAFA MAHALLESİ 91124. Sokak
KONYA EREĞLİ HACIMUSTAFA MAHALLESİ 91125. Sokak
KONYA EREĞLİ HACIMUSTAFA MAHALLESİ HACI MUSTAFA Caddesi
KONYA EREĞLİ ORHANGAZİ MAHALLESİ 91234. Sokak
KONYA EREĞLİ ORHANGAZİ MAHALLESİ HACI MUSTAFA Caddesi
KONYA EREĞLİ ORHANGAZİ MAHALLESİ KONYA EREĞLİ Caddesi
01.11.2024 13:00 - 01.11.2024 16:00 tarihleri arasında Bakım Çalışması nedeni ile
KONYA EREĞLİ ŞİNASİ MAHALLESİ 92963. Sokak
KONYA EREĞLİ ŞİNASİ MAHALLESİ 92964. Sokak
KONYA EREĞLİ ŞİNASİ MAHALLESİ 92965. Sokak
KONYA EREĞLİ ŞİNASİ MAHALLESİ ŞEHİT MUSTAFA ÖZDEMİR Sokak
KARATAY
01.11.2024 09:00 - 01.11.2024 12:30 tarihleri arasında Şebeke Bakımı nedeni ile
KONYA KARATAY KARAASLAN MAHALLESİ AKASYALI Sokak
KONYA KARATAY KARAASLAN MAHALLESİ BAĞ Sokak
KONYA KARATAY KARAASLAN MAHALLESİ DOĞANAY Sokak
01.11.2024 09:00 - 01.11.2024 14:00 tarihleri arasında Bakım Çalışması nedeni ile
KONYA KARATAY ERLER MAHALLESİ 14659. Sokak
KONYA KARATAY ERLER MAHALLESİ 14660. Sokak
KONYA KARATAY ERLER MAHALLESİ 14661. Sokak
KONYA KARATAY ERLER MAHALLESİ 14662. Sokak
KONYA KARATAY ERLER MAHALLESİ 14663. Sokak
KONYA KARATAY ERLER MAHALLESİ AŞIK LOKMANİ Sokak
KONYA KARATAY ERLER MAHALLESİ AŞIK MERDANİ Sokak
KONYA KARATAY ERLER MAHALLESİ CANLI Sokak
KONYA KARATAY ERLER MAHALLESİ DAVETLİ Sokak
KONYA KARATAY ERLER MAHALLESİ GÜLSATAN Sokak
KONYA KARATAY ERLER MAHALLESİ GÜNVAR Sokak
KONYA KARATAY ERLER MAHALLESİ KADEMLİ Sokak
KONYA KARATAY ERLER MAHALLESİ KAREKTERLİ Sokak
KONYA KARATAY ERLER MAHALLESİ MALİK Sokak
KONYA KARATAY ERLER MAHALLESİ METEOĞLU Sokak
KONYA KARATAY ERLER MAHALLESİ PİLOT Sokak
KONYA KARATAY ERLER MAHALLESİ SEZGİN Sokak
KONYA KARATAY ERLER MAHALLESİ SÜNGÜ Sokak
KONYA KARATAY ERLER MAHALLESİ ŞEHİT EMRULLAH BAŞAK Sokak
KONYA KARATAY ERLER MAHALLESİ ŞEHİT ETEM GÜNEŞ Sokak
KONYA KARATAY SARAÇOĞLU MAHALLESİ KATRE Sokak
MERAM
01.11.2024 09:00 - 01.11.2024 12:30 tarihleri arasında Şebeke Bakımı nedeni ile
KONYA MERAM ALPASLAN MAHALLESİ EFENDİ Sokak
KONYA MERAM ALPASLAN MAHALLESİ KARAMAN Caddesi
KONYA MERAM ALPASLAN MAHALLESİ KARAMAN Caddesi
KONYA MERAM YAYLAPINAR MAHALLESİ A.ABDÜLREZZAK Sokak
KONYA MERAM YAYLAPINAR MAHALLESİ AHMEDEK SOKAK Sokak
KONYA MERAM YAYLAPINAR MAHALLESİ ATABEY Sokak
KONYA MERAM YAYLAPINAR MAHALLESİ ATALAR Sokak
KONYA MERAM YAYLAPINAR MAHALLESİ BAŞTEPE SOKAK Sokak
KONYA MERAM YAYLAPINAR MAHALLESİ BEŞPARMAK SOKAK Sokak
KONYA MERAM YAYLAPINAR MAHALLESİ BEŞTEPE SOKAK Sokak
KONYA MERAM YAYLAPINAR MAHALLESİ EFENDİ Sokak
KONYA MERAM YAYLAPINAR MAHALLESİ EHİL Sokak
KONYA MERAM YAYLAPINAR MAHALLESİ FİDANLIK. Sokak
KONYA MERAM YAYLAPINAR MAHALLESİ GAZELLER Sokak
KONYA MERAM YAYLAPINAR MAHALLESİ GEÇİTKÖY Sokak
KONYA MERAM YAYLAPINAR MAHALLESİ GÜLGÜN Sokak
KONYA MERAM YAYLAPINAR MAHALLESİ GÜLKONAK Sokak
KONYA MERAM YAYLAPINAR MAHALLESİ GÜMÜŞOK Sokak
KONYA MERAM YAYLAPINAR MAHALLESİ GÜRAĞAÇ Sokak
KONYA MERAM YAYLAPINAR MAHALLESİ KARAMAN Caddesi
KONYA MERAM YAYLAPINAR MAHALLESİ MÜKERREM Sokak
KONYA MERAM YAYLAPINAR MAHALLESİ ÖZKAN Sokak
KONYA MERAM YAYLAPINAR MAHALLESİ SAFDİL Sokak
KONYA MERAM YAYLAPINAR MAHALLESİ SULUCAM Sokak
KONYA MERAM YAYLAPINAR MAHALLESİ SÜLEYMANİYE Caddesi
KONYA MERAM YAYLAPINAR MAHALLESİ ŞEHİT MEHMET SAYHAN SOKAK Sokak
KONYA MERAM YAYLAPINAR MAHALLESİ ŞEHİT RAMAZAN ÖZMEN SOKAK Sokak
KONYA MERAM YAYLAPINAR MAHALLESİ ŞİMŞEK Sokak
KONYA MERAM YAYLAPINAR MAHALLESİ YAYLAPINAR Caddesi
KONYA MERAM YAYLAPINAR MAHALLESİ ZADE Sokak
01.11.2024 13:30 - 01.11.2024 17:00 tarihleri arasında Şebeke Bakımı nedeni ile
KONYA MERAM BAHÇEŞEHİR MAHALLESİ AKMESCİT Sokak
KONYA MERAM BAHÇEŞEHİR MAHALLESİ LALEGÖL Sokak
(Berna Ata)
Kaynak: Haber Merkezi