Yeni liste açıklandı! Konya’da at, eşek eti karıştıran var mı?

Tarım ve Orman Bakanlığı’nın taklit ve tağşiş yapan firmaları açıklamaya başlamasıyla gıda hileleri yapan firmalar ifşa olmaya devam ediyor. Bakanlığın yayınladığı listede özellikle kırmızı ette yapılan hileler dikkat çekerken o iller hileli ürünlerde zirvede yer aldı. Peki listede Konya var mı? Konya’da at, eşek eti karıştıran var mı? İşte detaylar..

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın son denetimleri sonrası, gıda sahtekarlığı yapan işletmelerin listesi kamuoyuyla paylaşıldı. Tüketicilerin en çok merak ettiği konulardan biri ise Konya'daki işletmelerde at ve eşek eti karışımının olup olmadığıydı. Bakanlığın denetimlerde bulduğu bilgileri, 5996 Sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanun'unun 31'inci maddesinin 6'ncı fıkrası uyarınca kamuoyunun bilgisine sunabileceği hükme bağlanmasının ardından liste bakanlığın resmi internet sitesinden erişime açıldı. Yayınlanan listeyle birlikte, kişilerin hayatını ve sağlığını tehlikeye düşürecek şekilde bozulmuş ve değiştirilmiş onlarca farklı ürün tespit edildi. SAĞLIĞIMIZLA OYNAMIŞLAR! Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından, birçok firma tarafından yapılan taklit-tağşiş ve sağlığı tehlikeye düşürebilecek gıdalar yayınladı. Türkiye genelinde bazı bölgelerde at, eşek ve farklı türdeki hayvan etlerinin, et ürünlerine karıştırıldığı belirlendi. Bu tür sahteciliklere karşı vatandaşların dikkatli olması ve güvenilir yerlerden alışveriş yapmaları gerektiği uyarısı yapıldı. Tarım ve Orman Bakanlığı, gıda güvenliğini sağlamak amacıyla yaptığı denetim sonuçlarını düzenli olarak paylaşmaya devam edecek. Söz konusu olan liste "güvenilirgida.tarimorman.gov.tr" adresinde vatandaşların erişimine sunuldu. TAKLİT VEYA TAĞŞİŞ YAPILAN GIDALAR LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ (Mustafa İlker Şen)

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