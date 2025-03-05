9 Mart Ne Günü? 9 Mart’ta ne oldu? İşte Tarihte 9 Mart’ın Anlamı ve Önemi

9 Mart, dünya genelinde belirli bir uluslararası gün olarak öne çıkmasa da, tarihte önemli olayların yaşandığı bir gün olarak bilinir. Bilim, siyaset, sanat ve tarih açısından birçok gelişmenin yaşandığı bu tarihte öne çıkan bazı önemli olaylar vardır.

Tarihte 9 Mart'ta Yaşanan Önemli Olaylar

1959 – Barbie Bebek İlk Kez Tanıtıldı

Dünyanın en ünlü oyuncak markalarından biri olan Barbie, 9 Mart 1959'da ABD'de düzenlenen bir oyuncak fuarında tanıtıldı. Ruth Handler tarafından yaratılan Barbie, yıllar içinde farklı kültürleri ve meslekleri temsil eden bir ikon haline geldi.

1935 – Hitit Güneş Kursu Sembolü Keşfedildi

Türkiye'nin kültürel sembollerinden biri olan Hitit Güneş Kursu, 9 Mart 1935'te yapılan arkeolojik kazılarda ortaya çıkarıldı. Bu sembol, Hitit uygarlığının önemli bir mirası olarak kabul edilir.

1956 – Kıbrıs'ta EOKA Lideri Yakalandı

Kıbrıs'ta bağımsızlık hareketiyle bağlantılı olan EOKA liderlerinden Georgios Grivas, 9 Mart 1956'da İngiliz güçleri tarafından yakalandı.

1974 – Paris Charles de Gaulle Havalimanı Açıldı

Fransa'nın en büyük ve Avrupa'nın en işlek havalimanlarından biri olan Paris Charles de Gaulle Havalimanı, 9 Mart 1974'te resmen açıldı.

9 Mart'ta Doğan Ünlü İsimler

Amerikalı yazar Mickey Spillane (1918) – Polisiye romanlarıyla ünlüdür.

Osmanlı padişahı IV. Murad (1612) – Sert yönetimi ve içki yasağıyla tanınır.

İtalyan besteci Guiseppe Verdi (1813) – Dünyaca ünlü opera bestecisi.

9 Mart'ın Anlam ve Önemi

9 Mart, dünya çapında belirli bir özel gün olarak anılmasa da, tarihte birçok önemli olayın yaşandığı bir gündür. Kültürel, bilimsel ve siyasi gelişmelerin yaşandığı bu tarih, geçmişin izlerini taşıyan bir gün olarak hafızalarda yer almaktadır.

Kaynak: Haber Merkezi