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Aslıhan Malbora kimdir, kaç yaşında? Çağatay Ulusoy’un sevgilisi Aslıhan Malbora kimdir, nereli?

Aslıhan Malbora kimdir, kaç yaşında? Çağatay Ulusoy’un sevgilisi Aslıhan Malbora kimdir, nereli?
Yılın sürpriz aşkı olarak gündeme gelen Aslıhan Malbora ve Çağatay Ulusoy’un birlikteliği resmen ortaya çıktı. Bu bomba gelişmenin ardından, Aslıhan Malbora kimdir, kaç yaşında gibi sorular merak konusu oldu. İşte, Aslıhan Malbora hakkında bilmeniz gerekenler...

 

Ünlü oyuncu Çağatay Ulusoy ve Aslıhan Malbora'nın aşkı magazin dünyasında büyük bir sürpriz olarak karşılandı. Çiftin ilişkisi, Barcelona tatili dönüşü objektiflere yansıdı ve yine gündeme bomba gibi düştü.

2.sayfa kameralarına yakalanan Aslıhan Malbora'nın gözleri sevgilisi Çağatay Ulusoy'u aradı. 3 günlük Barcelona tatilinden dönen Aslıhan Malbora'nın kameralardan kaçmak için, "O kadar yorgunum ki bana bir şey sorma." ifadelerini kullandığı görüldü. Çağatay Ulusoy ise havalimanında hayranlarıyla fotoğraf çektirdi. Peki Aslıhan Malbora kimdir, kaç yaşında? İşte detaylar...

ASLIHAN MALBORA KİMDİR?

27 Mart 1995 tarihinde Afyonkarahisar'da doğdu. İlkokul ve ortaokul eğitimlerini Afyonkarahisar'da tamamladı.

Yükseköğrenimine devam etmek için 2012 yılında İstanbul'a giderek İstanbul Teknik Üniversitesi Gıda ve Kimya Mühendisliği bölümlerinde öğrenim gördü.

Üniversite yıllarında oyunculuk eğitimi almaya başladı. Akademi 35.5 Sanat Evi'nde bir yıl temel oyunculuk, hareket ve sahne dersleri aldı.

ASLIHAN MALBORA KARİYERİ

Oyunculuğa 2017 yılında yayımlanan Seven Ne Yapmaz dizisinde canlandırdığı Zeynep rolü ile başladı.

Kalbimin Sultanı (2018) Saliha Sultan karakterini, Her Yerde Sen (2019) dizisinde Ayda, Gel Dese Aşk dizisinde Derin rollerini canlandırdı.

Yiğit Koçak eşlik etti. Daha sonra, Üç Kuruş (2021) dizisinde Leyla Çaka rolünde oynadı. Son olarak ise, Darmaduman dizisinde Ece Servet karakterini canlandırdı.

Televizyon dizilerinin yanı sıra sinema filmlerinde rol aldı. Aile Hükûmeti (2020) adlı komedi filminde Zeynep karakterini canlandırdı.

Kaynak: Haber Merkezi

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