Deniz Uğur’un eşi Erdinç Gülener kimdir? Erdinç Gülener öldü mü, neden öldü? Erdinç Gülener hangi dizide oynadı?

Başarılı oyunculuğu ile dikkatleri üzerine çeken Erdinç Gülener, tiyatrodan dizi ve sinemaya uzanan geniş bir kariyere sahip. Sanat dünyasında önemli bir yer edinen Gülener, son dönemde kalp krizi geçirdiği yönündeki haberlerle sevenlerini endişelendirdi. Peki, Erdinç Gülener kimdir ve hayatı hakkında neler bilinmektedir? İşte, ünlü oyuncu ve Deniz Uğur’un eşi Erdinç Gülener hakkında merak edilenler...

26 Ocak 1971'de İzmit'te dünyaya gelen Erdinç Gülener, eğitim hayatını doğup büyüdüğü şehirde tamamladı. 1993 yılında Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Oyunculuk Ana Sanat Dalı'na kabul edilen Gülener, 1997'de mezuniyetini tamamladı. Aynı yıl Devlet Tiyatroları'nın düzenlediği sınavı kazanarak Trabzon Devlet Tiyatrosu'nda oyunculuk kariyerine başladı. Sekiz yıl burada görev aldıktan sonra, Ankara Devlet Tiyatrosu'na atandı. 2014 yılından itibaren ise İstanbul Devlet Tiyatrosu'nda sanatçı olarak görev yapmaya devam etmektedir.

EKRANLARDA UNUTULMAZ ROLLER

Başarılı oyunculuğuyla dikkat çeken Gülener, 2013-2014 yılları arasında atv'de yayınlanan Kurtlar Vadisi Pusu dizisinde "Müfettiş Kane" karakterini canlandırdı. 220. bölümde diziye veda eden oyuncu, ardından 2014-2016 yılları arasında Kertenkele dizisinde "Ünsal Komiser" rolüyle izleyici karşısına çıktı.

2017'de Bir Deli Sevda, 2019'da Çukur, 2020'de Kuşlarla Yolculuk, 2021'de Kırmızı Oda ve Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizilerinde rol alan Gülener, 2021-2023 yılları arasında TRT 1'de yayınlanan Alparslan Büyük Selçuklu dizisinde "Çağrı Bey" karakterini canlandırdı. Son olarak Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi dizisinde "Ömer Mella" rolüyle izleyici karşısına çıkıyor.

SİNEMADA DA İDDİALI

Televizyon projelerinin yanı sıra sinema dünyasında da önemli yapımlarda yer alan Erdinç Gülener, 2010 yapımı Ustalar, Alimler ve Sultanlar filminde Osman Gazi'yi canlandırdı. 2013'te Bu İşte Bir Yalnızlık Var, 2014'te Fakat Müzeyyen Bu Derin Bir Tutku, 2015'te Darbe, 2022'de Sungur ve 2023'te Maske filmlerinde rol aldı.

Sanat hayatına tiyatro ile başlayan Gülener, birçok önemli oyunda sahne aldı. Kerbela, İhanet, Antigone, Hasan Sabbah, Hayvan Çiftliği, Fehim Paşa Konağı gibi eserlerde rol aldı. Ayrıca Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Tiyatro Bölümü'nde oyunculuk eğitmenliği de yaptı.

Kaynak: Haber Merkezi