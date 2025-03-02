Edip Akbayram kimdir? Edip Akbayram öldü mü, neden öldü, hastalığı neydi? Edip Akbayram kaç yaşında?

“Hasretinle Yandı Gönlüm“, “Aldırma Gönül“, “Güzel Günler Göreceğiz“ gibi şarkılarıyla sevenlerinin gönlünde taht kuran Edip Akbayram’ın vefat haberinin ardından kim olduğuna dair araştırmalar hız kazandı. Peki, Edip Akbayram kimdir? Edip Akbayram öldü mü, neden öldü, hastalığı neydi? Detaylar haberimizde...

Türk müziğinin önemli isimlerinden Edip Akbayram, evinde geçirdiği bir düşüşün ardından iç kanama geçirerek hastaneye kaldırılmıştı. Sevilen sanatçı, yoğun bakımda süren tedavisinin ardından, çoklu organ yetmezliği nedeniyle hayatını kaybetti. Peki; Edip Akbayram kimdir, neden öldü, hastalığı neydi ve kaç yaşındaydı? İşte, detaylar.

EDİP AKBAYRAM KİMDİR?

Edip Akbayram, 29 Aralık 1950'de Gaziantep'te dünyaya geldi. Henüz dokuz aylıkken çocuk felcine yakalandı ve bu hastalık, çocukluğunu büyük ölçüde etkiledi. Ancak müziğe olan sevgisi, küçük yaşlardan itibaren başladı.

Akbayram, o yıllarda "Haftalık harçlığımla ünlü pop şarkıcılarının konserlerine gider, eve döndüğümde aynanın karşısında onların taklitlerini yapardım" şeklinde anılarını paylaşmıştır. Çocukluk döneminde kendi orkestrasını kurarak, evlerinin yakınındaki bir düğün salonunda amatörce performanslar sergilemeye başladı.

Lise yıllarında ise Pir Sultan Abdal ve Karacaoğlan gibi büyük halk şairlerinin deyişlerini seslendirerek orkestralar kurdular. Bu dönemde, ilk plağını "Kendim Ettim Kendim Buldum" adıyla kaydederek müzik kariyerine ilk adımını atmış oldu.

Edip Akbayram, müzik kariyerine ilk adımını Siyah Örümcekler adlı grubuyla attı. İlk plağı, "Siyah Örümcekler-Gaziantep Orkestrası" ve "Edip Akbayram ve Siyah Örümcekler" isimleriyle iki farklı versiyon olarak yayımlandı.

Şarkılarıyla satış rekorları kırdı!

Gaziantep'ten sonra, müzik yolculuğunu Adana'da sürdüren Akbayram, burada kurduğu orkestrayla sahneye çıkmaya başladı. Adana'da, ünlü "Beyaz Saray" gazinosunda çalışarak kariyerine yeni bir yön verdi.

1968 yılında liseyi bitiren Akbayram, İstanbul'a giderek diş hekimliği eğitimini almak amacıyla üniversite sınavlarına girdi ve bu bölümde eğitim almaya hak kazandı. Ancak müzikle olan tutkusu ağır basarak diş hekimliğinden vazgeçti ve tamamen müziğe odaklandı.

İstanbul'a yerleştikten sonra 1971 yılında katıldığı Altın Mikrofon Yarışması'nda, Âşık Veysel'in bir şiirinden ilham alarak bestelediği "Kükredi Çimenler" adlı şarkısıyla birincilik kazandı.

1974'te Dostlar Orkestrası'nı kurarak, Anadolu pop müziği sahnesinde önemli bir yer edindi. Ardından "Kara Kuzu", "Deniz Üstü Köpürür" ve "Garip" gibi hit parçalarla büyük bir çıkış yakaladı.

"Aldırma Gönül" ve "Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz" gibi şarkılarıyla satış rekorları kıran Akbayram, Altın Plak ödülünü kazandı. Çeşitli kurumlar tarafından verilen 250'den fazla ödülle onurlandırılan Akbayram, müzik dünyasının unutulmaz isimlerinden biri olarak büyük bir sevgi ve saygı kazandı.

Edip Akbayram neden öldü?

Türk sanat müziğinin önemli isimlerinden Edip Akbayram, 75 yaşında vefat etti.

Zatürre tedavisi sırasında yaşadığı iç kanama nedeniyle Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yoğun bakıma alınan Akbayram, 4 Ocak'tan beri süren tedavisinin ardından çoklu organ yetmezliği nedeniyle hayatını kaybetti. Sanatçı, sevenlerini derin bir üzüntüye boğdu.

İşte Edip Akbayram albümleri

Mayıs (2012)

Söyleyemediklerim (2008)

Dün ve Bugün 3 (2005)

Dün ve Bugün 2 (2004)

33'üncü (2002)

Selam Olsun (2001)

İlk Günkü Gibi (1999)

Dün ve Bugün (1998)

Yıllar (1997)

Güzel Günler Göreceğiz (1996)

Türküler Yanmaz (1994)

Bir Şarkın Olsun Dudaklarında (1993)

Unutamadıklarım (1992)

Hava Nasıl Oralarda? (1991)

Senden Haber Yok (1991)

Şahdamar (1990)

Özgürlük (1988)

Yeni Gelen Güne Türkü (1986)

Dostlar 1985 (1985)

Dostlar 1984 (1984)

Nice Yıllara Gülüm (1982)

Nedir Ne Değildir? (1977)

Edip Akbayram (1974)

Kendim Ettim Kendim Buldum - Çiçeklerin Dili (Siyah Örümcekler) (1970)

Kükredi Çimenler - Boşu Boşuna (1972)

Anam Ağlar Başucumda Oturur - Sev Beni Beni

Deniz Üstü Köpürür - Dumanli Dumanli Oy Bizim Eller (1973)

Değmen benim Gamlı Yaslı Gönlüme - Yakar İnceden İnceden

İnce İnce Bir Kar Yağar - Dağlar Dağladı Beni (1974)

Garip - Kaşların Karasına

Kolum Nerden Aldın Sen Bu Zinciri - Gam Üstüne Gam Yapılır (1975)

Mehmet Emmi - Affetmem Seni (1976)

Zalim Zalim - Kahpe Felek

Aldırma Gönül - Sen Açtın Yarayı (1977)

Analara Kıymayın Efendiler - Adiloş Bebe (1978)

Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz - Gidenlerin Türküsü (1979)

Bugün Bizde Bayram Var - Bu Yıl Benim Yeşil Bağım Kurudu (1981)

(Berna Ata)

Kaynak: Haber Merkezi