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Gene Hackman kimdir, kaç yaşında, nereli? Gene Hackman ve Betsy Arakawa öldü mü, neden öldü? İşte Gene Hackman filmleri ve hayatı

Gene Hackman kimdir, kaç yaşında, nereli? Gene Hackman ve Betsy Arakawa öldü mü, neden öldü? İşte Gene Hackman filmleri ve hayatı
Efsanevi Hollywood yıldızı Gene Hackman ve eşi Betsy Arakawa evlerinde ölü bulundu. 1991’den beri evli olan çiftin yanında köpeklerinin cesedi de bulundu. Altmış yılı aşkın süren kariyerinde Hackman, iki Akademi Ödülü, iki Bafta, dört Altın Küre ve bir Ekran Oyuncuları Derneği Ödülü’ne layık görüldü. Peki, Gene Hackman kimdir, kaç yaşında, nereli? Ünlü aktör Gene Hackman ve eşi Betsy Arakawa neden öldü? İşte, Gene Hackman filmleri ve hayatı

Oscar ödüllü ünlü oyuncu Gene Hackman, eşi Betsy Arakawa ve köpekleriyle birlikte New Mexico'nun Santa Fe kentindeki evlerinde hayatını kaybetti. Polis, efsanevi Hollywood yıldızı Gene Hackman ile piyanist eşi Betsy Arakawa'nın ölü bulunduğunu doğruladı. Peki, Gene Hackman kimdir, kaç yaşındadır ve ölümünün nedeni nedir? İşte, ünlü aktör Gene Hackman ve eşi Betsy Arakawa'nın ölümüyle ilgili ayrıntılar...

Gene Hackman ve eşi Betsy Arakawa neden öldü?

Polis, 26 Şubat'ta hayatını kaybeden çiftin ölümünde cinayet şüphesinin bulunmadığını belirtirken, usta aktör ve eşinin ölüm nedeni henüz netlik kazanmadı.

Gene Hackman kimdir?

Eugene Allen "Gene" Hackman, 30 Ocak 1930 tarihinde San Bernardino, California'da dünyaya gelmiştir.

Hackman, 1970'li yıllarda "The French Connection" adlı filmdeki rolüyle büyük bir çıkış yapmış ve ardından Hollywood'un önemli yapımlarında yer almıştır. Kariyerinde 5 kez Oscar'a aday gösterilmiş olan Hackman, 2004 yılında oyunculuğu bırakma kararı alarak film endüstrisinden emekli olmuştur.

Emekliliğinden sonra yazarlık yapmaya başlamıştır. "The French Connection I ve II" ile ün kazanan Hackman, 1974 yılında yönetmen Francis Ford Coppola'nın "The Conversation" adlı filminde de gösterdiği performansla dikkat çekmiştir. Ayrıca 1998 yapımı "Twilight" filminde Paul Newman ve James Garner gibi ünlü oyuncularla birlikte yer almış, Clint Eastwood'un yönettiği "Mutlak Güç" (1998) ve "Affedilmeyen" (1992) gibi projelerde de önemli roller üstlenmiştir.

Kaynak: Haber Merkezi

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