Gibi 2. bölüm yayınlandı: Gibi 2. bölüm izle, Gibi 6. Sezon 2. Bölüm izle | Gibi 2. Bölüm nereden izlenir?
Fenomen yapımlardan olan Gibi 6. sezonuyla geri döndü. Her hafta yeni bölümü ekrana gelen dizinin 6. sezon 2. bölümü 21 Mart Cuma günü yayınlandı. İlk çıktığı günden itibaren milyonlarca kez izlenen ve kendine has tarzı nedeniyle çokça konuşulan Gibi dizisinin 6. sezonu yayınlanmaya başladı. Peki Gibi 2. bölüm izle, Gibi 6. Sezon 2. Bölüm izle |Gibi 2. Bölüm nereden izlenir? İşte detaylar...
Sevilen komedi dizisi Gibi, yeni sezonuyla Exxen'de yayınlanmaya başladı. Her hafta yeni bölümü ekrana gelen dizinin bölüm çıkış tarihleri merak ediliyor.
GİBİ 6. SEZON 3. BÖLÜM NE ZAMAN?
Gibi 6. sezon 3. bölümü yayın takvimine göre 28 Mart 2025 Cuma günü Exxen platformunda izleyiciyle buluşacak. Dizi her hafta düzeli olarak Cuma günleri yayın platformunda yeni bölümüyle yer almayı planlıyor. 14 Mart'ta başlayan yeni sezonun ilk bölümü konusuyla büyük beğeni toplarken devam eden bölümlerde ne olacağı ise dizinin takibini heyecanlı kılıyor.
GİBİ 6. SEZON 2. BÖLÜM İZLE
Gibi 6. sezon 2. bölüm Exxen platformunda 21 Mart Cuma günü itibarıyla yayınlandı. İkinci bölümde yayın takviminde planlandığı şekilde yayına girdi. Yılmaz, İlkkan ve Ersoy'un maceralarının devam ettiği bölüm, yayınlanır yayınlanmaz dizinin takipçileri tarafından izlendi.
GİBİ 2. BÖLÜM NEREDEN İZLENİR?
Sevilen komedi dizisi Gibi, yeni sezonuyla Exxen'de yayınlanmaya başladı. Her hafta yeni bölümlerini izleyiciler, Exxen platformundan izleyebilecekler.
GİBİ 6. SEZON KAÇ BÖLÜM OLACAK?
6. sezon toplamda 10 bölümden oluşuyor. İlk bölümü 14 Mart'ta yayınlanan dizinin son bölümü 16 Mayıs'ta yayınlanacak.
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