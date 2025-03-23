Hasan Akgün kimdir? Hasan Akgün İBB Başkanı mı olacak? İşte Hasan Akgün hayatı ve biyografisi!
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanmasının ardından İBB Başkanlığı için yapılacak seçim öncesinde, Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün’ün adı ön plana çıktı. Akgün’ün belediyecilik kariyeri ve geçmişteki görevleri ise büyük bir merakla araştırılmaya başlandı. Peki Hasan Akgün kimdir? Kaç yaşında, nereli? İşte tüm detaylar...
İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun "yolsuzluk" soruşturması kapsamında tutuklanması, İstanbul'un gelecekteki yönetimiyle ilgili soru işaretlerini gündeme getirdi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma sonucunda İmamoğlu'nun "terör" suçlamasından serbest bırakılması, kayyım tartışmalarını geride bırakırken, İBB Başkanlığı için Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün'ün adı öne çıkmaya başladı.
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanmasının ardından görevini kimin devralacağı araştırılmaya başlandı.
PEKİ HASAN AKGÜN KİMDİR?
Hasan Akgün, 1955 yılında Trabzon'da doğmuş ve eğitimini İstanbul'da tamamlamıştır. Üniversite yıllarında 1975 yılında Sefaköy Belediyesi'nde belediyecilik kariyerine adım atmıştır.
1981 yılında İstanbul Belediyesi Küçükçekmece Belediyesi'nde Şube Müdürlüğü görevinde Müdür Yardımcılığı yapmıştır.
1984 yılında Bakırköy Belediyesi'nin kurulumu ve organizasyonunda yer alan Akgün, 1986'da ise Büyükçekmece Belediyesi Başkan Yardımcılığı görevine getirilmiştir.
1994 yılında Büyükçekmece Belediye Başkanı seçildi. 1999 yılında 2024 yılına kadar üst üste 7 kez Büyükçekmece Belediye Başkanı olarak seçildi. Bu süreçte akademik çalışmalarını da devam ettiren Akgün, iyi derecede İngilizce biliyor. Evli ve dört çocuk babasıdır.
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