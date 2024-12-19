GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM YAŞAM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
Son Dakika
KÜLTÜR-SANAT Haberleri

IMDb puanlarına göre en iyi filmler!

- Güncelleme Tarihi:

IMDb puanlarına göre en iyi filmler!
IMDb, milyonlarca kullanıcının oylarıyla şekillenen bir platform. İşte IMDb puanlarına göre en yüksek oy alan ve sinema tarihine geçen filmler!

Sinema tarihine damga vuran filmler:

1. Esaretin Bedeli (The Shawshank Redemption) – IMDb: 9.3

1994 yapımı bu klasik, haksız yere hapse düşen Andy Dufresne'in özgürlük mücadelesini anlatıyor. Frank Darabont'un yönetmenliğinde, Tim Robbins ve Morgan Freeman'ın unutulmaz performanslarıyla zirvede yer alıyor.

2. Baba (The Godfather) – IMDb: 9.2

Francis Ford Coppola'nın başyapıtı, mafya dünyasının karanlık hikayesini derinlemesine ele alıyor. Marlon Brando ve Al Pacino'nun olağanüstü oyunculuğu, filmi bir efsane haline getirdi.

3. Kara Şövalye (The Dark Knight) – IMDb: 9.0

Christopher Nolan'ın yönettiği bu modern klasik, Batman efsanesine bambaşka bir soluk getirdi. Heath Ledger'ın Joker performansı, filmin başarısında büyük rol oynadı.

4. Baba 2 (The Godfather Part II) – IMDb: 9.0

Mafya destanının ikinci bölümü, hem geçmişi hem de şimdiyi işleyerek sinema tarihinde eşsiz bir yer edindi. Robert De Niro'nun performansı ise Oscar ile taçlandırıldı.

5. 12 Öfkeli Adam (12 Angry Men) – IMDb: 9.0

1957 yapımı bu etkileyici mahkeme draması, sadece bir odada geçen diyaloglarıyla bile sinema tarihinin en güçlü yapımlarından biri olarak anılıyor.

6. Schindler'in Listesi (Schindler's List) – IMDb: 8.9

Steven Spielberg'ün Nazi Almanyası'nda geçen gerçek bir hikayeyi anlattığı bu film, etkileyici anlatımıyla izleyicileri derinden etkiliyor.

7. Yüzüklerin Efendisi: Kralın Dönüşü (The Lord of the Rings: The Return of the King) – IMDb: 8.9

J.R.R. Tolkien'in efsanevi eserinden uyarlanan bu film, fantastik sinemanın zirve noktalarından biri olarak kabul ediliyor.

8. Ucuz Roman (Pulp Fiction) – IMDb: 8.9

Quentin Tarantino'nun kendine has anlatımıyla bir araya gelen bu film, popüler kültürde ikonik bir yer edindi.

Sinema tutkunları için bu filmler hâlâ zirvede. Bu yapımlar, sinema tarihine altın harflerle kazındı.

Sizce bu listede eksik olan bir film var mı?

(Berna Ata)

Kaynak: Haber Merkezi

  • #Film #Sinema #IMDB

Son dakika gelişmelerden anında haberdar olmak için WhatsApp haber grubumuza katılabilirsiniz. Yeni Konya WhatsApp haber kanalımız için tıklayınız!

Yorum Yap

Önemli Not: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Bu habere henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu siz yapın!
X
Yorum Yazma Sözleşmesi
“Sayfamızın takipçileri suç teşkil edecek, yasal olarak takip gerektirecek,hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, ahlaka aykırı, müstehcen, toplumca genel olarak kabul görmüş kurallara aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir yorumu bu web sitesinin hiçbir sayfasında paylaşamazlar. Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk yorumu gönderen takipçiye aittir. yenikonya.com.tr'ye yapılan yorumlar arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Konhaber başta yukarıda sayılan hususlar olmaz üzere kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen yorum yapan takipçilerine ait ip bilgilerini ve yapmış olduğu yorumları paylaşabileceğini beyan eder ”
İlginizi Çekebilir
BENZER HABERLER