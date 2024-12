IMDb puanlarına göre en iyi filmler!

IMDb, milyonlarca kullanıcının oylarıyla şekillenen bir platform. İşte IMDb puanlarına göre en yüksek oy alan ve sinema tarihine geçen filmler!

Sinema tarihine damga vuran filmler:

1. Esaretin Bedeli (The Shawshank Redemption) – IMDb: 9.3

1994 yapımı bu klasik, haksız yere hapse düşen Andy Dufresne'in özgürlük mücadelesini anlatıyor. Frank Darabont'un yönetmenliğinde, Tim Robbins ve Morgan Freeman'ın unutulmaz performanslarıyla zirvede yer alıyor.

2. Baba (The Godfather) – IMDb: 9.2

Francis Ford Coppola'nın başyapıtı, mafya dünyasının karanlık hikayesini derinlemesine ele alıyor. Marlon Brando ve Al Pacino'nun olağanüstü oyunculuğu, filmi bir efsane haline getirdi.

3. Kara Şövalye (The Dark Knight) – IMDb: 9.0

Christopher Nolan'ın yönettiği bu modern klasik, Batman efsanesine bambaşka bir soluk getirdi. Heath Ledger'ın Joker performansı, filmin başarısında büyük rol oynadı.

4. Baba 2 (The Godfather Part II) – IMDb: 9.0

Mafya destanının ikinci bölümü, hem geçmişi hem de şimdiyi işleyerek sinema tarihinde eşsiz bir yer edindi. Robert De Niro'nun performansı ise Oscar ile taçlandırıldı.

5. 12 Öfkeli Adam (12 Angry Men) – IMDb: 9.0

1957 yapımı bu etkileyici mahkeme draması, sadece bir odada geçen diyaloglarıyla bile sinema tarihinin en güçlü yapımlarından biri olarak anılıyor.

6. Schindler'in Listesi (Schindler's List) – IMDb: 8.9

Steven Spielberg'ün Nazi Almanyası'nda geçen gerçek bir hikayeyi anlattığı bu film, etkileyici anlatımıyla izleyicileri derinden etkiliyor.

7. Yüzüklerin Efendisi: Kralın Dönüşü (The Lord of the Rings: The Return of the King) – IMDb: 8.9

J.R.R. Tolkien'in efsanevi eserinden uyarlanan bu film, fantastik sinemanın zirve noktalarından biri olarak kabul ediliyor.

8. Ucuz Roman (Pulp Fiction) – IMDb: 8.9

Quentin Tarantino'nun kendine has anlatımıyla bir araya gelen bu film, popüler kültürde ikonik bir yer edindi.

Sinema tutkunları için bu filmler hâlâ zirvede. Bu yapımlar, sinema tarihine altın harflerle kazındı.

Sizce bu listede eksik olan bir film var mı?

(Berna Ata)

Kaynak: Haber Merkezi